Даже тот, кто не знает английский язык, прекрасно знает фразу “thank you” - спасибо. Ее мы применяем во многих жизненных ситуациях и обстоятельствах - благодарим за помощь, за оказанную услугу, за комплимент или подарок. В этой статье мы представим другие способы выражения благодарности, чтобы ваша речь была более разнообразна. Рассмотрим их на примерах из фильмов, книг и из бытового общения.
1. I really appreciate it - Я очень это ценю
В фильме “Я, снова я и Ирэн” герой благодарит Уайти за помощь:
- Hey, Whitey. Listen, I just wanted to tell you… That I really appreciate it, everything you did for me. I owe you a huge one.
Перевод:
- Эй, Уайти. Послушай, я просто хотел сказать тебе ... Что я действительно ценю это, все, что ты для меня сделал. Я в долгу перед тобой.
Употребляется, чтобы выразить крайнюю степень благодарности. Часто фразу “I really appreciate it” используют после слова “Thank you”.
Например:
Thank you! I appreciate it!
Спасибо! Я очень это ценю!
2. Thanks a bunch - Большое спасибо/огромное спасибо
Часто используется как эквивалент простого “thank you”.
В книге “Отверженные” Эрин Хантер, повествующей о котах-воителях, кот по кличке Львиногрив говорит о том, что его соратник может помочь в беде и излечить раненых кошек:
- Well, Jaypaw can heal cats! - said Lionpaw.
- Thanks a bunch, - said Jaypaw.
Перевод
- Воробушек может излечить кошек! - сказал Лвиногрив.
- Большое спасибо, - ответил Воробушек.
Слово “bunch” может быть заменено такими словами, как a lot/million. В некоторых случаях ‘Thanks a bunch’ может иметь ироничный оттенок. Например, в диалоге в сериале “Баффи - истребительница вампиров”:
- Somehow, I think he's crossed over from the nightmare world he's trapped in.
- And he brought the nightmare world with him. Thanks a bunch, Billy!
Перевод
- Я думаю, что он перешел из мира кошмаров, в которых он был заперт.
- И он принес этот мир кошмаров с собой. Спасибо огромное, Билли!
3. That’s very kind of you / that’s very nice of you (это очень мило с вашей стороны)
Эта фраза одновременно означает похвалу и благодарность.
Пример:
- I bought you a book, that you wanted for a long time.
- Oh, thank you. That is very kind of you.
Перевод
- Я купил тебе книгу, которую ты давно хотела.
- О, спасибо. Это очень любезно с твоей стороны.
Также можно использовать и другие варианты:
That's very thoughtful of you - это очень предусмотрительно с вашей стороны.
That's very sweet of you - это очень мило с вашей стороны.
4. I owe you one (я перед тобой в долгу, я твой должник)
Это выражение означает, что вы благодарите кого-то за то, что он оказал вам услугу. Используя “I owe you one”, вы говорите человеку, что вернете ему эту услугу в будущем.
В книге Рика Риордана “Перси Джексон и проклятие титана” героиня благодарит Перси за помощь. Герой в шутку просит вернуть долг в двукратном объеме:
I owe you one.
- Two.
- One and a half. - She smiled, and for a second, I remembered that I actually liked her when she wasn't yelling at me.
Я твоя должница!
- Дважды.
- Полтора! – сказала Талия. Она улыбнулась, и на секунду я вспомнил, что она ведь мне даже нравится, когда не орет на меня.
5. I can’t thank you enough. - Я не могу выразить свою благодарность
Это выражение обычно используется, когда вы чувствуете, что просто сказать спасибо - недостаточно. Такая фраза подразумевает, что никакие слова не смогут отплатить за то, что для вас сделали.
Например, в книге “Избалованные смертью” Норы Робертс, главный герой говорит своей возлюбленной, что у него не хватит слов выразить благодарность за то, что она была рядом с ним:
- I can’t thank you enough. There isn’t enough thanks. I can’t say what this means to me, i don’t have the words for it.
Перевод:
- Я не могу выразить свою благодарность. Простого спасибо - недостаточно. Я не могу объяснить, что это значит для меня. У меня для этого нет слов.
6. Much obliged (премного благодарен, очень признателен, премного обязан)
Выражение имеет более формальный оттенок и больше используется в вежливой речи, нежели в разговорной. Примером послужит официальный диалог из фильма “Шерлок Холмс”:
- I'm sure I can find my own way if you have other duties to perform.
- Much obliged, sir. Thank you.
- Уверен, я найду дорогу назад, если Вас ожидают другие важные дела.
- Очень признателен, Сэр. Спасибо большое.
7. This means a lot to me. - Это много для меня значит
Это выражение используется, когда вы выражаете, что очень цените что-то. Может также быть написано так:
I am really grateful for this, I'm really happy. - Я очень благодарен за это, я действительно счастлив.
Пример:
- I will take care of you, while your father is away.
- Oh, this means a lot to me. Thank you!
Перевод
- Я позабочусь о тебе, пока твой отец в отъезде.
- Это много значит для меня. Спасибо!
8. You shouldn’t have. — Да не нужно было
Чаще всего используется для выражения благодарности за щедрость, особенно при получении подарка.
Пример:
- I know, that you like roses, so I bought you this flowers.
- Thank you, but you shouldn't have.
Перевод:
- Я знаю, что ты любишь розы. Я купил тебе эти цветы.
- Спасибо, но не нужно было.
9. I’m grateful for that. — Я очень благодарен за это.
Употребляется, чтобы показать глубокую признательность за доброту, полученную возможность или пользу.
В драматическом фильме “Экипаж”, главный герой, после того как чудом остался жив, выражает благодарность за то, что не погиб:
- Cause every morning is special now. I'm grateful for that. I wish I could bottle this feeling that I have. About how beautiful every last breath of life is.
Перевод:
- Потому, что каждое утро теперь особенное. Я очень благодарен за это. Хотелось бы удержать это чувство, которое у меня есть - о том, как прекрасен каждый последний вздох жизни.
10. You’ve made my day. — Спасибо, вы улучшили мой день.
Означает, что кто-то сделал или сказал то, что вас очень осчастливило и подняло настроение.
Пример:
- Have you been on a diet? You look good, like you've lost weight.
- Thanks. You've just made my day.
Перевод:
- Ты сидел на диете? Ты выглядишь хорошо,так, будто похудел.
- Спасибо. ты только что улучшил мой день.
Существую гораздо больше способов сказать “спасибо” в английском языке, мы выбрали лишь самые интересные, с разным значением и степенью благодарности.
Если поблагодарили вас, вот несколько вариантов ответов:
- That’s OK! - Не за что.
- It’s nothing! — Это пустяк!
- You're welcome! — Пожалуйста!
- No problem! — Не за что, нет проблем.
Спасибо за внимание!
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