Наталья Николаевна

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ЕГЭ, ОГЭ (при усердии ученика гарантирован результат от 90 и выше баллов).
Сотни подготовленных выпускников.PET. FCE, IELTS, TOEFL.
Английский для работы, путешествий.
Опыт репетиторства более 30 лет, включая работу и проживание в США и Канаде.
Переводчик, преподаватель московского ВУЗа, курсов английского. Методика разносторонняя, признанная учениками и специалистами одной из лучших. Большое внимание уделяется коммуникативной практике. Переводческий тренинг. Грамматика подается на сравнительном анализе с русским языком, что обеспечивает стойкое понимание и одновременно ощущение языка. Авторские разработки, учебные пособия британских, американских и российских изд-в.
Занятия по СКАЙПу, которые ничем не отличаются от занятий в классе.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|60 мин.
|1500 руб.
|Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому
|60 мин.
|1500 руб.