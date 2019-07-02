Город:  Москва

Данилова Алла Евсеевна

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Родной язык: Русский
Образование: Ин.яз им. Мориса Тореза
Опыт работы: 15+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
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2250 руб.
за час

Преподаватель и переводчик с большим опытом преподавательской деятельности поможет освоить английский язык в соответствии с пожеланиями слушателей.

Большой опыт работы на совместных российско-американских бизнес проектах позволяет преподавать английский как студентам и начинающим сотрудникам российских и иностранных компаний, так и топ-менеджерам и первым лицам компаний.

Группы от 1 до 5 человек.

Стоимость: от 2250 до 2500 руб. за ак./час.

Выезд в любой район Москвы.

1981-1986 гг.
Институт иностранных языков им. Мориса Тореза
1990-2019
Преподаватель корпоративного английского

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский, группы от 1 до 5 человек 60 мин. 2250 руб.

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