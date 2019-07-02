Сафронов Андрей Николаевич

Прекрасное образование, многолетний опыт общения с носителями языка, наличие рекомендаций как от индивидуальных, так и корпоративных клиентов составляют основу Вашего качественного образования. Занятия проходят в живой форме с использованием интерактивных, видео и аудио материалов. Уже после окончания первого уровня Вы сможете общаться на многие темы и чувствовать себя комфортно в иноязычной среде.

Формы обучения:

- Индивидуальное и корпоративное обучение:

- Общий разговорный английский (уровни от Stater (нулевой) до Advanced (свободный)

- Деловой английский (уровни от Elementary до Advanced)

- Подготовка к ЕГЭ (интенсивный курс (3 месяца обучения)

- Подготовка к сдаче всех видов международных экзаменов

- Подготовка к интервью на английском языке при трудоустройстве.

Стоимость:

- Обсуждается индивидуально при обращении.

Место проведения занятий:

У ученика (любой район), в том числе выезд в область к ученику

Отзывы:

Андрей Николаевич с клиентом нашел общий язык, по поводу времени и количества занятий - всегда идет навстречу. Уровень знаний репетитора устраивает.

Дата: 10.07.2017 16:04

Группа: Английский язык (взрослые)

Оценка: 5



Уроки английского с Андреем Николаевичем нравятся, ребенок занимается с желанием. Планируем продолжить заниматься в новом году.

Дата: 05.04.2016 08:22

Группа: Английский язык (6-й класс)

Оценка: 5



Занималась с разными репетиторами и считаю, что это очень хороший репетитор! Пунктуальный, обязательный, у него разработана своя методика, во время занятий используются разные приемы обучения. Считаю, что его методика хорошо может подойти любому ученику. Всем рекомендую попробовать!

Дата: 25.06.2016 12:28

Группа: Английский язык (взрослые)

Оценка: 5



Занятия нравятся, очень грамотный репетитор, довольны.

Дата: 21.02.2015 21:09

Группа: Английский язык (10-й класс)

Оценка: 5



Очень довольны.

Дата: 20.10.2014 02:49

Группа: Английский язык (5-й класс)

Оценка: 5



Занятия продолжаются регулярно, все устраивает, репетитор хороший, спасибо!

Дата: 21.08.2014 11:04

Группа: Английский язык (взрослые)

Оценка: 5



Если бы можно было, то поставила бы 5+! Уроки проходят максимально позитивно, интенсивно! Результаты налицо!

Дата: 30.07.2014 03:00

Группа: Английский язык(взрослые)

Оценка: 5



Я очень доволен педагогом, это, пожалуй, лучший преподаватель, который у меня когда-либо был.

Дата: 17.04.2014 12:51

Группа: Английский язык (студенты)

Оценка: 5