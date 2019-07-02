Город:  Москва
Метро:  Ломоносовский проспект

Валентина

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Родной язык: Русский
Образование: Шанхайский Университет Иностранных Языков
Опыт работы: 12+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
Контакты
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1200 руб.
за час

Добрый день!

Решили улучшить английский?
Познакомиться с китайским?

Моя методика позволит расширить запас лексики на интересующие Вас темы, преодолеть языковой барьер, научиться воспринимать язык на слух, легко и виртуозно использовать грамматические конструкции.

На наших занятиях мы будем усердно трудиться, планка моих ожиданий будет всегда чуть выше, чем Вы ожидаете от себя, зато результат будет заметен уже через пару месяцев. 


Узнать подробнее и записаться на первое занятие можно в ватсап: 89243924418

Пишите!

2019 гг.
Шанхайский Университет Иностранных Языков
2007-2019
Преподаватель английского языка, частный репетитор

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 60 мин. 1200 руб.
Подготовка к международным экзаменам 60 мин. 1800 руб.

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