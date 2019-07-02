Город:  Москва

Болотина Ксения Ивановна

Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: МГЛУ, Humboldt Universität zu Berlin
Опыт работы: 6+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
Контакты
0
1500 руб.
за час

Меня зовут Ксения Болотина, я полиглот и преподаватель английского, немецкого, древнегреческого и латинского языков.
Моя основная специализация - подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и Goethe Zertifikat на высокие баллы. Я досконально знаю специфику каждого из этих экзаменов и разработала свою собственную эффективную методику, включающую в себя отработку всех аспектов: аудирования, чтения, говорения и письма.
Последние результаты моих учеников:
ЕГЭ — 96, 95, 92, 90, 89, 79
ОГЭ — 69, 67, 66, 65, 64, 58 (из 70 возможных)
Goethe Zertifikat B1 —70/80/94/87
Мои выпускники поступают в лучшие ВУЗы России: НИУ ВШЭ, МГИМО, МГУ, РЭУ Плеханова.
Также я осуществляю консультации по поступлению в немецкие колледжи и ВУЗы и переезду в Германию.

Если Ваша цель - не сдать экзамен, а выучить язык, то я сделаю все, чтобы Вы смогли легко понимать речь носителей, без стеснения общаться за границей, грамотно писать, смотреть любимые передачи и читать в оригинале. Легко нахожу подход к детям и подросткам и учитываю их хобби, что делает наши уроки не только полезными, но и интересными.

Занятия провожу у себя в Одинцово и дистанционно с использованием аудио- и видеосвязи и интерактивной доски в программе Zoom.

2010-2015 гг. гг.
МГЛУ им. Мориса Тореза
2014 г. гг.
Humboldt Universität zu Berlin
2013-по наст.вр.
частная репетиторская деятельность
2015
МГЛУ им. Мориса Тореза

Методика преподавания

График работы

Отправить сообщение Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий английский 60 мин. 1500 руб.
ЕГЭ/ОГЭ по английскому 60 мин. 1700 руб.
Разговорный английский для путешествий 60 мин. 1500 руб.
Общий немецкий 60 мин. 1500 руб.
ЕГЭ/ОГЭ по немецкому 60 мин. 1700 руб.
Общий английский 60 мин. 1500 руб.
Общий английский 60 мин. 1700 руб.
Goethe Zertifikat 60 мин. 1700 руб.
Start Deutsch 60 мин. 1700 руб.

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Дайте оценку и оставьте отзыв:
Ваша оценка для этой школы:


Отправляя отзыв, вы принимаете правила работы сервиса