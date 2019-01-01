Фонетика английского
Фонетика в английском занимает такую же важную часть, как, например, грамматика или лексика. Эта категория языка изучает его звуковое строение и отвечает за постановку правильного произношения. В этом разделе вы найдете цикл статей и материалов, с помощью которых научитесь правильно читать и произносить английские слова и фразы.
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Ударения в английском языке
Решили написать статью, которая прекратит войны и драки между людьми из-за неправильных ударений. Все объясним, про все расскажем, что, куда и на что в английском