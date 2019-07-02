Черемисова Ольга Анатольевна

Приглашаю вас на мои уроки английского!

Мой опыт преподавания 20 лет. Работа в вузе на факультете иностранных языков, переводчиком, на курсах и в корпоративном секторе. Сейчас работаю на курсах.

Подготовлю вас к международным экзаменам, ОГЭ, ЕГЭ, собеседованию на английском.

Помогу составить эффективное резюме на английском. Владею разными методиками преподавания английского, стажировалась в Америке и Англии.