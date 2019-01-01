Фролова Елена Федоровна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Переводчик дочерней компании Лукойл и профессиональный репетитор, 15 лет опыта преподавания
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 500 ₽
за час
Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий.
Результат и качество занятий.
Все аспекты: от постановки речи, освоения грамматики до грамотного ведения переговоров с партнерами. За 15 лет преподавания самые теплые отзывы и лестные рекомендации от учеников.
Гибкий, индивидуальный подход. Составление индивидуальных программ входит в стоимость занятия.
Договорная цена. Комфортная и доброжелательная обстановка. Люблю детей.
Осуществляю переводы для нефтегазового сектора. Вела корпоративные занятия в "IBM", банках, "Korea Motors", офисах Москва Сити. Бизнес курс, подготовка к собеседованию, переговорам, финансовый курс.
Занятия провожу на вашей территории и у себя в районе станции метро Славянский бульвар.
Звоните по телефону 8 (926) 608-88-21
1987-1992 гг.
МГЛУ
2004-2019
Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|500 за час
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