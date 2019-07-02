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Что я предлагаю своим ученикам?
Для Вас открыта запись на:
*Общий курс английского языка
*Помощь в школьной программе
*Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
*Бизнес-английский
*Английский для различных профессий
*Интенсивный курс английского языка
*Английский для путешествий
*Подготовка к экзаменам (IELTS, TOEFL)
*Подготовка к FCE, KET, PET
Преимущества занятий по скайпу:
- Доступность
- Экономия времени (не тратите время на дорогу)
- Комфорт и практичность
- Не нужно покупать дополнительные материалы
- Эффективность
- Детальный анализ прогресса
Перспективы занятий со мной:
- поступить в ведущие университеты мира
- повысить доход благодаря знанию английского языка
- повысить уровень языка
- переехать за границу
- с легкостью общаться на английском языке
- читать книги, смотреть фильмы в оригинале, а также переводить любимые английские песни
Коротко обо мне: Есева Полина Андреевна
Образование: Закончила МГЛУ им. Мориса Тореза, направление – теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и немецкий язык) 2018 г. Прошла квалификационные курсы переводчика с наличием диплома, факультет второго высшего образования, специальность – переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации (2018 г.). Кембриджские сертификаты TKT 3 Modules c отличием, 2019г. (Cambridge University).
Опыт работы: Февраль 2015 — май 2018 работала на языковых курсах Star2talk. Преподавала языки как детям, так и взрослым. Вела занятия в группах разных уровней (от начального до продвинутого). Преподавала бизнес английский. Участвовала в организации Speaking club для взрослых и детей. Проводила занятия в формате британской школы. Репетиторская деятельность с 2013 года.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|общий курс английского
|60 мин.
|1000 руб.
|бизнес английский
|60 мин.
|1500 руб.
|подготовка к ЕГЭ, ОГЭ
|60 мин.
|1500 руб.
|подготовка к IELTS, TOEFL
|60 мин.
|1500 руб.