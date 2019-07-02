Данилова Алла Евсеевна

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Преподаватель и переводчик с большим опытом преподавательской деятельности поможет освоить английский язык в соответствии с пожеланиями слушателей.
Большой опыт работы на совместных российско-американских бизнес проектах позволяет преподавать английский как студентам и начинающим сотрудникам российских и иностранных компаний, так и топ-менеджерам и первым лицам компаний.
Группы от 1 до 5 человек.
Стоимость: от 2250 до 2500 руб. за ак./час.
Выезд в любой район Москвы.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский, группы от 1 до 5 человек
|60 мин.
|2250 руб.