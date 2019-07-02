Болотина Ксения Ивановна

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Меня зовут Ксения Болотина, я полиглот и преподаватель английского, немецкого, древнегреческого и латинского языков.
Моя основная специализация - подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и Goethe Zertifikat на высокие баллы. Я досконально знаю специфику каждого из этих экзаменов и разработала свою собственную эффективную методику, включающую в себя отработку всех аспектов: аудирования, чтения, говорения и письма.
Последние результаты моих учеников:
ЕГЭ — 96, 95, 92, 90, 89, 79
ОГЭ — 69, 67, 66, 65, 64, 58 (из 70 возможных)
Goethe Zertifikat B1 —70/80/94/87
Мои выпускники поступают в лучшие ВУЗы России: НИУ ВШЭ, МГИМО, МГУ, РЭУ Плеханова.
Также я осуществляю консультации по поступлению в немецкие колледжи и ВУЗы и переезду в Германию.
Если Ваша цель - не сдать экзамен, а выучить язык, то я сделаю все, чтобы Вы смогли легко понимать речь носителей, без стеснения общаться за границей, грамотно писать, смотреть любимые передачи и читать в оригинале. Легко нахожу подход к детям и подросткам и учитываю их хобби, что делает наши уроки не только полезными, но и интересными.
Занятия провожу у себя в Одинцово и дистанционно с использованием аудио- и видеосвязи и интерактивной доски в программе Zoom.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий английский
|60 мин.
|1500 руб.
|ЕГЭ/ОГЭ по английскому
|60 мин.
|1700 руб.
|Разговорный английский для путешествий
|60 мин.
|1500 руб.
|Общий немецкий
|60 мин.
|1500 руб.
|ЕГЭ/ОГЭ по немецкому
|60 мин.
|1700 руб.
|Общий английский
|60 мин.
|1500 руб.
|Общий английский
|60 мин.
|1700 руб.
|Goethe Zertifikat
|60 мин.
|1700 руб.
|Start Deutsch
|60 мин.
|1700 руб.