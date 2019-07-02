Чикалин Вадим Александрович

Сертифицированный преподаватель ОГЭ, ЕГЭ. Обучаю всем аспектам языка (грамматика, говорение, словарный запас), систематизации знаний, осознанному пониманию, а также работе с новыми словами и словарём. В своей работе делаю уклон не просто на усвоение и закрепление практических умений и навыков, а на доведение их до автоматизма, чтобы ученик чувствовал себя комфортно в реальных ситуациях речевого общения. -Работаю по современным коммуникативным методикам -В процессе обучения использую пособия ведущих британских издательств таких как Oxford, Cambridge, Longman и Macmillan. -Индивидуальная программа для каждого ученика Опыт работы с 2015 года.