В 2009 году Школа английского языка «Пилот» получила статус авторизованного центра по приему Кембриджских экзаменов (регистрационный номер RU066). Теперь вы можете сдать любой из экзаменов Cambridge ESOL в Ростове-на-Дону.

Кембриджская система экзаменов по английскому языку для иностранцев изучающих английский язык (Cambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages) является мировым лидером в области сертификации по английскому языку.

Отличительными признаками этих экзаменов являются:

высочайшее качество проверки экзаменационных работ;

признание результатов этих экзаменов университетами, работодателями и официальными организациями по всему миру;

английский для реального общения в разнообразных жизненных ситуациях.

Сертификаты Cambridge English известны во всем мире и полученная квалификация признается более 20 000 университетами, работодателями и органами государственного образования во всем мире как вещественное доказательство знания языка.