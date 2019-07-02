Город:  Москва
Метро:  Профсоюзная

Черемисова Ольга Анатольевна

Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: СГУ факультет иностранных языков, РУДН бизнес тренер и коуч
Опыт работы: 15+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
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1250 руб.
за час

Приглашаю вас на мои уроки английского!

Мой опыт преподавания 20 лет. Работа в вузе на факультете иностранных языков, переводчиком, на курсах и в корпоративном секторе. Сейчас работаю на курсах.

Подготовлю вас к международным экзаменам, ОГЭ, ЕГЭ, собеседованию на английском.

Помогу составить эффективное резюме на английском.  Владею разными методиками преподавания английского, стажировалась в Америке и Англии.

1995-2000 гг.
СГУ, факультет иностранных языков
2015-2016 гг.
РУДН, бизнес-тренер и коуч
1997-2020
Преподаватель в вузе, на курсах английского, переводчик, частный репетитор

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для младших школьников 60 мин. 1250 руб.
Английский для школьников 10-11лет 60 мин. 1500 руб.
Английский для школьников 12-16 лет 60 мин. 1500 руб.
Подготовка к международным экзаменам 60 мин. 2000 руб.
Общий курс английского языка 60 мин. 1500 руб.

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