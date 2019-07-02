Европейский языковой центр “Совершенство” с 2014 года является единственным на Юге России авторизованным центром по приему международного экзамена TOEFL iBT!

В России IELTS проводится Британским Советом в партнерстве с BKC-IH Moscow IELTS Test Centre — официальным авторизованным экзаменационным центром по приему IELTS. С 2008 года Европейский языковой Центр “СОВЕРШЕНСТВО” агентский центр на Юге России по приёму экзамена IELTS.