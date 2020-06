Школа иностранных языков Hello! начала свою работу в 2013 году. Уже тогда в Омске был достаточно большой выбор курсов иностранных языков, у которых были свои положительные и отрицательные стороны. Проанализировав их, мы выявили несколько главных закономерностей: сложные академические методики, невнимательность к студентам, отсутствие контроля обучения. В результате этого в 95% случаев не достигалась цель обучения — свободно говорить на иностранном языке.



Поэтому, создавая Hello!, мы поставили для себя задачу, сделать так, чтобы все студенты школы достигали свои цели. Для этого мы разработали собственную методику обучения «Hello! communication methods» и универсальные программы обучения, выстроили сервис с заботой о каждом клиенте и создали современный офис европейского уровня, оснащенный современным оборудованием — что, безусловно, влияет на эффективность обучения. Правильность нашего подхода подтверждается постоянно растущим числом студентов и положительными отзывами.



Сегодня Hello! — компания, претендующая на лидерство в сфере обучения иностранным языкам в Омске. Мы не останавливаемся на достигнутом и находимся в постоянном совершенствовании. Начав обучение в Hello!, вы сделаете серьезный скачок в освоении языка, а значит и достигните результата!



Наша миссия – помогать клиентам стать уверенней в себе, обрести успех и новую степень свободы с помощью изучения иностранных языков.