Транскрипция - это запись звучания буквы или слова в виде последовательности специальных фонетических символов.

Транскрипция может и не каждому интересна, но, без сомнения, полезна. Зная транскрипцию, вы без посторонней помощи правильно прочитаете незнакомое слово. На занятиях вы сами можете прочитать транскрипцию слова (например с доски), не переспрашивая окружающих, тем самым облегчая себе процесс усваивания лексического материала и т.п.

Поначалу будут ошибки в верном прочтении, т.к. всегда есть некоторые тонкости в произношении. Но это лишь дело практики. Чуть позже, при необходимости, вы сможете сами транскрибировать слова.

Транскрипция напрямую связана с правилами чтения. В английском языке не всё, что видится (буквосочетания), так и читается (как в русском и испанском, например).

Когда в учебниках (преимущественно отечественных) рассказывается о правилах чтения, большое внимание уделяется типу слога. Обычно описывается около пяти подобных типов. Но такое подробное теоретическое изложение правил чтения не очень облегчает участь новичка, и даже может его ввести в заблуждение. Необходимо помнить, что хорошее знание правил чтения - это большая заслуга практики, а не теории.

Вашему вниманию будут представлены основные правила чтения отдельных букв и буквосочетаний. "За кадром" останутся некоторые фонетические моменты, которые трудно передать на письме.

Немного терпения! И транскрипция, и правила чтения легко усваиваются за короткое время. Потом вы будете удивляться: "Как же стало просто читать и писать!"

Однако не забывайте, что, несмотря на своё широчайшее распространение, английский язык не перестаёт быть ЯЗЫКОМ, полным исключений, стилистических и прочих изысков. И на любом этапе изучения языка, а особенно на начальном, почаще заглядывайте в словарь.

Транскрипционные значки и их произношение

Символы.

Согласные звуки Произношение звука

(аналогичное русское) Символы.

Гласные звуки Произношение звука

(аналогичное русское) [ b ] [ б ] Одиночные звуки [ d ] [ д ] [ Λ ] [ а ] — короткое [ f ] [ ф ] [ a:] [ а ] — глубокое [ 3 ] [ ж ] [ i ] [ и ] — короткое [ d3 ] [ дж ] [ i: ] [ и ] — долгое [ g ] [ г ] [ o ]1 [ о ] — короткое [ h ] [ х ] [ o: ] [ о ] — глубокое [ k ] [ к ] [ u ] [ у ] — короткое [ l ] [ л ] [ u: ] [ у ] — долгое [ m ] [ м ] [ e ] как в слове "плед" [ n ] [ н ] [ ε: ] как в слове "мёд" [ p ] [ п ] Дифтонги2 [ s ] [ с ] [ əu ]3 [ оу ] [ t ] [ т ] [ au ] [ ау ] [ v ] [ в ] [ ei ] [ эй ] [ z ] [ з ] [ oi ] [ ой ] [ t∫] [ ч ] [ ai ] [ ай ] [∫] [ ш ] [ r ] Мягкое [ р ] как в слове русский [ о Знак мягкости как в русской букве Ё (ёлка) Звуки без аналогий в русском языке [ θ ] [ æ ] [ ð ] [ ŋ ] Носовой, на французский манер, звук [ n ] [ ə ]4 [нейтральный звук] [ w ]

Примечания: Во многих школьных учебниках и в некоторых отечественных словарях этот звук обозначается как [ o ]. Но, в современных английских словарях этот звук принято обозначать как показано в таблице. Дифтонг - это сложный звук, в состав которого входят два звука. В большинстве случаев дифтонг можно "разбить" на два звука, но не на письме. Так как во многих случаях один из составляющих звуков дифтонга, если он употребляется отдельно, будет иметь иное обозначение. Например дифтонг [ au ]: отдельно такого транскрипционного значка как [ a ] - НЕ существует. Поэтому большинство дифтонгов обозначаются не совокупностью разных транскрипционных значков, а своим собственным знаком. Во многих школьных учебниках и в некоторых отечественных словарях этот звук обозначается как [ ou ], что более наглядно. Но, в современных английских словарях этот звук принято обозначать как показано в таблице. Этим знаком часто обозначают в транскрипции безударные гласные звуки, независимо от тех букв (сочетаний), которые этот звук дают.

Правила чтения

Английские слова имеют несколько типов слогов. Однако, для понимания всей системы, необходимо запомнить и различать следующие два типа: открытый и закрытый.

Открытый слог оканчивается на гласную: game, like, stone - гласная буква в слове читается так же, как и в алфавите.

