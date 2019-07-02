Город:  Москва
Метро:  Славянский бульвар

Шифрин Александр Владимирович

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Родной язык: Русский
Образование: МГУ, факультет иностранных языков
Опыт работы: 15+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
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900 руб.
за час

Преподаватель английского языка. Образование: МГУ, факультет иностранных языков.

Порадуйте себя и своих близких знанием английского языка. Профессиональный репетитор с большим опытом работы свыше 20 лет. Только индивидуальный подход, подбор наиболее эффективной программы по изучению английского. Применение классических и современных методик,результат которых Вы почувствуете сразу, использование аудио и видео материалов, грамматика, разговорный английский, преодоление языкового барьера. Максимум эффекта в короткие сроки по специальной программе обучения, составленной индивидуально для Вас и Ваших детей.

Программы обучения:

  • подготовка к поездкам за рубеж,
  • подготовка к школьным экзаменам,
  • помощь в подготовке к собеседованиям,
  • работа с детьми от 6 лет,
  • подготовка к TOEFL,
  • разговорный курс английского языка.

Занятия у преподавателя в районе м. Славянский бульвар и Филевский парк или у Вас.

Телефоны для связи, звоните или пишите смс:

+7(925)049-04-84

+7(910)438-50-62

1994-1999 гг.
МГУ им М.В. Ломоносова, факультет иностранных языков
1997-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 60 мин. 900 руб.

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