Наумова Анна

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Всем привет!
Меня зовут Анна и я обожаю преподавать английский! Я уже 5 лет работаю в частном языковом центре и обучаю студентов с уровнем английского с А0 до С1. Кроме этого, я готовлю к экзамену IELTS. В прошлом году я получила Кембриджский сертификат CELTA, один из нескольких международно признанных сертификатов, который позволяет преподавать английский язык взрослым.
Почему вам понравится заниматься со мной?
Во-первых, я знаю, как научить (а это очень важно). Я построю программу под ваши нужды, а вам только останется наслаждаться прогрессом!
Во-вторых, я много готовлюсь к своим урокам. У вас будет много коммуникативных упражнений, мы будем смотреть и обсуждать видео, выполнять креативные и интересные задачи.
И наконец, я позитивный человек и со мной легко общаться. Вы будете заниматься в уютной атмосфере. Бонус: я знаю, что вам важно ваше время, поэтому вы будете говорить 80-90 процентов от урока!
Надеюсь скоро увидимся!
Анна.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий английский
|60 мин.
|700 руб.
|Подготовка к IELTS
|60 мин.
|1000 руб.