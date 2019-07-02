Что я предлагаю своим ученикам?

Личностно-ориентированный подход;

Мотивацию знаниями и качественным результатом, а не оценками;

Интересные, интерактивные занятия;

Использование современных ресурсов и пособий;

Изучение живого (real-life) языка;

Атмосферу взаимоуважения на занятиях;

Возможность проконсультироваться у меня вне уроков.

Для Вас открыта запись на:

*Общий курс английского языка

*Помощь в школьной программе

*Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ

*Бизнес-английский

*Английский для различных профессий

*Интенсивный курс английского языка

*Английский для путешествий

*Подготовка к экзаменам (IELTS, TOEFL)

*Подготовка к FCE, KET, PET

Преимущества занятий по скайпу:

- Доступность

- Экономия времени (не тратите время на дорогу)

- Комфорт и практичность

- Не нужно покупать дополнительные материалы

- Эффективность

- Детальный анализ прогресса

Перспективы занятий со мной:

- поступить в ведущие университеты мира

- повысить доход благодаря знанию английского языка

- повысить уровень языка

- переехать за границу

- с легкостью общаться на английском языке

- читать книги, смотреть фильмы в оригинале, а также переводить любимые английские песни

Коротко обо мне: Есева Полина Андреевна

Образование: Закончила МГЛУ им. Мориса Тореза, направление – теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и немецкий язык) 2018 г. Прошла квалификационные курсы переводчика с наличием диплома, факультет второго высшего образования, специальность – переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации (2018 г.). Кембриджские сертификаты TKT 3 Modules c отличием, 2019г. (Cambridge University).

Опыт работы: Февраль 2015 — май 2018 работала на языковых курсах Star2talk. Преподавала языки как детям, так и взрослым. Вела занятия в группах разных уровней (от начального до продвинутого). Преподавала бизнес английский. Участвовала в организации Speaking club для взрослых и детей. Проводила занятия в формате британской школы. Репетиторская деятельность с 2013 года.