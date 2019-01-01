Образование: Переводчик дочерней компании Лукойл и профессиональный репетитор, 15 лет опыта преподавания

Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий.

Результат и качество занятий.

Все аспекты: от постановки речи, освоения грамматики до грамотного ведения переговоров с партнерами. За 15 лет преподавания самые теплые отзывы и лестные рекомендации от учеников.

Гибкий, индивидуальный подход. Составление индивидуальных программ входит в стоимость занятия.

Договорная цена. Комфортная и доброжелательная обстановка. Люблю детей.

Осуществляю переводы для нефтегазового сектора. Вела корпоративные занятия в "IBM", банках, "Korea Motors", офисах Москва Сити. Бизнес курс, подготовка к собеседованию, переговорам, финансовый курс.

Занятия провожу на вашей территории и у себя в районе станции метро Славянский бульвар.

Звоните по телефону 8 (926) 608-88-21