Город:  Санкт-Петербург
Метро:  Ладожская

Николаева Мария Александровна

Рекомендован Study.ru
Родной язык: Русский
Образование: НГЛУ им. Добролюбова
Опыт работы: 7+ лет
Свободен
Носитель языка
Видеообращение: https://youtu.be/ekkKR9WH4ak
Анкета проверена
Контакты
0
1000 руб.
за час

+ Закончила лингвистический ВУЗ + В сфере образования более 10 лет + Специализируюсь на подростках и взрослых + Учу с любовью + Современный подход к обучению + Составление индивидуальной программы обучения + Подготовка к экзаменам + Опыт проживания в англоязычной стране + Толерантна, терпелива, доступно объясняю материал, легко нахожу контакт и с детьми, и со взрослыми + Преподаю английский безболезненно :)

2007 - 2012 гг.
Лингвистический университет имени Добролюбова
2009 - 2020
Репетитор по английскому языку
2012 - 2019
Школа английского языка SkillSet
2016 - 2018
Школа английского языка Oxford

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Индивидуальные уроки английского 60 мин. 1000 руб.

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