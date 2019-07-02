Город:  Москва
Метро:  Новокосино

Надежда Владимировна Лабутина

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Родной язык: Русский
Образование: ТулГУ, ММА
Опыт работы: 2+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
Контакты
0
800 руб.
за час

Имею диплом бакалавра с отличием. В 2014 году обучалась на курсах английского языка в языковой школе St Giles International в Нью-Йорке, США (General English Course at Advanced (CEFR C1) level). Преподавать иностранный язык в качестве репетитора начала в 2017 году, есть опыт работы как с детьми, так и со взрослыми. Также с 2018 года занимаюсь переводческой деятельностью в формате фриланса.

2015 - 2017 гг. гг.
Московская международная академия (бывший Московский институт лингвистики)
2011 - 2015 гг. гг.
Тульский государственный университет
2017 г. – по настоящее время
Фриланс (репетитор английского языка)
2018 г. - по настоящее время
Фриланс (внештатный переводчик)

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 60 мин. 800 руб.
Подготовка к ЕГЭ по английскому 60 мин. 1000 руб.
Подготовка к ОГЭ по английскому 60 мин. 1000 руб.

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