Город:  Севастополь

Виноградова Анна Сергеевна

Рекомендован Study.ru
Родной язык: русский
Образование: КФУ им. В.И. Вернадского
Опыт работы: 5+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
Контакты
1
5600 руб.
за час

Преподаю в интерактивном формате на лингвистической платформе нового поколения (есть встроенный переводчик+ученик может создавать свой словарь).
Изучение слов проходит в игровом режиме. На платформе есть встроенный календарь занятий.
Ученик может заниматься как с ноутбука, так и с телефона или планшета.
Использую лицензированную литературу английских и американских издательств + видео и аудио материалы современного, живого английского языка.
Главное для меня - это Ваш результат! Преподаю более 5 лет
Дистанционно с 7 класса (Skype или WhatsApp).
УСЛОВИЯ: первое пробное занятие бесплатно (до 30минут) , если и ученика, и преподавателя всё устраивает, то ученик после внесения оплаты за месяц занятий может приступать к обучению.

Оказывала лингвистические услуги высокопоставленным гостям Чемпионата мири по футболу в России FIFA в 2018 году.
Ежегодно прохожу курсы повышения квалификации.

2013-2014 гг.
ОНУ им. И.И. Мечникова (филолог украинский, английский)
2014-2017 гг.
КФУ им. В.И. Вернадского (филолог английского языка и литературы)
2017-2019 гг.
КФУ им.В.И. Вернадского магистр (переводчик английский и немецкий языки)

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий английский 60 мин. 5600 руб.
Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ 60 мин. 10800 руб.

Отзывы

🤬
Petr1979
20.01.2021
Очень низкое качество оказываемых услуг! Непунктуальна
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