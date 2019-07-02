Надежда Владимировна Лабутина

+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Имею диплом бакалавра с отличием. В 2014 году обучалась на курсах английского языка в языковой школе St Giles International в Нью-Йорке, США (General English Course at Advanced (CEFR C1) level). Преподавать иностранный язык в качестве репетитора начала в 2017 году, есть опыт работы как с детьми, так и со взрослыми. Также с 2018 года занимаюсь переводческой деятельностью в формате фриланса.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|60 мин.
|800 руб.
|Подготовка к ЕГЭ по английскому
|60 мин.
|1000 руб.
|Подготовка к ОГЭ по английскому
|60 мин.
|1000 руб.