Виктория Тазина

Образование: Диплом МГЛУ. Более 15 лет успешного опыта подготовки учащихся различных уровней и возрастов, знание языка на уровне носителя. Опыт преподавания за границей.

Результаты ЕГЭ за 2019 год: 91 и 92 балла.

Наиболее эффективно начинать подготовку к ЕГЭ более, чем за год да экзамена. В последний год перед экзаменом - делаем типовые задания экзаменационного формата, пишем ЭССЕ, прорабатываем разговорную часть, набираем лексику.

Ранее - выстраиваем языковую базу - учебник, дополнительные тексты (на экзаменационную тематику), заучиваем словообразование, глагольные структуры и пр.

Помимо подготовки к ЕГЭ, также курс общего английского (разработан курс на основе учебника "Headway", начала публиковать свой видеокурс для начинающих в Инстаграм https://www.instagram.com/english_for_beginners_moscow/),

Деловой английский (разработан курс на основе учебника "Market Leader",

Подготовка к IELTS

Подготовка к интервью (видеокурс)