Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
12100 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
В 2009 году Школа английского языка «Пилот» получила статус авторизованного центра по приему Кембриджских экзаменов (регистрационный номер RU066). Теперь вы можете сдать любой из экзаменов Cambridge ESOL в Ростове-на-Дону.
Кембриджская система экзаменов по английскому языку для иностранцев изучающих английский язык (Cambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages) является мировым лидером в области сертификации по английскому языку.
Отличительными признаками этих экзаменов являются:
- высочайшее качество проверки экзаменационных работ;
- признание результатов этих экзаменов университетами, работодателями и официальными организациями по всему миру;
- английский для реального общения в разнообразных жизненных ситуациях.
Сертификаты Cambridge English известны во всем мире и полученная квалификация признается более 20 000 университетами, работодателями и органами государственного образования во всем мире как вещественное доказательство знания языка.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|24 ч.
|12100 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Ростов-на-Дону, undefined, метро неизвестно, ул. Чехова, 50
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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