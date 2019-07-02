Город:  Москва
Метро:  Полянка

Наталья Николаевна

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Родной язык: Русский
Образование: Высшее лингвистическое образование МГПИ им.Ленина, диплом Кембриджского университета, переводчик в США, преподаватель ВУЗа
Опыт работы: 15+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
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1500 руб.
за час

ЕГЭ, ОГЭ (при усердии ученика гарантирован результат от 90 и выше баллов).

Сотни подготовленных выпускников.PET. FCE, IELTS, TOEFL.

Английский для работы, путешествий.

Опыт репетиторства более 30 лет, включая работу и проживание в США и Канаде.

Переводчик, преподаватель московского ВУЗа, курсов английского. Методика разносторонняя, признанная учениками и специалистами одной из лучших. Большое внимание уделяется коммуникативной практике. Переводческий тренинг. Грамматика подается на сравнительном анализе с русским языком, что обеспечивает стойкое понимание и одновременно ощущение языка. Авторские разработки, учебные пособия британских, американских и российских изд-в.

Занятия по СКАЙПу, которые ничем не отличаются от занятий в классе.

1981-1986 гг.
МГПИ им.Ленина
1990-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор, переводчик

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 60 мин. 1500 руб.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому 60 мин. 1500 руб.

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