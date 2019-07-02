Город:  Москва
Метро:  Киевская

Адамович Наталья Николаевна

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Родной язык: Русский
Образование: МГУ
Опыт работы: 15+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
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1000 руб.
за час

Диплом МГУ. Более 20 лет опыта преподавания английского языка. Обучение учащихся и взрослых - от начального до продвинутого уровня. Опыт успешной подготовки учащихся к ЕГЭ и абитуриентов и студентов к внутреннему тестированию и экзаменам в ВУЗах. Индивидуальный подход, подбор наиболее эффективной программы изучения английского языка. Современные и классические методики.

1976-1981 гг.
МГУ
1990-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 60 мин. 1000 руб.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому 60 мин. 1200 руб.

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