Город:  Санкт-Петербург

Наумова Анна

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Родной язык: Русский
Образование: ЮУрГУ, Vrije Universiteit Amsterdam, CELTA
Опыт работы: 4+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
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0
700 руб.
за час

Всем привет!

Меня зовут Анна и я обожаю преподавать английский! Я уже 5 лет работаю в частном языковом центре и обучаю студентов с уровнем английского с А0 до С1. Кроме этого, я готовлю к экзамену IELTS. В прошлом году я получила Кембриджский сертификат CELTA, один из нескольких международно признанных сертификатов, который позволяет преподавать английский язык взрослым.

Почему вам понравится заниматься со мной?

Во-первых, я знаю, как научить (а это очень важно). Я построю программу под ваши нужды, а вам только останется наслаждаться прогрессом!

Во-вторых, я много готовлюсь к своим урокам. У вас будет много коммуникативных упражнений, мы будем смотреть и обсуждать видео, выполнять креативные и интересные задачи.

И наконец, я позитивный человек и со мной легко общаться. Вы будете заниматься в уютной атмосфере. Бонус: я знаю, что вам важно ваше время, поэтому вы будете говорить 80-90 процентов от урока!

Надеюсь скоро увидимся!

Анна.

2009-2015 гг.
ЮУрГУ (г. Челябинск)
2017-2018 гг.
Vrije Universiteit (Amsterdam)
2019 гг.
CELTA - Кембриджская сертификация для преподавания английского взрослым
2016-2020
Частный языковой центр в г. Санкт-Петербург

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий английский 60 мин. 700 руб.
Подготовка к IELTS 60 мин. 1000 руб.

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