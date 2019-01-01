Берг Юлия
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее образование (SOAS, University of London)
Опыт работы: 10+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час
Учу взрослых людей английскому языку. Готовлю к IELTS. Уровень учеников - любой. Мой уровень - близкий к носителю.
Почему со мной стоит иметь дело:
- В прошлом я - англоязычный тележурналист (аль-Джазира, Ассошиэйтед Пресс). Соответственно, имею безупречно грамотный письменный английский язык, плюс живой "офисный разговорный".
- Получила высшее образование в Великобритании - School of Oriental and African Studies, University of London (бакалавр по двум ближневосточным языкам).
- Мой опыт жизни в Лондоне - это не "стажировка" или "курсы на сертификат", а обычная студенческая молодость с посиделками со сверстниками, лекциями и бесконечными курсовыми в университете. Потом была обычная работа журналистом и переводчиком с тех самых ближневосточных языков на английский. Следовательно, своих учеников я учу настоящему, живому, но при этом грамотному английскому.
- Я хорошо знаю, как взрослые люди выучивают иностранные языки, а как нет. Мне нет нужды выдумывать какие-то свои "авторские методики", я просто опираюсь на традиции своего университета, который считается одним из лидеров в мире по части преподавания взрослым трудных экзотических языков "с нуля".
- Последние 10 лет я занимаюсь только преподаванием английского (и иногда других языков). Ничего другого профессионально я не делаю, поэтому все мое время посвящено только совершенствованию своих знаний и методов работы в этой сфере.
- На досуге учу испанский, что очень помогает не терять связь с реальностью и помнить, как себя чувствует и в чем нуждается человек, делающий первые шаги в новом для себя языке.
- В том, что касается учебы, я - строгий минималист, а это значит, что не будет вороха "распечаток", подростковых учебников, бесполезных таблиц и никакой подобной шелухи. Ничего лишнего между вами и настоящим, живым английским языком стоять не будет.
Последние несколько лет занятия провожу только по Скайпу, потому что это устраняет все географические ограничения, а также позволяет экономить время и меньше отвлекаться на всякие внешние раздражители.
Один урок обычно длится 60 минут. Меньше нет смысла - слишком мало. Больше тоже нехорошо, потому что занятия довольно интенсивные и многие за час устают.
На моем сайте можно подробнее узнать о занятиях, познакомиться с отзывами моих учеников, а также почитать о том, почему иногда бывает трудно освоить иностранный язык, о том, как быть, если «не слышишь» задания по аудированию, как легче запоминать новые слова, как разобраться в английских временах, почему не надо читать трудные книги на изучаемом языке и есть ли на свете «волшебная таблетка», с помощью которой можно выучить язык быстро (да, есть!).
Skype: znayka79
https://www.instagram.com/englishgriot/
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2004-2008 гг.
Высшее образование (SOAS, University of London)
2006-2007 гг.
University of Damascus (Damascus, Syrian Arab Republic), Hebrew University of Jerusalem (Jerusalem, Israel)
2007-2010
Al-Jazeera English, Associated Press Television News London
2010 -
частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1000 за час
|Подготовка к IELTS
|1 ч.
|1000 за час
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