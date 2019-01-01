Корпоративное обучение английскому языку в Омске
9600 ₽/курс
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JandS - настоящая школа иностранных языков в Омске и Новосибирске. Мы преподаем более 14 языков для тех, кто хочет не просто изучить язык, но и открыть для себя мир путешествий, найти друзей в любой точке мира, познакомиться с другими культурами, получить работу своей мечты!
600 ₽/курс
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Курсы английского языка для детей и школьников в Омске
2200 ₽/курс
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Школа иностранных языков Hello! начала свою работу в 2013 году. Уже тогда в Омске был достаточно большой выбор курсов иностранных языков, у которых были свои положительные и отрицательные стороны. Проанализировав их, мы выявили несколько главных закономерностей: сложные академические методики, невнимательность к студентам, отсутствие контроля обучения. В результате этого в 95% случаев не достигалась цель обучения — свободно говорить на иностранном языке.
2500 ₽/курс
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Центр изучения английского и испанского языков «Spanglish» приглашает взрослых, подростков и детей на обучение!
3600 ₽/курс
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Все чаще людям необходимо не просто учить английский с долгосрочными целями, а выучить язык быстро, к конкретной дате. Конечной целью человека может являться, например, зарубежная поездка, новая должность, собеседование или поступление в зарубежный университет. Именно поэтому интенсивное изучение английского языка становиться все более востребованным.
4400 ₽/курс
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У нас работают специалисты только самой высокой квалификации – кандидаты филологических или педагогических наук, с многолетним (более 10 лет) опытом работы в лучших вузах и известных компаниях города. У нас большой опыт работы с разными возрастными группами. Мы проходили стажировки и курсы повышения квалификации в ведущих российских и зарубежных университетах. Мы являемся авторами многочисленных учебных пособий для обучения английскому языку, в том числе, для подготовки к ЕГЭ, обучения разговорному и деловому английскому, ведения деловой переписки на английском языке. Мы сочетаем лучшие инновационные и традиционные методики и используем только аутентичные материалы. Мы работаем только в небольших группах и учитываем цели и потребности каждого.
700 ₽/курс
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Мы специализируемся на обучении как русскоязычными преподавателями так и преподавателями-носителями языка
200 ₽/курс
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Обучаем 8 языкам в Омске и online. Обучение с любого уровня
350 ₽/курс
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Время идет, скорее даже бежит. Меняется все. Но неизменным остается одно: каждое 1 сентября, начиная с 2005г., «Лингвацентр» радушно распахивает свои двери для всех, кто любит, хочет, стремится учить иностранные языки
400 ₽/курс
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ABC CLUB — это 5 языковых школ в Омске, расположенных недалеко от центральных магистралей и остановок общественного транспорта. Подростки легко доберутся до нас самостоятельно, а младших студентов взрослым будет удобно привозить в школу и забирать с уроков
300 ₽/курс
300 ₽/ак.час
Курсы английского языка — это возможность выучить иностранный язык и расширить кругозор. В современном деловом и светском мире важно знать английский язык, если не на уровне носителя, то хотя бы на уровне возможности обещания и взаимопонимания. Такая необходимость вызвана тем, что возрастает туристический поток за границу, люди едут за границу в поисках работы, или для обучения. И без базовых знаний английского визитера ждут серьезные сложности.
Как подобрать школу английского языка в Омске
Курсы английского языка помогают как приобрести необходимые навыки общения, так и дают возможность понять менталитет людей, живущих в других странах. Но такой широкий спектр вопросов способны решить те школы английского, где есть авторские методики и преподаватели постоянно стажируются за границей. Только в этом случае, можно рассчитывать на передовые методы обучения.
А также стоит обращать внимание при выборе школы на следующие моменты:
- школа должна заниматься либо детьми, либо взрослыми, потому что методы обучения для взрослых, в корне отличаются от детской педагогики;
- у слушателей должна быть возможность постоянно общаться с носителями языка, это может быть, как общение через скайп, так и стажировка;
- стоит доверять тем курсам, кто проходит постоянную аккредитацию и повышает планку, либо внедрением новых методик, либо расширяя свой функционал. Например, добавляя короткие программы по интенсивному изучению разговорной речи или делового письма;
- обучение должно проходить в небольших группах.
Изучение английского в Омске — это возможность приобрести за разумные деньги дополнительный востребованный навык.
Сколько стоят курсы английского в Омске
Хорошие школы приглашают всех абитуриентов на первый пробный бесплатный урок. И если будущему ученику нравится преподавание, то он уже на месте может обсудить цены.
Ориентировочная стоимость будет зависит от выбранной программы, в основном расценки начинаются от 3 000 руб.