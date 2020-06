[ u ]

[ u: ]

долгота этого звука в большинстве случаев варьируется по историческим причинам, нежели по орфографическим. То есть для каждого слова она определяется индивидуально. Эта разница в долготе не несёт огромной смыслоразличительной нагрузки, как в других звуках. И в устной речи её не нужно специально подчёркивать.

Данный звук возникает в следующих случаях: всегда o+o: foot [ fut ], boot [ bu:t ], took [ tuk ], moon [ mu:n ] после pu в закрытом слоге иногда даёт краткий вариант:

put [ put ], push [ pu∫] (предыдущая буква всегда p) - (см. примечание) ou + согласная: could [ ku:d ], wound [ wu:nd ] ( но подобные случаи не часты). r + u+ согласная + гласная: prune [ pru:n ], rumour [ ru:mə ] Примечание: 2. Но в подобных же случаях с другими согласными u почти всегда даёт звук [ Λ ] : cut [ kΛt ], plus [ plΛs ], punch [ pΛnt∫]