Адамович Наталья Николаевна

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Диплом МГУ. Более 20 лет опыта преподавания английского языка. Обучение учащихся и взрослых - от начального до продвинутого уровня. Опыт успешной подготовки учащихся к ЕГЭ и абитуриентов и студентов к внутреннему тестированию и экзаменам в ВУЗах. Индивидуальный подход, подбор наиболее эффективной программы изучения английского языка. Современные и классические методики.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|60 мин.
|1000 руб.
|Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому
|60 мин.
|1200 руб.