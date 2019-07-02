Language Link

Дата основания

1997 г.

Минимальная стоимость

7680 ₽/курс

Кол-во филиалов

24

Средняя стоимость

647 ₽/ак.час

Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек.

Language Link в Москве предоставляет широкий спектр услуг.

  • Обучение иностранным языкам (английский, французский, итальянский, немецкий и испанский языки)
  • Обучение русскому языку
  • Организация образовательных поездок за рубеж
  • Летние языковые лагеря для детей

Language Link предлагает разнообразные учебные программы для любого уровня владения языком, от нулевого до продвинутого, для взрослых и детей, в группе и индивидуально.

Language Link также принимает активное участие в повышении уровня преподавания английского языка в средних школах.

Мы сотрудничаем с Комитетом образования г. Москвы, Московским институтом повышения квалификации работников образования и окружными методическими центрами.

Компания неоднократно была спонсором и экспертом на городских и всероссийских олимпиадах по английскому языку и участвует в разработке и реализации проектов языковых Интернет-олимпиад.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 24 ч. 15550 за курс
Английский для детей 8 ч. 7680 за курс
Бизнес-английский 24 ч. 17280 за курс
Подготовка к международным экзаменам по английскому 24 ч. 17280 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Алексеевский район, метро Алексеевская, Староалексеевская ул., д. 8, 1 подъезд, 3 этаж, офис 4 не указано Записаться на урок
Москва, район Хамовники, метро Смоленская, пер. Сивцев Вражек, д. 23/14 (Мал. Власьевский пер., д.14/23) не указано Записаться на урок
Москва, район Аэропорт, ул. Красноармейская, д. 12 не указано Записаться на урок
Москва, район Северное Бутово, метро Бульвар Дмитрия Донского, ул. Куликовская, д. 1 не указано Записаться на урок
Москва, Тимирязевский район, метро Тимирязевская, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3 не указано Записаться на урок
Москва, метро Жулебино, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 9, к. 1 не указано Записаться на урок
Москва, 4-й микрорайон, Зеленоград, корп. 402, этаж 2 не указано Записаться на урок
Москва, район Зюзино, метро Каховская, ул. Одесская, д. 14, к. 1 не указано Записаться на урок
Москва, район Нагатино-Садовники, метро Коломенская, Нагатинский бульвар, д. 6А не указано Записаться на урок
Москва, район Крылатское, метро Молодёжная, Рублевское шоссе 48/1, этаж 3. офис 307, ТЦ Рублевский не указано Записаться на урок
Москва, Рязанский район, метро Кузьминки, Окская ул., д.1 к. 1 не указано Записаться на урок
Москва, Ломоносовский район, метро Университет, Ленинский проспект, д. 74 не указано Записаться на урок
Москва, район Марфино, метро Фонвизинская, ул. Кашенкин луг, д. 8, к. 3 не указано Записаться на урок
Москва, Тверской район, метро Менделеевская, ул. Сущевская, д. 21, этаж 2 не указано Записаться на урок
Москва, район Митино, ул. Рословка, д. 6, корп. 1 не указано Записаться на урок
Москва, район Раменки, метро Раменки, Мичуринский проспект, д.19, корп.3 не указано Записаться на урок
Москва, район Орехово-Борисово Северное, метро Орехово, ул. Маршала Захарова, д. 6, корп. 3 не указано Записаться на урок
Москва, Таганский район, Новорогожская ул., д. 14, корпус 1 не указано Записаться на урок
Москва, район Свиблово, метро Свиблово, улица Амундсена, д. 15, корп.1 не указано Записаться на урок
Москва, район Сокол, метро Сокол, Балтийская улица, д. 5, подъезд 2а, 2 этаж не указано Записаться на урок
Москва, микрорайон Переделкино Ближнее, метро Рассказовка, ул. Корнея Чуковского, д. 3 не указано Записаться на урок
Москва, район Северное Тушино, метро Сходненская, ул. Героев Панфиловцев, д. 5 не указано Записаться на урок
Москва, Обручевский район, метро Тропарёво, ул. Островитянова, д.5, корп. 3 не указано Записаться на урок
Москва, Хорошёвский район, метро ЦСКА, пр. Березовой Рощи, д. 10 не указано Записаться на урок

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