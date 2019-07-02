Город:  Санкт-Петербург
Метро:  Девяткино

Чикалин Вадим Александрович

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Родной язык: Русски
Образование: Оренбургский Государственный Университет
Опыт работы: 4+ лет
Свободен
Носитель языка
Видеообращение: https://youtu.be/wE389h0O3To
Анкета проверена
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0
400 руб.
за час

Сертифицированный преподаватель ОГЭ, ЕГЭ. Обучаю всем аспектам языка (грамматика, говорение, словарный запас), систематизации знаний, осознанному пониманию, а также работе с новыми словами и словарём. В своей работе делаю уклон не просто на усвоение и закрепление практических умений и навыков, а на доведение их до автоматизма, чтобы ученик чувствовал себя комфортно в реальных ситуациях речевого общения. -Работаю по современным коммуникативным методикам -В процессе обучения использую пособия ведущих британских издательств таких как Oxford, Cambridge, Longman и Macmillan. -Индивидуальная программа для каждого ученика Опыт работы с 2015 года.

2014-2018 гг.
Оренбургский государственный университет, факультет педагогического образования, профиль подготовки – английский язык, бакалавр
2018-2020 гг.
ЛГУ им. А.С. Пушкина, факультет иностранных языков, направление подготовки – преподаватель английского языка (магистратура)

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий английский 60 мин. 400 руб.
ОГЭ/ЕГЭ 60 мин. 497 руб.

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