Закрытый слог оканчивается на согласную: pen, cat, bus - гласная буква в слоге даёт иной звук.

Ударение в транскрипции и словах обозначается вертикальной чёрточкой перед ударным слогом.

Одиночные гласные звуки

Звук Правила [ e ] обычно даёт буква e в закрытом слоге: get [ get ], vet [ vet ]

а также буквосочетание ea: dead [ ded ], pleasure [ ´ple3ə ]

Примечание: это же буквосочетание часто даёт звук [ i: ] (см. ниже) [ i ] обычно даёт буква i в закрытом слоге: hit [ hit ], kill [ kil ]

а также буква y в закрытом слоге: gym [ d3im ], cylinder [ ´silində ]

Примечание: эти же буквы в открытом слоге дают звук [ ai ] (см. ниже) [ i: ] возникает в следующих буквосочетаниях: e + e (всегда): meet [ mi:t ], deep [di:p ];

буква e в открытом слоге: tree [ tri: ], Steve [ sti:v ];

в буквосочетании e + a: meat [ mi:t ], beam [ bi:m ]

Примечание: это же буквосочетание (ea) часто даёт звук [ e ] (см. выше) [ o ] обычно даёт буква o в закрытом слоге: pot [ pot ], lottery [ ´lotəri ],

а также буква a в закрытом слоге после w: wasp [ wosp ], swan [ swon ] [ o: ] возникает в следующих буквосочетаниях: o + r: corn [ ko:n ], fortress [ ´fo:trəs ]; more [ mo: ] почти всегда в a + u: fauna [ ´fo:nə ], taunt [ to:nt ]; исключение составляют лишь несколько слов, например, aunt Согласная (кроме w) + a + w : dawn [ do:n ], hawk [ ho:k ]. всегда в буквосочетании a + ll: tall [ to:l ], small [ smo:l ] Буквосочетание a + ld (lk) также даёт этот звук: bald [ bo:ld ], talk [ to:k ] Нечасто, но можно встретить буквосочетание ou + r, дающее этот звук: pour [ po: ], mourn [mo:n ]. [ æ ] обычно даёт буква a в закрытом слоге: flag [ flæg ], married [ ´mærid ] [ Λ ] обычно даёт буква u в закрытом слоге: dust [ dΛst ], Sunday [ ´sΛndei ].

А также:

ouble: double [ dΛbl ], trouble [ trΛbl ]

ove: glove [ glΛv ], dove [ dΛv ]

Примечание: но встречаются и исключения: move [ mu:v ] - (см. ниже);

flood [ flΛd ], blood [ blΛd ] - (см. выше) [ a: ] возникает в следующих буквосочетаниях: a + r: dark [ da:k ], farm [ fa:m ] (см. примечание) регулярно буква a в закрытом слоге: last [ la:st ], father [ fa:ðə ] - поэтому необходимо сверяться со словарём, т.к. a в закрытом слоге традиционно даёт звук [ æ ] как в cat [ kæt ]; согласная + alm также стабильно даёт этот звук: palm [ pa:m ], calm [ ka:m ] + примечание Примечание: 1. очень редко a + r даёт звук [ o: ] warm [ wo:m ];

3. Редко: salmon [ sæmən ] [ u ]

[ u: ] долгота этого звука в большинстве случаев варьируется по историческим причинам, нежели по орфографическим. То есть для каждого слова она определяется индивидуально. Эта разница в долготе не несёт огромной смыслоразличительной нагрузки, как в других звуках. И в устной речи её не нужно специально подчёркивать.

Данный звук возникает в следующих случаях: всегда o+o: foot [ fut ], boot [ bu:t ], took [ tuk ], moon [ mu:n ] после pu в закрытом слоге иногда даёт краткий вариант:

put [ put ], push [ pu∫] (предыдущая буква всегда p) - (см. примечание) ou + согласная: could [ ku:d ], wound [ wu:nd ] ( но подобные случаи не часты). r + u+ согласная + гласная: prune [ pru:n ], rumour [ ru:mə ] Примечание: 2. Но в подобных же случаях с другими согласными u почти всегда даёт звук [ Λ ] : cut [ kΛt ], plus [ plΛs ], punch [ pΛnt∫] [ ε: ] возникает в закрытых слогах при следующих буквосочетаниях: всегда i /e /u + r (в закрытом слоге): skirt [ skε:t ], person [ pε:sən ] turn [ tε:n ], burst [ bε:st ] - (см. примечание) ea + r: pearl [ pε:l ], learn [ lε:n ] Примечание: в отдельных случаях сочетание o + r после w даёт этот звук: word [ wε:d ], work [ wε:k ] [ ə ] Нейтральный звук дают большинство неударных гласныхсочетаний гласных: famous [ feiməs ], computer [ kəmpju:tə ]

