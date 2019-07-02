Соболев Петр Александрович

Я провожу занятия в формате диалога. Разговариваем на английском. Расширяем словарный запас. От Вас требуется только мотивация — настрой на преодоление языкового барьера. Изучение английского может быть интересным, как беседа. Я научился свободно говорить на английском около 7 лет назад, по скайпу. Это позволило мне уверенно чувствовать себя за границей. Теперь в обучении я использую методики, оказавшиеся эффективными для меня. Чем занимаемся: Школьники: Spotlight Rainbow English официальные курсы подготовки ОГЭ и ЕГЭ + восполнение пробелов + мотивация справляться с трудностями Взрослые: Cambridge Business Vocabulary Advanced/Intermediate + обучение в диалоге + умение выстроить связный рассказ и выразить мысль точно + тренировка грамматики до интуитивного владения Начинающие: Собственный курс по овладению базовой лексикой и первой 1000 слов.