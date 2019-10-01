Содержание: Двойные ударения в английском языке Ударение в английских числительных Как ставить ударение в marketing, graffiti и hotel Что в итоге?

В английских словах с ними куда сложнее, чем в русских. Есть огромное количество правил постановки ударения. Мы разберем самые необходимые, чтобы не грузить вас лишней информацией, которую вы зазубрите, но потом не примените в жизни. Так не надо. Так не будем.

Внимание Речь идет о большинстве слов, но во всем и всегда есть исключения. К спорным моментам мы вернемся чуть позже. Имейте в виду: очень часто ударение несет в себе смысл слова. Например, если в слове export поставить ударение на первый слог — получится существительное “экспорт”, а если на второй — глагол “экспортировать”. Будьте аккуратнее.

Коротко и по делу о словах, в которых два слога:

Существительное или прилагательное Ударение на первый слог (permit — разрешение) Глагол Ударение на последний слог (permit — разрешать)

Для слов, в которых больше двух слогов:

Слово кончается на -ic, -sion, -tion Ударение на предпоследний слог

(academic — академический) Слово заканчивается на -able, -less, -ness, -ship, -ment, -hood Ударение на первую часть слова (Childhood — детство) Слово кончается на -cy, -ty, -phy, -gy, -al Ударение на третий слог с конца (photography — фотография Существительное, состоящее из двух частей Ударение на первую часть (Backbone — хребет) Прилагательное, состоящее из двух частей Ударение на вторую часть (Grey-haired — седой) Глагол, состоящий из двух частей Ударение на вторую часть (underline — подчёркивать)

И если с одним ударением все ясно, вот табличка, вот хорошая статья, то как быть с двойным ударением? Это вообще как?

Спокойно, сейчас разберемся.

Двойные ударения в английском языке

Двойные ударения чаще всего применяются к словам, в которых больше 3 слогов или несколько частей.

Двойное произношение значительно облегчает жизнь всем англоговорящим людям, так что пугаться их не стоит, совсем наоборот.

Попробуйте, например, произнести слово deterioration — ухудшение с ударением только на a в конце. Теперь добавьте ударение на вторую е - deterioration. Так ведь намного легче?

Чаще всего, произнося длинное слово, вы самостоятельно, “на автомате”, проставляете два ударения. Так что не бойтесь ошибиться и спокойно говорите. На ошибках учатся.

Ударение в английских числительных

Да, числительные подходят под правила, описанные выше, но нам захотелось выделить для них отдельный заголовок. Почему бы и нет?

Тем более, с ними тоже ничего сложного.

Когда произносите числа, в конце которых стоит “teen” - делайте ударение на “teen”.

Если это большое число, в котором несколько десятков, и на конце стоит “ty” - делайте ударение на то, что стоит до “ty”.



Примеры:

Six teen - ударение ставим на “teen”

- ударение ставим на “teen” Seventy - ударение на “seven”

Если в числительном больше одного слова, то ударяйте на последнее.

Sixteen fifty seven - ударение на seven.

О наболевшем: как ставить ударение в marketing, graffiti и hotel и других спорных словах?

Ну как же обойти стороной слова, о которых спорят в каждом доме и офисе?

Разберемся раз и навсегда.



В слове marketing, которое на русский переводится как (внезапно!) маркетинг, ударение ставится на А. Так как образовано оно от слова market, то и ударение переносится на marketing автоматически.

Graffiti или слово, которое все произносят не так. Раз и навсегда запомните: graffiti - заимствованное слово. Ставьте ударение в graffiti на второй слог. Graffiti.

В слове hotel, причем в любых вариациях, будь то американский или британский английский, существительное или глагол, ударение ставится на второй слог, на е. Hotel.

Немало досталось и Флориде. Кто-то утверждает, что во время железного занавеса мы все ошибались, ставили ударение на И, потом занавес рухнул, все удивились:”Оказывается, надо ФлОрида!”. Потом кто-то вспомнил, что Флорида имеет отношение к Испании, а там говорят ФлорИда. Значит можно вообще и так, и так.

Нельзя. В слове Флорида ударение на И. Florida.

Что в итоге?

Ударения —тема классная. Особенно когда точно знаешь то, чего не знают другие и можешь с умным лицом доказывать свою правоту. Иначе зачем еще вам знать, на какую букву падает ударение в слове marketing?