Оксбридж – сокращенное название двух самых известных университетов Великобритании: Оксфорда и Кембриджа. Процесс поступления в эти привилегированные учебные заведения окружен множеством легенд, особое место среди которых занимает вступительное собеседование. Чтобы помочь поступающим в Оксбридж преодолеть страх перед интервью, интернет-портал Times-Online опубликовал 10 советов от тех, кто уже прошел это непростое испытание.
Общие рекомендации:
- Потренируйтесь перед собеседованием
Попросите преподавателя, которого не очень хорошо знаете, провести с вами тренировочное интервью. Это поможет сформировать представление о настоящем собеседовании и морально подготовиться к формальной беседе в напряженной обстановке.
- Подготовьтесь к возможным тестовым заданиям
При поступлении на некоторые специальности вам могут предложить выполнить тестовые задания до или непосредственно во время собеседования. Результаты этих тестов играют важную роль при принятии решения по каждому претенденту, поэтому необходимо тщательно к ним готовиться. Потренируйтесь в решении тестов, взяв за основу примерные задания с сайтов факультетов, и не забудьте перед собеседованием отработать все слабые моменты.
- Будьте в курсе последних политических и культурных событий
Возможно, основным предметом обсуждения во время собеседования станет не ваша письменная работа, а текущие мировые события. Конечно, никто не обязан знать все подробности о том или ином событии, но быть в курсе основных новостных заголовков последних недель просто необходимо.
Непосредственно перед интервью:
- Не пытайтесь зазубрить все в последнюю ночь
«Попытка впихнуть в себя всю информацию в последнюю ночь перед собеседованием приведет только к лишнему стрессу и не принесет практически никаких результатов. Вместо этого лучше почитайте газету», - советует Крис Макстед (Chris Maxsted), преподаватель испанского и португальского языков в St. John’s College, Оксфорд.
- Не опаздывайте на интервью
Некоторые интервью проходят рано утром. Если Вы едете издалека и есть шанс застрять в утренних пробках, спросите колледж, можно ли приехать накануне собеседования. Это также поможет Вам лучше привыкнуть к месту проведения интервью.
Непосредственно перед интервью:
- Не злоупотребляйте цитатами
Один преподаватель из Оксфорда советует: «Не бросайтесь заумными фразами, например, из речей политиков. Они звучат неестественно, как будто их специально заучили наизусть, и это только раздражает».
- Не бойтесь переспросить, если не поняли вопрос
Не надо думать, что преподаватели только и ждут момента, чтобы уличить вас в незнании той или иной темы. На самом деле они хотят увидеть вашу способность оценивать ситуацию критически, а также анализировать заданные вопросы, поэтому, если вы сомневаетесь в ответе, лучше переспросить. Это даст вам возможность продумать свой ответ еще раз и сделать его более точным.
- Не пытайтесь быть умнее преподавателя, но и не бойтесь высказать свою точку зрения
Поверьте, преподаватели знают намного больше, чем вы и не хотят видеть перед собой наглого и самодовольного зазнайку. В то же время, очень важно уметь высказать свое личное мнение, так как это позволит вам продемонстрировать свою способность мыслить нестандартно.
После интервью:
- Не волнуйтесь, если вас вызовут на интервью в другой колледж
На это существует масса причин. Например, в колледже, куда вы поступали изначально, не осталось свободных мест, и вас рекомендовали в другой. Или же экзаменатор просто хочет услышать еще одно мнение о вас.
- Не все решает собеседование
Не переживайте, если после интервью у вас осталось ощущение, что оно прошло ужасно. Собеседование - далеко не главный фактор в принятии положительного решения по вашей кандидатуре.
Согласно статистике, работодатель в среднем тратит всего около 30 секунд на просмотр одного резюме. Он смотрит на Ваше резюме меньше минуты для принятия окончательного решения. Вот почему составлению резюме необходимо уделить довольно много времени и постараться сделать так, чтобы оно сразу же привлекало внимание работодателя. Итак, важно максимально эффективно подать минимум информации.
Резюме часто называют CV - curriculum vitae – что в переводе с латинского означает «история жизни». Как же сделать так, чтобы «история» именно Вашей жизни «зацепила» работодателя?
