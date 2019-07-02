Город:  Москва
Метро:  Сокольники

Есева Полина Андреевна

Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: МГЛУ
Опыт работы: 0+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
Контакты
0
1000 руб.
за час

Что я предлагаю своим ученикам?

  • Личностно-ориентированный подход;
  • Мотивацию знаниями и качественным результатом, а не оценками;
  • Интересные, интерактивные занятия;
  • Использование современных ресурсов и пособий;
  • Изучение живого (real-life) языка;
  • Атмосферу взаимоуважения на занятиях;
  • Возможность проконсультироваться у меня вне уроков.

 

Для Вас открыта запись на:

*Общий курс английского языка
*Помощь в школьной программе
*Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
*Бизнес-английский
*Английский для различных профессий
*Интенсивный курс английского языка
*Английский для путешествий
*Подготовка к экзаменам (IELTS, TOEFL)
*Подготовка к FCE, KET, PET

 

Преимущества занятий по скайпу:

- Доступность
- Экономия времени (не тратите время на дорогу)
- Комфорт и практичность
- Не нужно покупать дополнительные материалы
- Эффективность
- Детальный анализ прогресса

 

Перспективы занятий со мной:

- поступить в ведущие университеты мира
- повысить доход благодаря знанию английского языка
- повысить уровень языка
- переехать за границу
- с легкостью общаться на английском языке
- читать книги, смотреть фильмы в оригинале, а также переводить любимые английские песни

 

Коротко обо мне: Есева Полина Андреевна

Образование: Закончила МГЛУ им. Мориса Тореза, направление – теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и немецкий язык) 2018 г. Прошла квалификационные курсы переводчика с наличием диплома, факультет второго высшего образования, специальность – переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации (2018 г.). Кембриджские сертификаты TKT 3 Modules c отличием, 2019г. (Cambridge University).

Опыт работы: Февраль 2015 — май 2018 работала на языковых курсах Star2talk. Преподавала языки как детям, так и взрослым. Вела занятия в группах разных уровней (от начального до продвинутого). Преподавала бизнес английский. Участвовала в организации Speaking club для взрослых и детей. Проводила занятия в формате британской школы. Репетиторская деятельность с 2013 года.

2014-2018 гг.
Московский Государственный Лингвистический Университет
2013- наст. время
Репетитор английского и немецкого языка
2015-2018
языковые курсы Star2talk

Методика преподавания

График работы

Отправить сообщение Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
общий курс английского 60 мин. 1000 руб.
бизнес английский 60 мин. 1500 руб.
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 60 мин. 1500 руб.
подготовка к IELTS, TOEFL 60 мин. 1500 руб.

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Дайте оценку и оставьте отзыв:
Ваша оценка для этой школы:


Отправляя отзыв, вы принимаете правила работы сервиса