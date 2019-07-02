Город:  Санкт-Петербург

Шайнурова Наталья Вениаминовна

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Родной язык: Русский
Образование: Башкирский государственный университет
Опыт работы: 6+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
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0
1000 руб.
за час

Мечтаете путешествовать, знакомиться с новыми людьми и получить хорошую работу? А может быть Вы хотите посетить семинары известных ораторов, таких как Джо Диспенза, Ник Вуйчич, Тонер Роббинс или Робин Шарма? Единственное что Вас останавливает - это недостаточный уровень английского языка? Я помогу Вам решить эту проблему. Хотите научиться свободно разговаривать на английском? - Вам ко мне! Путаетесь во временах глагола? - Я научу Вас легко их отличать. И, поверьте, времена английского глагола - это самое лёгкое. Нет времени на домашнее задание? - Ничего страшного. Я подберу удобную программу именно для Вас. Занятия провожу в выходные в удобное время по Skype. До начала занятий проведу бесплатное до 30 минут.

2013-2015 гг.
Башкирский государственный университет, факультет романо-германской филологии
2013-2019
Учитель английского языка, репетитор

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 60 мин. 1000 руб.
Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ 60 мин. 1000 руб.
Подготовка к международным экзаменам 60 мин. 1000 руб.

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