Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек.

Language Link в Москве предоставляет широкий спектр услуг.

Обучение иностранным языкам (английский, французский, итальянский, немецкий и испанский языки)

Обучение русскому языку

Организация образовательных поездок за рубеж

Летние языковые лагеря для детей

Language Link предлагает разнообразные учебные программы для любого уровня владения языком, от нулевого до продвинутого, для взрослых и детей, в группе и индивидуально.