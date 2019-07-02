Сафронов Андрей Николаевич

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Прекрасное образование, многолетний опыт общения с носителями языка, наличие рекомендаций как от индивидуальных, так и корпоративных клиентов составляют основу Вашего качественного образования. Занятия проходят в живой форме с использованием интерактивных, видео и аудио материалов. Уже после окончания первого уровня Вы сможете общаться на многие темы и чувствовать себя комфортно в иноязычной среде.
Формы обучения:
- Индивидуальное и корпоративное обучение:
- Общий разговорный английский (уровни от Stater (нулевой) до Advanced (свободный)
- Деловой английский (уровни от Elementary до Advanced)
- Подготовка к ЕГЭ (интенсивный курс (3 месяца обучения)
- Подготовка к сдаче всех видов международных экзаменов
- Подготовка к интервью на английском языке при трудоустройстве.
Стоимость:
- Обсуждается индивидуально при обращении.
Место проведения занятий:
У ученика (любой район), в том числе выезд в область к ученику
Отзывы:
Андрей Николаевич с клиентом нашел общий язык, по поводу времени и количества занятий - всегда идет навстречу. Уровень знаний репетитора устраивает.
Дата: 10.07.2017 16:04
Группа: Английский язык (взрослые)
Оценка: 5
Уроки английского с Андреем Николаевичем нравятся, ребенок занимается с желанием. Планируем продолжить заниматься в новом году.
Дата: 05.04.2016 08:22
Группа: Английский язык (6-й класс)
Оценка: 5
Занималась с разными репетиторами и считаю, что это очень хороший репетитор! Пунктуальный, обязательный, у него разработана своя методика, во время занятий используются разные приемы обучения. Считаю, что его методика хорошо может подойти любому ученику. Всем рекомендую попробовать!
Дата: 25.06.2016 12:28
Группа: Английский язык (взрослые)
Оценка: 5
Занятия нравятся, очень грамотный репетитор, довольны.
Дата: 21.02.2015 21:09
Группа: Английский язык (10-й класс)
Оценка: 5
Очень довольны.
Дата: 20.10.2014 02:49
Группа: Английский язык (5-й класс)
Оценка: 5
Занятия продолжаются регулярно, все устраивает, репетитор хороший, спасибо!
Дата: 21.08.2014 11:04
Группа: Английский язык (взрослые)
Оценка: 5
Если бы можно было, то поставила бы 5+! Уроки проходят максимально позитивно, интенсивно! Результаты налицо!
Дата: 30.07.2014 03:00
Группа: Английский язык(взрослые)
Оценка: 5
Я очень доволен педагогом, это, пожалуй, лучший преподаватель, который у меня когда-либо был.
Дата: 17.04.2014 12:51
Группа: Английский язык (студенты)
Оценка: 5
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|60 мин.
|1000 руб.