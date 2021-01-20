Виноградова Анна Сергеевна

Преподаю в интерактивном формате на лингвистической платформе нового поколения (есть встроенный переводчик+ученик может создавать свой словарь).

Изучение слов проходит в игровом режиме. На платформе есть встроенный календарь занятий.

Ученик может заниматься как с ноутбука, так и с телефона или планшета.

Использую лицензированную литературу английских и американских издательств + видео и аудио материалы современного, живого английского языка.

Главное для меня - это Ваш результат! Преподаю более 5 лет

Дистанционно с 7 класса (Skype или WhatsApp).

УСЛОВИЯ: первое пробное занятие бесплатно (до 30минут) , если и ученика, и преподавателя всё устраивает, то ученик после внесения оплаты за месяц занятий может приступать к обучению.



Оказывала лингвистические услуги высокопоставленным гостям Чемпионата мири по футболу в России FIFA в 2018 году.

Ежегодно прохожу курсы повышения квалификации.