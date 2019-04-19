Согласно статистике, работодатель в среднем тратит всего около 30 секунд на просмотр одного резюме. Он смотрит на Ваше резюме меньше минуты для принятия окончательного решения. Вот почему составлению резюме необходимо уделить довольно много времени и постараться сделать так, чтобы оно сразу же привлекало внимание работодателя. Итак, важно максимально эффективно подать минимум информации.

Резюме часто называют CV - curriculum vitae – что в переводе с латинского означает «история жизни». Как же сделать так, чтобы «история» именно Вашей жизни «зацепила» работодателя?

Во-первых, резюме должно быть написано для конкретной позиции. Совсем необязательно, чтобы потенциальный работодатель считал, что вы и «швец, и жнец, и на дуде игрец». Не распыляйтесь в одном резюме сразу на несколько позиций. Полное резюме можно отсылать только в рекрутинговые агентства. Если вы пишете напрямую работодателю, то стоит создавать отдельное резюме под каждую вакансию. Для того, чтобы не перепечатывать резюме много раз, можно просто написать самое полное резюме и корректировать его под определенную ситуацию.

Во-вторых, обратите особое внимание на грамотность вашего резюме. Если вы претендуете на должность секретаря или корректора, то малейшая ошибка в вашем резюме может свести на нет все ваши старания. Если вы ищете работу в западной компании и, составляя резюме, хотите блеснуть своим знанием английского, обязательно проверьте несколько раз написанный текст. Фраза «language fluency» подразумевает отсутствие грамматических и прочих ошибок.

В-третьих, необходимо тщательно продумать план того, что вы собираетесь писать. Как правило, большинство резюме сходны по своей структуре и содержат следующие пункты:

Личная информация/Personal Information . Фамилию, Имя и Отчество стоит написать шрифтом покрупнее. Также важно указать контакты. Лучше всего оставлять номер своего мобильного телефона и адрес электронной почты, чтобы с вами можно было легко связаться.

. Фамилию, Имя и Отчество стоит написать шрифтом покрупнее. Также важно указать контакты. Лучше всего оставлять номер своего мобильного телефона и адрес электронной почты, чтобы с вами можно было легко связаться. Цель/Objective. В этом пункте следует кратко описать должность, на которую вы претендуете.

В этом пункте следует кратко описать должность, на которую вы претендуете. Образование/Education. В этом разделе обычно пишутся ВУЗы, техникумы, курсы, которые вы окончили и которые имеют отношение к вакансии. То есть если вы, например, претендуете на должность секретаря, вовсе необязательно указывать, что 5 лет назад вы учились на курсах кройки и шитья. Обязательно надо указывать год и месяц начала и окончания учебы. Также можно уточнить факультет и специализацию.

В этом разделе обычно пишутся ВУЗы, техникумы, курсы, которые вы окончили и которые имеют отношение к вакансии. То есть если вы, например, претендуете на должность секретаря, вовсе необязательно указывать, что 5 лет назад вы учились на курсах кройки и шитья. Обязательно надо указывать год и месяц начала и окончания учебы. Также можно уточнить факультет и специализацию. Трудовой опыт/Work experience. Места работы обычно указываются в обратном порядке, то есть начинается все с последнего места работы. Вовсе не обязательно указывать все места работы и должности, которые вы занимали. Правильнее будет указать только то, что имеет непосредственное отношение к вакансии, на которую вы в данный момент претендуете. Например, если вы претендуете на должность программиста, можно смело опустить тот факт, что десять лет назад Вы работали бухгалтером.

Места работы обычно указываются в обратном порядке, то есть начинается все с последнего места работы. Вовсе не обязательно указывать все места работы и должности, которые вы занимали. Правильнее будет указать только то, что имеет непосредственное отношение к вакансии, на которую вы в данный момент претендуете. Например, если вы претендуете на должность программиста, можно смело опустить тот факт, что десять лет назад Вы работали бухгалтером. Публикации/Publications. Иногда этот пункт объединяют с пунктом «Дополнительная информация».

Иногда этот пункт объединяют с пунктом «Дополнительная информация». Дополнительная информация/Additional Information. Здесь стоит указать владение иностранным языком, знание компьютерных программ, награды и т.д.

Здесь стоит указать владение иностранным языком, знание компьютерных программ, награды и т.д. Рекомендации/References. Опять же, стоит давать ссылки только на тех людей, рекомендации которых могут быть интересны вашему потенциальному работодателю.

В западных резюме часто встречаются еще такие пункты, как: Employment During School и Qualifications Summary.

Qualifications Summary обычно идет вначале (после пункта «Цель»), для того, чтобы помочь рекрутеру, который далеко не всегда разбирается в тонкостях должности, на которую ищет кандидатов. В этом пункте соискатель обычно выделяет всю информацию о навыках, причем рядом с каждым важным для рекрутера навыком должна стоять цифра – опыт работы в годах. Обязательно, чтобы эти цифры затем подтвердились в пункте «Трудовой опыт».

обычно идет вначале (после пункта «Цель»), для того, чтобы помочь рекрутеру, который далеко не всегда разбирается в тонкостях должности, на которую ищет кандидатов. В этом пункте соискатель обычно выделяет всю информацию о навыках, причем рядом с каждым важным для рекрутера навыком должна стоять цифра – опыт работы в годах. Обязательно, чтобы эти цифры затем подтвердились в пункте «Трудовой опыт». Employment During School – необязательный пункт. Мы привыкли, что весь опыт работы прописывается в пункте «Трудовой опыт» и не важно, когда – во время учебы или нет – он был получен. На Западе этот пункт иногда выносится отдельно, но, как уже было сказано, это абсолютно не обязательно.

Еще один хороший вопрос при отправке резюме: нужно ли прикреплять к письму фотографию? И если да, то какую? Конечно, есть ряд позиций, которые предполагают наличие фотографии. Например, фотомодель, актер, секретарь и так далее. Здесь внешность играет далеко не последнюю роль. В таких случаях фотография необходима. В остальных случаях высылать фотографию необязательно. И уж, конечно, не стоит отправлять фотографию, где Вы на пляже в бикини или «зажигаете» с друзьями в ресторане. Лучше всего оправлять портретные фотографии (как на паспорт) или же кадры, сделанные на работе (за компьютером, на конференции, на презентации).

И, пожалуй, самый важный совет. Необходимо верить в себя и свои силы!