Наумова Анна

Всем привет!

Меня зовут Анна и я обожаю преподавать английский! Я уже 5 лет работаю в частном языковом центре и обучаю студентов с уровнем английского с А0 до С1. Кроме этого, я готовлю к экзамену IELTS. В прошлом году я получила Кембриджский сертификат CELTA, один из нескольких международно признанных сертификатов, который позволяет преподавать английский язык взрослым.

Почему вам понравится заниматься со мной?

Во-первых, я знаю, как научить (а это очень важно). Я построю программу под ваши нужды, а вам только останется наслаждаться прогрессом!

Во-вторых, я много готовлюсь к своим урокам. У вас будет много коммуникативных упражнений, мы будем смотреть и обсуждать видео, выполнять креативные и интересные задачи.

И наконец, я позитивный человек и со мной легко общаться. Вы будете заниматься в уютной атмосфере. Бонус: я знаю, что вам важно ваше время, поэтому вы будете говорить 80-90 процентов от урока!

Надеюсь скоро увидимся!

Анна.