Гласные дифтонги

Звук Правила [ ei ] обычно возникает в следующих случаях: a в открытом слоге: game [ geim], pale [ peil ] ai в закрытом слоге: pain [ pein ], rail [ reil ] ay (обычно в конце): pray [ prei ], hay [ hei ] ey (редко, но метко) обычно в конце: grey [ grei ], survey [ ´sε:vei ] Примечание: 4. это же буквосочетание иногда даёт звук [ i: ]: key [ ki: ] [ ai ] обычно возникает в следующих случаях: буква i в открытом слоге: fine [ fain ], price [ prais ] ie на конце слова: pie [ pai ], die [ dai ] буква y в открытом слоге: rhyme [ raim ], syce [ sais ] и на конце слова: my [ mai ], cry [ krai ] ye на конце слова: dye [ dai ], rye [ rai ] [ oi ] обычно возникает в следующих случаях: oi (обычно в середине слова) - poison [ ´poizən ], noise [ noiz ] oy (обычно в конце) - boy [ boi ], alloy [ ´æloi ] [ au ] возникает в следующих буквосочетаниях: o + w: how [ hau ], down [ daun ] - (см. примечание) o + u: round [ raund ], pout [ paut ] Примечание: 1. это же буквосочетание часто даёт звук [ əu ] (см. ниже) [ əu ] обычно даёт буква o в открытом слоге: stone [ stəun ], lonely [ ´l əunli ] буквосочетания o + w (обычно в конце слова): blow [ bləu ], crow [ krəu ] - (см. примечание) ou перед l: soul [ səul ], foul [ fəul ] oa+ гласная: coach [ kəut∫ ], toad [ təud ] old (как в открытом слоге): cold [ kəuld ], gold [ gəuld ]. Примечание: 1. слово-исключение: both [ bəuθ ];

2. это же буквосочетание часто даёт звук [ au ] (см. выше) [ iə ] дают следующие буквосочетания: ea + r: hear [ hiə ], near [ niə ] - (см. примечание) e + r + e: here [ hiə ] , sere [ siə ] ee + r: deer [ diə ], peer [ piə ] Примечание: 1. если за этим буквосочетанием идёт согласная, то возникает звук [ ε: ] - dearth [ dε:θ ]. Исключение - beard [ biəd ] [ eə ] дают следующие буквосочетания: a + r + e: dare [ deə ], flare [ fleə ] ai + r: hair [ heə ], fair [ feə ] [ aiə ] дают следующие буквосочетания: i + r + e: fire [ faiə ], hire [ haiə ] y + r + e: tyre [ taiə ], pyre [ paiə ]

Согласные звуки

Звук Правила [∫] существует несколько буквосочетаний, которые всегда дают этот звук (помимо других): tion [∫ən ]: celebration [ ´seli´brei∫n ], tuition [ tju:´i∫n ] cious [∫əs ]: delicious [ dil´∫əs ], vicious [ ´vi∫əs ] cian [∫ən ]: musician [ mju:´zi∫ən ], politician [ poli´ti∫ən ] и, конечно, буквосочетание sh: sheep [ ∫i:p ], shoot [ ∫u:t ] [ t∫] всегда возникает в: ch: chair [ t∫eə ], child [ t∫aild ] t + ure: creature [ ´kri:t∫ə ], future [ ´fju:t∫ə ] [ ð ]

[ θ ] Эти два звука даются одним и тем же буквосочетанием th.

Обычно, если это буквосочетание стоит в середине слова (между двумя гласными), то возникает звук [ ð ]: without [ wi´ðaut ]

И, если оно стоит в начале или конце слова, то возникает звук [ θ ]: thanks [ θænks ], faith [ feiθ ] [ ŋ ] носовой звук возникает в буквосочетании гласная + ng:

sing [ siŋ ], hungry [ ´hΛŋgri ], wrong [ wroŋ ], hang [ hæŋ ] [ j ] мягкость в звуке может возникать в одних случаях, и никак не проявляться в других аналогичных случаях, например super [ ´s u: p ə] (см. словарь): u в открытом слоге: mute [ mju:t ], huge [ hju:d3 ] ew: few [ fju: ], lewd [ lju:d ] если слово начинается на y + гласная: yard [ ja:d ], young [ jΛŋ ]