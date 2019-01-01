Айткулова Лариса Аликовна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Диплом МИЭПУР
Опыт работы: 14+ лет
Анкета проверена
от 900 ₽
за час
В УТРЕННИЕ ЧАСЫ С 08.00 ДО 12.00 СКИДКА 20%!
Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ, FCE.
Частный преподаватель по английскому языку приглашает на занятия. В своей работе использую методики, исходя из потребностей обучающегося. Индивидуальный подход! В качестве учебных пособий использую как отечественные (российские), так и международные аутентичные материалы на английском языке: аудио, видео и интернет ресурсы, газетные и журнальные публикации, художественную литературу. Из международных учебных пособий широко использую "Headway", "English File", "Total English" и другие пособия подобного плана. Акцент в обучении делается прежде всего на активации языка. Параллельно проводятся работы по улучшению слабых мест, таких как произношение, грамматика, словарный запас и т.д.. Формирую навыки беглой речи и понимания речи на слух. Работаю над расширением словарного запаса и снятием языкового барьера. Доступно объясняю грамматику и систематизирую полученные знания.
2007 гг.
Диплом МИЭПУР. Лингвист-Преподаватель (английский язык) Сертификат FCE (First Certificate in English) 2007, ESOL, University of Cambridge.
2005-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|900 за час
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