Виктория Тазина

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Результаты ЕГЭ за 2019 год: 91 и 92 балла.
Наиболее эффективно начинать подготовку к ЕГЭ более, чем за год да экзамена. В последний год перед экзаменом - делаем типовые задания экзаменационного формата, пишем ЭССЕ, прорабатываем разговорную часть, набираем лексику.
Ранее - выстраиваем языковую базу - учебник, дополнительные тексты (на экзаменационную тематику), заучиваем словообразование, глагольные структуры и пр.
Помимо подготовки к ЕГЭ, также курс общего английского (разработан курс на основе учебника "Headway", начала публиковать свой видеокурс для начинающих в Инстаграм https://www.instagram.com/english_for_beginners_moscow/),
Деловой английский (разработан курс на основе учебника "Market Leader",
Подготовка к IELTS
Подготовка к интервью (видеокурс)
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к ЕГЭ по английскому
|60 мин.
|2000 руб.