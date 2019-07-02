Город:  Москва

Соболев Петр Александрович

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Родной язык: Русский
Образование: РГГУ
Опыт работы: 1+ лет
Свободен
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600 руб.
за час

Я провожу занятия в формате диалога. Разговариваем на английском. Расширяем словарный запас. От Вас требуется только мотивация — настрой на преодоление языкового барьера. Изучение английского может быть интересным, как беседа. Я научился свободно говорить на английском около 7 лет назад, по скайпу. Это позволило мне уверенно чувствовать себя за границей. Теперь в обучении я использую методики, оказавшиеся эффективными для меня. Чем занимаемся: Школьники: Spotlight Rainbow English официальные курсы подготовки ОГЭ и ЕГЭ + восполнение пробелов + мотивация справляться с трудностями Взрослые: Cambridge Business Vocabulary Advanced/Intermediate + обучение в диалоге + умение выстроить связный рассказ и выразить мысль точно + тренировка грамматики до интуитивного владения Начинающие: Собственный курс по овладению базовой лексикой и первой 1000 слов.

2007 - 2010 гг.
Российский Государственный Гуманитарный Университет, факультет философии, преподаватель

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий английский 60 мин. 600 руб.
Разговорный английский 60 мин. 600 руб.
Английский для путешествий 60 мин. 600 руб.
Подготовка к ОГЭ по английскому 60 мин. 600 руб.
Подготовка к ЕГЭ по английскому 60 мин. 600 руб.

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