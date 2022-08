Actions speak louder than words. Не по словам судят, а по делам. О человеке судят по его поступкам.

Be slow to promise and quick to perform. Обещай мало – делай много. Не дав слова, крепись, а дав слово, держись.

Better to do well than to say well. Лучше хорошо делать, чем красиво говорить. Сказано – не доказано, надо сделать.

Catch the bear before you sell his skin. Не дели шкуру неубитого медведя. Не убив медведя, шкуры не продавай.

Circumstances alter cases. Наперёд не загадывай. Всё зависит от обстоятельств.

Don't count your chickens before they are hatched. Цыплят по осени считают.

Don't cross the bridge before you come to it. Наперёд не загадывай.

Don't halloo till you are out of the wood. Не говори гоп пока не перепрыгнешь. Не радуйся прежде времени.

Don't whistle (halloo) until you are out of the wood. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.

Good words without deeds are rushes reeds. На словах и так и сяк, а на деле никак. Словами и туда и сюда, а на деле никуда. Не спеши языком, торопись делом.