Черемисова Ольга Анатольевна

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Приглашаю вас на мои уроки английского!
Мой опыт преподавания 20 лет. Работа в вузе на факультете иностранных языков, переводчиком, на курсах и в корпоративном секторе. Сейчас работаю на курсах.
Подготовлю вас к международным экзаменам, ОГЭ, ЕГЭ, собеседованию на английском.
Помогу составить эффективное резюме на английском. Владею разными методиками преподавания английского, стажировалась в Америке и Англии.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для младших школьников
|60 мин.
|1250 руб.
|Английский для школьников 10-11лет
|60 мин.
|1500 руб.
|Английский для школьников 12-16 лет
|60 мин.
|1500 руб.
|Подготовка к международным экзаменам
|60 мин.
|2000 руб.
|Общий курс английского языка
|60 мин.
|1500 руб.