Вы меня понимаете? Do you understand me?

Я понимаю Вас. I understand you.

Я не понимаю Вас. I don't understand you.

Я вполне понимаю Вас. I quite understand you.

Я понимаю каждое Ваше слово. I understand every word you say.

Что Вы хотите? / Кого Вы ищете? What do you want? / Who are you looking for?

Кого я могу спросить? Who can I ask?

Где я могу его найти? Where can I find him?

Что случилось? / В чем дело? What's happened? / What's the matter?

Что Вы имеете в виду? What do you mean?

Говорите громче, пожалуйста. Speak louder, please.

Говорите медленнее, пожалуйста. Speak slower, please.

Напишите, пожалуйста. Write it down, please.

Повторите пожалуйста. Please, say it again.

Не могли бы Вы оказать мне услугу? Could you do me a favor?

Переведите это. Translate it.

Нам нужен переводчик. We need an interpreter.

Спасибо за терпение. Thank you for your patience.

Спасибо, что выслушали меня. Thank you for having listened to me.