Содержание:
- Двойные ударения в английском языке
- Ударение в английских числительных
- Как ставить ударение в marketing, graffiti и hotel
- Что в итоге?
В английских словах с ними куда сложнее, чем в русских. Есть огромное количество правил постановки ударения. Мы разберем самые необходимые, чтобы не грузить вас лишней информацией, которую вы зазубрите, но потом не примените в жизни. Так не надо. Так не будем.
ВниманиеРечь идет о большинстве слов, но во всем и всегда есть исключения. К спорным моментам мы вернемся чуть позже. Имейте в виду: очень часто ударение несет в себе смысл слова. Например, если в слове export поставить ударение на первый слог — получится существительное “экспорт”, а если на второй — глагол “экспортировать”. Будьте аккуратнее.
Коротко и по делу о словах, в которых два слога:
|
Существительное или прилагательное
|
Ударение на первый слог
(permit — разрешение)
|
Глагол
|
Ударение на последний слог
(permit — разрешать)
Для слов, в которых больше двух слогов:
|
Слово кончается на -ic, -sion, -tion
|
Ударение на предпоследний слог
|
Слово заканчивается на -able, -less, -ness, -ship, -ment, -hood
|
Ударение на первую часть слова
(Childhood — детство)
|
Слово кончается на -cy, -ty, -phy, -gy, -al
|
Ударение на третий слог с конца
(photography — фотография
|
Существительное, состоящее из двух частей
|
Ударение на первую часть
(Backbone — хребет)
|
Прилагательное, состоящее из двух частей
|
Ударение на вторую часть
(Grey-haired — седой)
|
Глагол, состоящий из двух частей
|
Ударение на вторую часть
(underline — подчёркивать)
И если с одним ударением все ясно, вот табличка, вот хорошая статья, то как быть с двойным ударением? Это вообще как?
Спокойно, сейчас разберемся.
Двойные ударения в английском языке
Двойные ударения чаще всего применяются к словам, в которых больше 3 слогов или несколько частей.
Двойное произношение значительно облегчает жизнь всем англоговорящим людям, так что пугаться их не стоит, совсем наоборот.
Попробуйте, например, произнести слово deterioration — ухудшение с ударением только на a в конце. Теперь добавьте ударение на вторую е - deterioration. Так ведь намного легче?
Чаще всего, произнося длинное слово, вы самостоятельно, “на автомате”, проставляете два ударения. Так что не бойтесь ошибиться и спокойно говорите. На ошибках учатся.
Ударение в английских числительных
Да, числительные подходят под правила, описанные выше, но нам захотелось выделить для них отдельный заголовок. Почему бы и нет?
Тем более, с ними тоже ничего сложного.
Когда произносите числа, в конце которых стоит “teen” - делайте ударение на “teen”.
Если это большое число, в котором несколько десятков, и на конце стоит “ty” - делайте ударение на то, что стоит до “ty”.
Примеры:
- Sixteen - ударение ставим на “teen”
- Seventy - ударение на “seven”
Если в числительном больше одного слова, то ударяйте на последнее.
Sixteen fifty seven - ударение на seven.
О наболевшем: как ставить ударение в marketing, graffiti и hotel и других спорных словах?
Ну как же обойти стороной слова, о которых спорят в каждом доме и офисе?
Разберемся раз и навсегда.
В слове marketing, которое на русский переводится как (внезапно!) маркетинг, ударение ставится на А. Так как образовано оно от слова market, то и ударение переносится на marketing автоматически.
Graffiti или слово, которое все произносят не так. Раз и навсегда запомните: graffiti - заимствованное слово. Ставьте ударение в graffiti на второй слог. Graffiti.
В слове hotel, причем в любых вариациях, будь то американский или британский английский, существительное или глагол, ударение ставится на второй слог, на е. Hotel.
Немало досталось и Флориде. Кто-то утверждает, что во время железного занавеса мы все ошибались, ставили ударение на И, потом занавес рухнул, все удивились:”Оказывается, надо ФлОрида!”. Потом кто-то вспомнил, что Флорида имеет отношение к Испании, а там говорят ФлорИда. Значит можно вообще и так, и так.
Нельзя. В слове Флорида ударение на И. Florida.
Что в итоге?
Ударения —тема классная. Особенно когда точно знаешь то, чего не знают другие и можешь с умным лицом доказывать свою правоту. Иначе зачем еще вам знать, на какую букву падает ударение в слове marketing?
Репетиторы по английскому языку на Study.ru.
В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!