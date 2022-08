Стандарт качества преподавания в Европейском Языковом центре «Совершенство» соответствует международному уровню и контролируется Международной Ассоциацией ATEEL (Association for the teaching of English and European Languages)

Европейский языковой центр “Совершенство” с 2014 года является единственным на Юге России авторизованным центром по приему международного экзамена TOEFL iBT! В России IELTS проводится Британским Советом в партнерстве с BKC-IH Moscow IELTS Test Centre — официальным авторизованным экзаменационным центром по приему IELTS. С 2008 года Европейский языковой Центр “СОВЕРШЕНСТВО” агентский центр на Юге России по приёму экзамена IELTS.