Ирина Петровна

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Английский язык школьникам, взрослым. Обучение с нуля, помощь в рамках школьной программы. Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку. Английский язык взрослым – с нуля, beginner, elementary, pre – intermediate, intermediate, upper-intermediate. Бизнес-курс. Подготовка к сертификатам.
Обучение ведется по индивидуальной программе в каждом конкретном случае. Методика преподавания, сочетающая элементы традиционной и коммуникативной методик, включает развитие устной и письменной речи, быстрое расширения словарного запаса, грамматики. Большое внимание уделяется постановке восприятия и произношения.
Современные британские, американские и отечественные учебные пособия: Enterprise, Headway, Business English, Round up, Oxford Team, Team up,Get Set Go для детей, Macmillan-подготовка к ЕГЭ, Spotlight и др.
Опыт работы более 20 лет.
Стоимость ак. часа: 900 - 1500 руб.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|60 мин.
|900 руб.
|Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому
|60 мин.
|900 руб.
|Бизнес-курс английского
|60 мин.
|900 руб.