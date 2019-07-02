Ирина Петровна

Английский язык школьникам, взрослым. Обучение с нуля, помощь в рамках школьной программы. Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку. Английский язык взрослым – с нуля, beginner, elementary, pre – intermediate, intermediate, upper-intermediate. Бизнес-курс. Подготовка к сертификатам.

Обучение ведется по индивидуальной программе в каждом конкретном случае. Методика преподавания, сочетающая элементы традиционной и коммуникативной методик, включает развитие устной и письменной речи, быстрое расширения словарного запаса, грамматики. Большое внимание уделяется постановке восприятия и произношения.

Современные британские, американские и отечественные учебные пособия: Enterprise, Headway, Business English, Round up, Oxford Team, Team up,Get Set Go для детей, Macmillan-подготовка к ЕГЭ, Spotlight и др.

Опыт работы более 20 лет.

Стоимость ак. часа: 900 - 1500 руб.