Виноградова Анна Сергеевна

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Преподаю в интерактивном формате на лингвистической платформе нового поколения (есть встроенный переводчик+ученик может создавать свой словарь).
Изучение слов проходит в игровом режиме. На платформе есть встроенный календарь занятий.
Ученик может заниматься как с ноутбука, так и с телефона или планшета.
Использую лицензированную литературу английских и американских издательств + видео и аудио материалы современного, живого английского языка.
Главное для меня - это Ваш результат! Преподаю более 5 лет
Дистанционно с 7 класса (Skype или WhatsApp).
УСЛОВИЯ: первое пробное занятие бесплатно (до 30минут) , если и ученика, и преподавателя всё устраивает, то ученик после внесения оплаты за месяц занятий может приступать к обучению.
Оказывала лингвистические услуги высокопоставленным гостям Чемпионата мири по футболу в России FIFA в 2018 году.
Ежегодно прохожу курсы повышения квалификации.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий английский
|60 мин.
|5600 руб.
|Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ
|60 мин.
|10800 руб.