Сегодня лучше не открывать новостные ленты. Там всего лишь 2 известия, и оба не очень: коронавирус и обвал рубля. И, как ни печально, оба тесно связаны со сферой туризма.

Не важно, какие именно обстоятельства «заставили» вас оказаться за границей. Возможно, это жизненно необходимая командировка, после которой бизнес взлетит на новые высоты, или долгожданный отпуск, о котором вы грезили долгие зимние месяцы.

Вы имеете полное право решать самостоятельно, ехать или нет. Конечно, если страна не закрыта на въезд или не отправляет на 2-х недельный принудительный карантин всех прибывших, как например Израиль.

Кстати, в случае если вы еще не за границей, а только собираетесь (билеты куплены, отель забронирован, настроение чемоданное), то должны понимать: вирус распространяется (согласно новостным источникам) достаточно быстро. Те страны, что еще вчера были вне зоны риска с нулевыми показателями заболевших, завтра запросто могут объявить карантин, закрыть все кафе, рестораны и отменить массовые мероприятия.

В статье мы поделимся с вами самыми ходовыми английскими фразами и выражениями, которые могут пригодиться где угодно: в аэропорту, в общественном транспорте, в аптеке или кафе.

Аэропорт

Готовьтесь к тому, что практически в любом международном аэропорту сегодня вы будете стоять в очереди не в Duty Free, а чтобы измерить температуру.

Вас могут спросить:

- How do you feel yourself? - Как вы себя чувствуете? - I`m fine, thanks. - Я в порядке, спасибо. - Where have you come from? - Откуда вы прилетели? - From Bali. - С Бали. - Have you had any contact with infected person? - Были ли у вас контакты с зараженными? - No, sure. - Нет, конечно. - Come with us, please. - Пройдемте с нами, пожалуйста. - Ok, no problem. - Хорошо, без проблем.

- Oh God, not that .. (можно буркнуть под нос) - О боже, только не это .. - Your temperature is ok. - Температура вашего тела в норме. - Ok, I didn't doubt it. - Отлично, я и не сомневался. - Do you have any symptoms? - У вас есть какие-то симптомы заболевания? - No, I haven`t. - Нет. - We must screen you for the virus, please. - Нам необходимо проверить вас на предмет заражения вирусом. - Yes, of course. - Да, конечно.

Кстати, использовать воздушный транспорт один из лучших вариантов для путешествий в период эпидемии. Все современные самолеты (Boeing, Airbus) оснащены вентиляционными отверстиями (подобие кондиционеров) над каждым сиденьем для подачи чистого воздуха. Есть ряд исследований, что этот воздух, направленный прямо на пассажира, может отчасти изолировать от агрессивной среды. Только не забывайте пить как можно больше воды – воздух в самолете и без того очень сухой.

Аптека, больница

Прежде чем бежать в аптеку или больницу, как будто бы обнаружив у себя все симптомы заболевания (а это, как мы помним: лихорадка, головная боль, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание, боль в мышцах), убедитесь, что это не просто простуда с банальным насморком.

В какой бы стране вы ни находились, рекомендуется звонить по номеру 111. Оператор выслушает вас, ваши жалобы и примет решение: даст общие рекомендации, попросит оставаться дома или примет решение о госпитализации.

В аптеке вам могут понадобиться средства гигиены и защиты:

- I need a mask like N95. Do you have one?

- Мне нужна маска типа N95. У вас есть такая?

- Do you have a disinfecting gel for hands?

- У вас есть обеззараживающий гель для рук?

- I just have a simple stomach ache, it is not a coronavirus. Do you have any cough syrup?

- У меня просто болит горло, это не коронавирус. У вас есть какой-нибудь сироп?

- I have a temperature. What should you recommend?

- У меня температура. Что вы порекомендуете?

Если все же так случилось, и вы вынуждены обратиться за профессиональной помощью, позвонив 111 или обратившись в госпиталь, вам помогут следующие фразы:

- Hello, how can I help you? - Здравствуйте, чем я могу вам помочь? - Hello. It seems I need a doctor. I`m not feeling well. - Здравствуйте. Кажется, мне нужен доктор. Я не очень хорошо себя чувствую. - What symptoms do you have? - Какие у вас симптомы? - I have a fever and a strong cough. - Меня лихорадит и мучает сильный кашель. - Have you had any contact with infected person for the last two or three weeks? - Были ли у вас какие-либо контакты с зараженными людьми за последние 2-3 недели? - I don`t know, I`m not sure. But there was always somebody to sneeze next to me. - Я не знаю, я не уверен. Но около меня все время кто-то чихал. - Are you okay? - Вы в порядке? - I`m not sure. - Не уверен.

- I need your help/recommendations. - Мне нужна ваша помощь/рекомендации.

Места общественного пользования

Где бы вы ни находились, путешествуя за границей, будь то общественный транспорт, торговые центры, вокзалы и аэропорты, рестораны и кафе, – везде вам могут пригодиться следующие фразы:

- Where can I wash my hands?

- Где я могу помыть руки?

- Put on your mask on your face, please.

- Наденьте, пожалуйста, вашу маску.

- Don't cough on me, please.

- Не кашляйте в мою сторону, пожалуйста.

- Are you ok?

- Вы хорошо себя чувствуете?

- Do you need help? May I help you?

- Может вам нужна помощь? Могу я вам помочь?

- Don`t panic, I don`t have coronavirus.

- Не паникуйте, нет у меня коронавируса.

Ну и подытожим. Ехать или не ехать за границу – решать вам. Ну и принимающей стороне, конечно. Главное напутствие – не паниковать.

Если вы не планируете отменять поездку или уже находитесь за рубежом, достаточно следовать следующим рекомендациям: как можно чаще мойте руки, надевайте защитную маску в местах большого скопления людей, не находитесь рядом с чихающими и кашляющими, пейте больше воды.

Помните, что один из самых важных аспектов защиты от любого вируса – у вас в голове. Это ваш настрой. Думайте о хорошем, а коронавирус и взлетевшие доллар и евро – это временное явление. Проверено.