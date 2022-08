A danger foreseen is half avoided. Опасайся бед, пока их нет. Кто знает о надвигающейся опасности, тот наполовину избежал её.

A fool always rushes to the fore. Глупый ищет большого места, а умного и в углу видать. Дурак всегда лезет вперёд.

Better to do well than to say well. Лучше хорошо делать, чем красиво говорить. Сказано – не доказано, надо сделать.

A fool and his money are soon parted. У дурака в горсти дыра.

A fool at forty is a fool indeed. В сорок лет ума нет и не будет. Старого дурака не перемолаживать.

A fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in seven years. На всякого дурака ума не напасёшься.

A fool may throw a stone into a well which a hundred wise men cannot pull out. Дурак завяжет – умный не развяжет. Умный не всегда развяжет, что глупый завяжет.

A fool's tongue runs before his wit. Дурак сперва говорит, а потом думает. У дурака язык впереди ног бежит.

An hour in the morning is worth two in the evening. Утро вечера мудренее. Делать что-то на свежую голову.

An ox is taken by the horns, and a man by the tongue. Болтуна язык до добра не доведёт. Язык мой – враг мой.

As the fool thinks, so the bell clinks. Дуракам закон не писан.

Better unborn than untaught. Лучше не родиться, чем неучем жить.

Children and fools must not play with edged tools. Дети и дураки не должны играть острыми инструментами.

Cross the stream where it is shallowest. Не зная броду, не суйся в воду. Переходи речку в самом мелком месте.

Curiosity killed a cat. Много будешь знать, скоро состаришься. Любопытной Варваре нос оторвали. Любопытство до добра не доведёт.