Добрый день!

Меня зовут Елена, я преподаю английский по скайпу.

Мой опыт позволяет работать с любыми возрастными группами.

У меня высшее филологическое образование, а также диплом магистра по экономике.

Не так давно я проходила зарубежную практику в Канаде.

На своих занятиях я подбираю и разрабатываю программу, которая зависит от уровня знаний и навыков каждого человека,а также от его целей.

Это может быть:

английский для путешествий,

английский для работы или подготовка к собеседованию,

курс английского для перезда в англоязычные страны,

подготовка к экзаменам и т.д.

Эффект вы почувствуете уже после 5 занятий.

Буду рада видеть вас на своих уроках!

Запись по телефону или номеру в WhatsApp +7 918 522 8708 и в Скайпе live:flc-v