Болотина Ксения Ивановна

Меня зовут Ксения Болотина, я полиглот и преподаватель английского, немецкого, древнегреческого и латинского языков.

Моя основная специализация - подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и Goethe Zertifikat на высокие баллы. Я досконально знаю специфику каждого из этих экзаменов и разработала свою собственную эффективную методику, включающую в себя отработку всех аспектов: аудирования, чтения, говорения и письма.

Последние результаты моих учеников:

ЕГЭ — 96, 95, 92, 90, 89, 79

ОГЭ — 69, 67, 66, 65, 64, 58 (из 70 возможных)

Goethe Zertifikat B1 —70/80/94/87

Мои выпускники поступают в лучшие ВУЗы России: НИУ ВШЭ, МГИМО, МГУ, РЭУ Плеханова.

Также я осуществляю консультации по поступлению в немецкие колледжи и ВУЗы и переезду в Германию.



Если Ваша цель - не сдать экзамен, а выучить язык, то я сделаю все, чтобы Вы смогли легко понимать речь носителей, без стеснения общаться за границей, грамотно писать, смотреть любимые передачи и читать в оригинале. Легко нахожу подход к детям и подросткам и учитываю их хобби, что делает наши уроки не только полезными, но и интересными.



Занятия провожу у себя в Одинцово и дистанционно с использованием аудио- и видеосвязи и интерактивной доски в программе Zoom.