Липатова Галина Владимировна
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Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: Высшее, факультет иностранных языков
Опыт работы: 15+ лет
Анкета проверена
от 1000 ₽
за час
Предлагаю уроки англ. по скайпу. Преподаватель с дипломом МГЛУ, опыт более 20 лет. Любой уровень.ОГЭ, ЕГЭ. Общеразговорный, бизнес, резюме, интервью, написание деловой корреспонденции, для турпоездок, углубленная грам., постановка правильного произношения, ролевые игры для преодоления язык.барьера, методика запоминания новых слов.
Методика - классическая, коммуникативная.
1998 гг.
МЛГУ (М. Тореза)
1998-2019
Преподаватель английского
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский по скайпу
|1 ч.
|1000 за час
|Общий курс английского языка
|1 ч.
|1000 за час
|Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому
|1 ч.
|1000 за час
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