Во-первых, резюме должно быть написано для конкретной позиции. Совсем необязательно, чтобы потенциальный работодатель считал, что вы и «швец, и жнец, и на дуде игрец». Не распыляйтесь в одном резюме сразу на несколько позиций. Полное резюме можно отсылать только в рекрутинговые агентства. Если вы пишете напрямую работодателю, то стоит создавать отдельное резюме под каждую вакансию. Для того, чтобы не перепечатывать резюме много раз, можно просто написать самое полное резюме и корректировать его под определенную ситуацию.
Во-вторых, обратите особое внимание на грамотность вашего резюме. Если вы претендуете на должность секретаря или корректора, то малейшая ошибка в вашем резюме может свести на нет все ваши старания. Если вы ищете работу в западной компании и, составляя резюме, хотите блеснуть своим знанием английского, обязательно проверьте несколько раз написанный текст. Фраза «language fluency» подразумевает отсутствие грамматических и прочих ошибок.
В-третьих, необходимо тщательно продумать план того, что вы собираетесь писать. Как правило, большинство резюме сходны по своей структуре и содержат следующие пункты:
- Личная информация/Personal Information. Фамилию, Имя и Отчество стоит написать шрифтом покрупнее. Также важно указать контакты. Лучше всего оставлять номер своего мобильного телефона и адрес электронной почты, чтобы с вами можно было легко связаться.
- Цель/Objective. В этом пункте следует кратко описать должность, на которую вы претендуете.
- Образование/Education. В этом разделе обычно пишутся ВУЗы, техникумы, курсы, которые вы окончили и которые имеют отношение к вакансии. То есть если вы, например, претендуете на должность секретаря, вовсе необязательно указывать, что 5 лет назад вы учились на курсах кройки и шитья. Обязательно надо указывать год и месяц начала и окончания учебы. Также можно уточнить факультет и специализацию.
- Трудовой опыт/Work experience. Места работы обычно указываются в обратном порядке, то есть начинается все с последнего места работы. Вовсе не обязательно указывать все места работы и должности, которые вы занимали. Правильнее будет указать только то, что имеет непосредственное отношение к вакансии, на которую вы в данный момент претендуете. Например, если вы претендуете на должность программиста, можно смело опустить тот факт, что десять лет назад Вы работали бухгалтером.
- Публикации/Publications. Иногда этот пункт объединяют с пунктом «Дополнительная информация».
- Дополнительная информация/Additional Information. Здесь стоит указать владение иностранным языком, знание компьютерных программ, награды и т.д.
- Рекомендации/References. Опять же, стоит давать ссылки только на тех людей, рекомендации которых могут быть интересны вашему потенциальному работодателю.
В западных резюме часто встречаются еще такие пункты, как: Employment During School и Qualifications Summary.
- Qualifications Summary обычно идет вначале (после пункта «Цель»), для того, чтобы помочь рекрутеру, который далеко не всегда разбирается в тонкостях должности, на которую ищет кандидатов. В этом пункте соискатель обычно выделяет всю информацию о навыках, причем рядом с каждым важным для рекрутера навыком должна стоять цифра – опыт работы в годах. Обязательно, чтобы эти цифры затем подтвердились в пункте «Трудовой опыт».
- Employment During School – необязательный пункт. Мы привыкли, что весь опыт работы прописывается в пункте «Трудовой опыт» и не важно, когда – во время учебы или нет – он был получен. На Западе этот пункт иногда выносится отдельно, но, как уже было сказано, это абсолютно не обязательно.
Еще один хороший вопрос при отправке резюме: нужно ли прикреплять к письму фотографию? И если да, то какую? Конечно, есть ряд позиций, которые предполагают наличие фотографии. Например, фотомодель, актер, секретарь и так далее. Здесь внешность играет далеко не последнюю роль. В таких случаях фотография необходима. В остальных случаях высылать фотографию необязательно. И уж, конечно, не стоит отправлять фотографию, где Вы на пляже в бикини или «зажигаете» с друзьями в ресторане. Лучше всего оправлять портретные фотографии (как на паспорт) или же кадры, сделанные на работе (за компьютером, на конференции, на презентации).
И, пожалуй, самый важный совет. Необходимо верить в себя и свои силы!
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