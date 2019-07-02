Город:  Москва

Елена

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Родной язык: Русский
Образование: Высшее, факультет иностранных языков
Опыт работы: 10+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
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550 руб.
за час

Добрый день!

Меня зовут Елена, я преподаю английский по скайпу.

Мой опыт позволяет работать с любыми возрастными группами.

У меня высшее филологическое образование, а также диплом магистра по экономике.
Не так давно я проходила зарубежную практику в Канаде.

На своих занятиях я подбираю и разрабатываю программу, которая зависит от уровня знаний и навыков каждого человека,а также от его целей.

Это может быть:

  • английский для путешествий,
  • английский для работы или подготовка к собеседованию,
  • курс английского для перезда в англоязычные страны,
  • подготовка к экзаменам  и т.д.

Эффект вы почувствуете уже после 5 занятий.

Буду рада видеть вас на своих уроках!

Запись по телефону или номеру в WhatsApp +7 918 522 8708 и в Скайпе live:flc-v

 

2002-2007 гг.
МЛГУ (М. Тореза)
2007-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу, переводчик

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 мин. 550 руб.

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