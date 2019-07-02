Николаева Мария Александровна

+ Закончила лингвистический ВУЗ + В сфере образования более 10 лет + Специализируюсь на подростках и взрослых + Учу с любовью + Современный подход к обучению + Составление индивидуальной программы обучения + Подготовка к экзаменам + Опыт проживания в англоязычной стране + Толерантна, терпелива, доступно объясняю материал, легко нахожу контакт и с детьми, и со взрослыми + Преподаю английский безболезненно :)