Город:  Москва
Метро:  Водный стадион

Ирина Петровна

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Родной язык: Русский
Образование: Институт иностранных языков имени Мориса Тореза
Опыт работы: 15+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
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900 руб.
за час

Английский язык школьникам, взрослым. Обучение с нуля, помощь в рамках школьной программы. Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку. Английский язык взрослым – с нуля, beginner, elementary, pre – intermediate, intermediate, upper-intermediate. Бизнес-курс. Подготовка к сертификатам.

Обучение ведется по индивидуальной программе в каждом конкретном случае. Методика преподавания, сочетающая элементы традиционной и коммуникативной методик, включает развитие устной и письменной речи, быстрое расширения словарного запаса, грамматики. Большое внимание уделяется постановке восприятия и произношения.

Современные британские, американские и отечественные учебные пособия: Enterprise, Headway, Business English, Round up, Oxford Team, Team up,Get Set Go для детей, Macmillan-подготовка к ЕГЭ, Spotlight и др.

Опыт работы более 20 лет.

Стоимость ак. часа: 900 - 1500 руб.

1994-1999 гг.
Институт иностранных языков имени Мориса Тореза
1999-2020
Преподаватель английского языка, частный репетитор

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 60 мин. 900 руб.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому 60 мин. 900 руб.
Бизнес-курс английского 60 мин. 900 руб.

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