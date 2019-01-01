Любой уровень от 0 до Advanced.

Взрослые; дети от 6 лет; школьники обычных и специализированных школ, лицеев и гимназий; учащиеся выпускных классов и абитуриенты; студенты.



Занятия проводятся индивидуально или в парах. Тестирование для определения уровня и выбора методики обучения — бесплатно.

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ-2020

- учащиеся 10 класса (2 года подготовки) и 11 класса (1 год подготовки)

- индивидуально или в парах

- профильный уровень, включая устную часть и задания высокой сложности

- опыт успешной подготовки выпускников 2019 года и предыдущих лет (от 74 до 98 баллов) с учетом последних изменений в КИМ и требований экспертов

ПОДГОТОВКА К ОГЭ-2020

- учащиеся 8 класса (2 года подготовки) и 9 класса (1 год подготовки)

- индивидуально или в парах

- письменная и устная части с учетом последних изменений в формате экзамена

- успешная сдача экзамена учащимися в 2019 году и в предыдущие годы



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:

- английский язык для повседневного общения (в том числе для отъезжающих на постоянное место жительства за границу), путешествий и туризма

- английский язык для тех, кому знание языка необходимо на работе и для прохождения собеседования.

- детям от 6 лет и школьникам: изучение языка (дополнительно и в соответствии с программами обучения обычных или специализированных школ, лицеев, гимназий, с использованием отечественных или зарубежных пособий), ликвидация пробелов, помощь в выполнении домашних заданий, подготовка к контрольным и аттестационным работам (в том числе ОГЭ в 9 классе).

- качественная подготовка к ЕГЭ, включая устную часть, по учебным пособиям, рекомендованным ФИПИ. При необходимости привлекаются другие учебные пособия, а также авторские материалы. Большой опыт подготовки к ЕГЭ (результаты от 72 до 98 баллов).



- восстановление языка с любого уровня: если у вас был перерыв в изучении языка, нет необходимости начинать его изучение с начала, возможно дальнейшее изучение с одновременной ликвидацией пробелов в лексике, грамматике и других аспектах языка.





- углубленное изучение грамматики по зарубежным пособиям (Murphy, Hewings, Swan, Thomson-Martinet), а также по хорошо себя зарекомендовавшим отечественным учебникам.

Скидка 25% при оплате занятий за месяц вперед.

Рекомендации, отзывы.

м.Полежаевская (3 мин. пешком)