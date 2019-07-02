Шифрин Александр Владимирович

Преподаватель английского языка. Образование: МГУ, факультет иностранных языков.

Порадуйте себя и своих близких знанием английского языка. Профессиональный репетитор с большим опытом работы свыше 20 лет. Только индивидуальный подход, подбор наиболее эффективной программы по изучению английского. Применение классических и современных методик,результат которых Вы почувствуете сразу, использование аудио и видео материалов, грамматика, разговорный английский, преодоление языкового барьера. Максимум эффекта в короткие сроки по специальной программе обучения, составленной индивидуально для Вас и Ваших детей.

Программы обучения:

подготовка к поездкам за рубеж,

подготовка к школьным экзаменам,

помощь в подготовке к собеседованиям,

работа с детьми от 6 лет,

подготовка к TOEFL,

разговорный курс английского языка.

Занятия у преподавателя в районе м. Славянский бульвар и Филевский парк или у Вас.

Телефоны для связи, звоните или пишите смс:

+7(925)049-04-84

+7(910)438-50-62