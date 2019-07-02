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Добрый день!
Решили улучшить английский?
Познакомиться с китайским?
Моя методика позволит расширить запас лексики на интересующие Вас темы, преодолеть языковой барьер, научиться воспринимать язык на слух, легко и виртуозно использовать грамматические конструкции.
На наших занятиях мы будем усердно трудиться, планка моих ожиданий будет всегда чуть выше, чем Вы ожидаете от себя, зато результат будет заметен уже через пару месяцев.
Узнать подробнее и записаться на первое занятие можно в ватсап: 89243924418
Пишите!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|60 мин.
|1200 руб.
|Подготовка к международным экзаменам
|60 мин.
|1800 руб.