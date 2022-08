Could we have the bill please?/Could we have the check please? [kʊd wiː hæv ðə bɪl pliːz]? [kʊd wiː hæv ðə ʧɛk pliːz]? Можно нам счет?

Can we have the bill please?/Can we have the check please? [kæn wiː hæv ðə bɪl pliːz]?

[kæn wiː hæv ðə ʧɛk pliːz]? Можно нам счет?

We'll take the check. [wiːl teɪk ðə ʧɛk]. Нам нужен счет.

I would like my check, please. [aɪ wʊd laɪk maɪ ʧɛk, pliːz]. Принесите, пожалуйста. счет.

I'm ready to pay the bill. [aɪm ˈrɛdi tuː peɪ ðə bɪl]. Я готов оплатить счет.

Can we have separate checks?/Can we pay separately? [kæn wiː hæv ˈsɛprɪt ʧɛks]? [kæn wiː peɪ ˈsɛprɪtli]? Можем ли мы заплатить отдельно?

We're going to split the bill. [wɪə ˈgəʊɪŋ tuː splɪt ðə bɪl]. Мы разделим счет.

Let's share the bill/Let's split the bill. [lɛts ʃeə ðə bɪl]. [lɛts splɪt ðə bɪl]. Давай разделим счет.

Do you accept credit cards?/Do you take credit cards? [duː juː əkˈsɛpt ˈkrɛdɪt kɑːdz]? [duː juː teɪk ˈkrɛdɪt kɑːdz]? Вы принимаете кредитные карты?

Can I pay by card? [kæn aɪ peɪ baɪ kɑːd]? Можно ли расплатиться картой?

Is service included? [ɪz ˈsɜːvɪs ɪnˈkluːdɪd]? Чаевые включены?

I think the check is incorrect. I didn't order this. [aɪ θɪŋk ðə ʧɛk ɪz ˌɪnkəˈrɛkt]. [aɪ dɪdnt ˈɔːdə ðɪs]. Боюсь, что в чеке ошибка. Я этого не заказывал.