Совершенство

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

520 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Наш центр основан 20.02.2002 г.

Цель — сделать процесс изучения иностранных языков эффективнее, проще и интереснее.

Языковой центр «Совершенство» сегодня — это:
 
  • лицензия Рособрнадзора Ростовской области
     
  • приём Международных экзаменов в Ростове-на-Дону
  • международное сотрудничество
  • высококвалифицированные преподаватели, прошедшие стажировку
  • сочетание новейших и традиционных методик обучения
  • уютные классы, оснащенные аудио- и видеотехникой
  • бесплатное тестирование и постоянный набор групп
  • доступные цены и гибкая система скидок
  • уполномоченный офис ISIC
  • дружеское общение

Стандарт качества преподавания в Европейском Языковом центре «Совершенство» соответствует международному уровню и контролируется Международной Ассоциацией ATEEL (Association for the teaching of English and European Languages)

Европейский языковой центр “Совершенство” с 2014 года является  единственным на Юге России  авторизованным центром по приему международного экзамена TOEFL iBT!

В России IELTS проводится Британским Советом в партнерстве с BKC-IH Moscow IELTS Test Centre — официальным авторизованным экзаменационным центром по приему IELTS. С 2008 года Европейский языковой Центр “СОВЕРШЕНСТВО” агентский центр на Юге России по приёму экзамена IELTS.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс по английскому 1 ч. 520 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, 62 не указано Записаться на урок

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