Адамович Наталья Николаевна

Диплом МГУ. Более 20 лет опыта преподавания английского языка. Обучение учащихся и взрослых - от начального до продвинутого уровня. Опыт успешной подготовки учащихся к ЕГЭ и абитуриентов и студентов к внутреннему тестированию и экзаменам в ВУЗах. Индивидуальный подход, подбор наиболее эффективной программы изучения английского языка. Современные и классические методики.