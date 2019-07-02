Данилова Алла Евсеевна

Преподаватель и переводчик с большим опытом преподавательской деятельности поможет освоить английский язык в соответствии с пожеланиями слушателей.

Большой опыт работы на совместных российско-американских бизнес проектах позволяет преподавать английский как студентам и начинающим сотрудникам российских и иностранных компаний, так и топ-менеджерам и первым лицам компаний.

Группы от 1 до 5 человек.

Стоимость: от 2250 до 2500 руб. за ак./час.

Выезд в любой район Москвы.