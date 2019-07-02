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Наш центр основан 20.02.2002 г.
Цель — сделать процесс изучения иностранных языков эффективнее, проще и интереснее.
Стандарт качества преподавания в Европейском Языковом центре «Совершенство» соответствует международному уровню и контролируется Международной Ассоциацией ATEEL (Association for the teaching of English and European Languages)
Европейский языковой центр “Совершенство” с 2014 года является единственным на Юге России авторизованным центром по приему международного экзамена TOEFL iBT!
В России IELTS проводится Британским Советом в партнерстве с BKC-IH Moscow IELTS Test Centre — официальным авторизованным экзаменационным центром по приему IELTS. С 2008 года Европейский языковой Центр “СОВЕРШЕНСТВО” агентский центр на Юге России по приёму экзамена IELTS.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс по английскому
|1 ч.
|520 за курс
|Адрес
|График работы
|Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, 62
|не указано
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