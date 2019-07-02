Наталья Николаевна

ЕГЭ, ОГЭ (при усердии ученика гарантирован результат от 90 и выше баллов).

Сотни подготовленных выпускников.PET. FCE, IELTS, TOEFL.

Английский для работы, путешествий.

Опыт репетиторства более 30 лет, включая работу и проживание в США и Канаде.

Переводчик, преподаватель московского ВУЗа, курсов английского. Методика разносторонняя, признанная учениками и специалистами одной из лучших. Большое внимание уделяется коммуникативной практике. Переводческий тренинг. Грамматика подается на сравнительном анализе с русским языком, что обеспечивает стойкое понимание и одновременно ощущение языка. Авторские разработки, учебные пособия британских, американских и российских изд-в.

Занятия по СКАЙПу, которые ничем не отличаются от занятий в классе.