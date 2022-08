A bad compromise is better a good lawsuit. Худой мир лучше доброй ссоры.

A broken friendship may be soldered, but will never be sound. Треснувшую дружбу не склеить. Замиренный друг ненадёжен.

A friend is never known till needed. Неиспытанный друг ненадёжен. Без беды друга не узнаешь.

A friend to all is a friend to none. Всем брат – никому не брат. Приятелей много, да друга нет.

A friend's frown is better than a foe's smile. Лучше горькая правда друга, чем лесть врага. Недруг поддакивает, а друг спорит.

A good Jack makes a good Jill. У хорошего мужа и жена хороша.

A good wife makes a good husband. У хорошей жены и муж молодец.

A great dowry is a bed full of brambles. Не с богатством жить, а с человеком. Не бери приданое, бери милу девицу. Богатую взять – станет попрекать. Лучше на убогой жениться, чем с богатой браниться.

All are good lasses, but whence come the bad wives? Все невесты хороши, а откуда берутся дурные (злые) жёны?

Beauty lies in lover's eyes. Не красивая красива, а любимая. Красота – в глазах влюблённого.

Before you make a friend eat a bushel of salt with him. Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь. Не узнавай друга в три дня, узнавай в три года. Человека не узнаешь, пока из семи печек с ним щей не похлебаешь.

Children and fools must not play with edged tools. Дети и дураки не должны играть острыми инструментами.

Children are poor men's riches. Дети – наше богатство. На что и клад, когда дети идут в лад.

Even reckoning makes long friends. Счёт дружбе не помеха. Счёт дружбы не портит. Чаще счёт – крепче дружба. Счёт чаще – дружба слаще.

False friends are worse than open enemies. Друг до поры хуже недруга.

Happy is he that is happy in his children. На что клад, коли дети идут в лад.

He is a good friend that speaks well of us behind our backs. Хороший друг в лицо ругает, а за глаза хвалит.

He that has no children knows not what love is. Тот, у кого нет детей, не знает, что такое любовь.

Like father, like son. Каков батька, таковы и детки. Каков батька, таков и сын. Каково дерево, таков и клин. Яблоко от яблони недалеко падает.

Like parents like children. Каковы родители, таковы и дети. Кто от кого, тот и в того.