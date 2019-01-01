Пилот

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

12100 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

В 2009 году Школа английского языка «Пилот» получила статус авторизованного центра по приему Кембриджских экзаменов (регистрационный номер RU066). Теперь вы можете сдать любой из экзаменов Cambridge ESOL в Ростове-на-Дону.

Кембриджская система экзаменов по английскому языку для иностранцев изучающих английский язык (Cambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages) является мировым лидером в области сертификации по английскому языку.

Отличительными признаками этих экзаменов являются:

  • высочайшее качество проверки экзаменационных работ;
  • признание результатов этих экзаменов университетами, работодателями и официальными организациями по всему миру;
  • английский для реального общения в разнообразных жизненных ситуациях.

Сертификаты Cambridge English известны во всем мире и полученная квалификация признается более 20 000 университетами, работодателями и органами государственного образования во всем мире как вещественное доказательство знания языка.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 24 ч. 12100 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Ростов-на-Дону, undefined, метро неизвестно, ул. Чехова, 50 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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