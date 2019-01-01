В 2009 году Школа английского языка «Пилот» получила статус авторизованного центра по приему Кембриджских экзаменов (регистрационный номер RU066). Теперь вы можете сдать любой из экзаменов Cambridge ESOL в Ростове-на-Дону.

Английский для детей в Ростове начинают преподавать уже с первого класса. Это объясняется тем, что малыши лучше воспринимают новую информацию. Многие родители хотят обучить ребенка английскому языку еще до первых занятий в школе. Это не стремление дать своему чаду то, чего не было у них. Просто сейчас другое время и английский для детей не помешает в дальнейшем обучении. Современные педагоги разработали множество способов и методик обучения английского для детей.

Более 14 лет мы занимаемся предоставлением языковых услуг российским и международным компаниям. Учебные программы и уровни приведены в полное соответствие с общеевропейской системой оценки знания иностранных языков Common European Framework of Reference (CEFR).

Языковой центр Language Port проводит курсы иностранных языков для взрослых и детей. Обучение ведется в группе или индивидуально. Группы формируются исходя из цели обучения, уровня языка и возраста ученика.

Selfree — место, где мечты о свободе становятся реальностью. Вашей личной реальностью, наполненной новыми открытиями и потрясающими впечатлениями. Высочайший уровень преподавательского состава, самые современные коммуникативные методики обучения, любой иностранный язык — все это про школу Selfree!

Школа английского языка Lime School открыла свои двери всем желающим выучить английский язык в сентябре 2007 года

Наш центр работает с 2012 года. Центр предназначен для обучения иностранным языкам всех членов семьи от бабушек и дедушек до внуков и внучат. Мы также предоставляем услуги устного и письменного ПЕРЕВОДА с большинства иностранных языков.

Курсы английского языка — Школа «Класс» в Ростове Специализированная школа английского языка: в чем здесь плюсы?

Приобретение дополнительных знаний ведет к гармоничному развитию человека. Курсы английского языка позволяют не только расширить свои горизонты знаний, но и приобрести ценный интеллектуальный багаж. Любое взаимодействие с англоязычными ресурсами требует знания языка, будь то выбор одежды или аксессуаров, пользование услугами сайта знакомств или бронирование гостиницы. Базовые знания помогут в дальнейшем даже самостоятельно выучить язык на уровне носителя.

Как подобрать школу английского языка

Чтобы курсы английского языка могли более объемно дать представление о самом языке, необходимо верно выбрать школу.

Школа английского должна обладать следующим набором качеств:

Преподавательский состав должен работать по собственным разработанным методикам. Должна быть возможность стажировки с носителями языка. Программы должны быть разнообразные. Должна быть возможность присоединения к курсу тех, кто в школе получил базовые знания и не хочет учиться с самых азов. Группы должны быть малочисленными. Педагоги должны проходить курсы повышения квалификации и подтверждать свою состоятельность дипломами.

А также после прохождения курсов абитуриент должен иметь возможность тестирования, на котором ему подскажут? какие дополнительные курсы стоит пройти для совершенствования знаний. Изучение английского в Ростове-на-Дону может проходить по разным программам, но стоит сразу обратить внимание на стоимость.

Сколько стоят курсы английского в Ростове-на-Дону

В первую очередь перед тем как оплачивать курсы, можно посетить пару бесплатных уроков, чтобы понять уровень комфортности на занятиях. Гораздо выгоднее покупать уроки оптом, то есть оплачивая сразу весь курс или несколько курсов, обычно цены на такие покупки ниже.

Стоимость обучения лучше уточнять на месте, после первого пробного урока. Потому что результаты тестирования могут показать то, что требуется большее или меньшее количество часов, чем предполагалось изначально.

Ориентировочная стоимость обычно стартует от 2 000 р.

Стоит просматривать объявления постоянно, так как можно купить курс выгодно по скидке, а также можно обзвонить курсы и осведомится когда будут ближайшие акции.