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Добрый день!
Меня зовут Елена, я преподаю английский по скайпу.
Мой опыт позволяет работать с любыми возрастными группами.
У меня высшее филологическое образование, а также диплом магистра по экономике.
Не так давно я проходила зарубежную практику в Канаде.
На своих занятиях я подбираю и разрабатываю программу, которая зависит от уровня знаний и навыков каждого человека,а также от его целей.
Это может быть:
Эффект вы почувствуете уже после 5 занятий.
Буду рада видеть вас на своих уроках!
Запись по телефону или номеру в WhatsApp +7 918 522 8708 и в Скайпе live:flc-v
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 мин.
|550 руб.