Шифрин Александр Владимирович

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Преподаватель английского языка. Образование: МГУ, факультет иностранных языков.
Порадуйте себя и своих близких знанием английского языка. Профессиональный репетитор с большим опытом работы свыше 20 лет. Только индивидуальный подход, подбор наиболее эффективной программы по изучению английского. Применение классических и современных методик,результат которых Вы почувствуете сразу, использование аудио и видео материалов, грамматика, разговорный английский, преодоление языкового барьера. Максимум эффекта в короткие сроки по специальной программе обучения, составленной индивидуально для Вас и Ваших детей.
Программы обучения:
Занятия у преподавателя в районе м. Славянский бульвар и Филевский парк или у Вас.
Телефоны для связи, звоните или пишите смс:
+7(925)049-04-84
+7(910)438-50-62
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|60 мин.
|900 руб.