Образование: Высшее образование (SOAS, University of London)

Учу взрослых людей английскому языку. Готовлю к IELTS. Уровень учеников - любой. Мой уровень - близкий к носителю.



Почему со мной стоит иметь дело:



- В прошлом я - англоязычный тележурналист (аль-Джазира, Ассошиэйтед Пресс). Соответственно, имею безупречно грамотный письменный английский язык, плюс живой "офисный разговорный".



- Получила высшее образование в Великобритании - School of Oriental and African Studies, University of London (бакалавр по двум ближневосточным языкам).



- Мой опыт жизни в Лондоне - это не "стажировка" или "курсы на сертификат", а обычная студенческая молодость с посиделками со сверстниками, лекциями и бесконечными курсовыми в университете. Потом была обычная работа журналистом и переводчиком с тех самых ближневосточных языков на английский. Следовательно, своих учеников я учу настоящему, живому, но при этом грамотному английскому.



- Я хорошо знаю, как взрослые люди выучивают иностранные языки, а как нет. Мне нет нужды выдумывать какие-то свои "авторские методики", я просто опираюсь на традиции своего университета, который считается одним из лидеров в мире по части преподавания взрослым трудных экзотических языков "с нуля".



- Последние 10 лет я занимаюсь только преподаванием английского (и иногда других языков). Ничего другого профессионально я не делаю, поэтому все мое время посвящено только совершенствованию своих знаний и методов работы в этой сфере.



- На досуге учу испанский, что очень помогает не терять связь с реальностью и помнить, как себя чувствует и в чем нуждается человек, делающий первые шаги в новом для себя языке.

- В том, что касается учебы, я - строгий минималист, а это значит, что не будет вороха "распечаток", подростковых учебников, бесполезных таблиц и никакой подобной шелухи. Ничего лишнего между вами и настоящим, живым английским языком стоять не будет.



Последние несколько лет занятия провожу только по Скайпу, потому что это устраняет все географические ограничения, а также позволяет экономить время и меньше отвлекаться на всякие внешние раздражители.



Один урок обычно длится 60 минут. Меньше нет смысла - слишком мало. Больше тоже нехорошо, потому что занятия довольно интенсивные и многие за час устают.

На моем сайте можно подробнее узнать о занятиях, познакомиться с отзывами моих учеников, а также почитать о том, почему иногда бывает трудно освоить иностранный язык, о том, как быть, если «не слышишь» задания по аудированию, как легче запоминать новые слова, как разобраться в английских временах, почему не надо читать трудные книги на изучаемом языке и есть ли на свете «волшебная таблетка», с помощью которой можно выучить язык быстро (да, есть!).

Skype: znayka79

http://englishgriot.com

https://www.instagram.com/englishgriot/

(ссылки можно скопировать и вставить в строку браузера)