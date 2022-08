Даже тот, кто не знает английский язык, прекрасно знает фразу “thank you” - спасибо. Ее мы применяем во многих жизненных ситуациях и обстоятельствах - благодарим за помощь, за оказанную услугу, за комплимент или подарок. В этой статье мы представим другие способы выражения благодарности, чтобы ваша речь была более разнообразна. Рассмотрим их на примерах из фильмов, книг и из бытового общения.

1. I really appreciate it - Я очень это ценю

В фильме “Я, снова я и Ирэн” герой благодарит Уайти за помощь:

Hey, Whitey. Listen, I just wanted to tell you… That I really appreciate it, everything you did for me. I owe you a huge one.

Перевод:

Эй, Уайти. Послушай, я просто хотел сказать тебе ... Что я действительно ценю это, все, что ты для меня сделал. Я в долгу перед тобой.

Употребляется, чтобы выразить крайнюю степень благодарности. Часто фразу “I really appreciate it” используют после слова “Thank you”.

Например: Thank you! I appreciate it! Спасибо! Я очень это ценю!

2. Thanks a bunch - Большое спасибо/огромное спасибо

Часто используется как эквивалент простого “thank you”.

В книге “Отверженные” Эрин Хантер, повествующей о котах-воителях, кот по кличке Львиногрив говорит о том, что его соратник может помочь в беде и излечить раненых кошек:

Well, Jaypaw can heal cats! - said Lionpaw.

Thanks a bunch, - said Jaypaw.

Перевод

Воробушек может излечить кошек! - сказал Лвиногрив.

Большое спасибо, - ответил Воробушек.

Слово “bunch” может быть заменено такими словами, как a lot/million. В некоторых случаях ‘Thanks a bunch’ может иметь ироничный оттенок. Например, в диалоге в сериале “Баффи - истребительница вампиров”:

Somehow, I think he's crossed over from the nightmare world he's trapped in.

And he brought the nightmare world with him. Thanks a bunch, Billy!

Перевод

Я думаю, что он перешел из мира кошмаров, в которых он был заперт.

И он принес этот мир кошмаров с собой. Спасибо огромное, Билли!

3. That’s very kind of you / that’s very nice of you (это очень мило с вашей стороны)

Эта фраза одновременно означает похвалу и благодарность.

Пример:

I bought you a book, that you wanted for a long time.

Oh, thank you. That is very kind of you.

Перевод

Я купил тебе книгу, которую ты давно хотела.

О, спасибо. Это очень любезно с твоей стороны.

Также можно использовать и другие варианты: That's very thoughtful of you - это очень предусмотрительно с вашей стороны. That's very sweet of you - это очень мило с вашей стороны.

4. I owe you one (я перед тобой в долгу, я твой должник)

Это выражение означает, что вы благодарите кого-то за то, что он оказал вам услугу. Используя “I owe you one”, вы говорите человеку, что вернете ему эту услугу в будущем.

В книге Рика Риордана “Перси Джексон и проклятие титана” героиня благодарит Перси за помощь. Герой в шутку просит вернуть долг в двукратном объеме:

I owe you one.

Two.

One and a half. - She smiled, and for a second, I remembered that I actually liked her when she wasn't yelling at me.

Я твоя должница!

Дважды.

Полтора! – сказала Талия. Она улыбнулась, и на секунду я вспомнил, что она ведь мне даже нравится, когда не орет на меня.

5. I can’t thank you enough. - Я не могу выразить свою благодарность

Это выражение обычно используется, когда вы чувствуете, что просто сказать спасибо - недостаточно. Такая фраза подразумевает, что никакие слова не смогут отплатить за то, что для вас сделали.

Например, в книге “Избалованные смертью” Норы Робертс, главный герой говорит своей возлюбленной, что у него не хватит слов выразить благодарность за то, что она была рядом с ним:

I can’t thank you enough. There isn’t enough thanks. I can’t say what this means to me, i don’t have the words for it.

Перевод:

Я не могу выразить свою благодарность. Простого спасибо - недостаточно. Я не могу объяснить, что это значит для меня. У меня для этого нет слов.

6. Much obliged (премного благодарен, очень признателен, премного обязан)

Выражение имеет более формальный оттенок и больше используется в вежливой речи, нежели в разговорной. Примером послужит официальный диалог из фильма “Шерлок Холмс”:

I'm sure I can find my own way if you have other duties to perform.

Much obliged, sir. Thank you.

Уверен, я найду дорогу назад, если Вас ожидают другие важные дела.

Очень признателен, Сэр. Спасибо большое.

7. This means a lot to me. - Это много для меня значит

Это выражение используется, когда вы выражаете, что очень цените что-то. Может также быть написано так:

I am really grateful for this, I'm really happy. - Я очень благодарен за это, я действительно счастлив.

Пример:

I will take care of you, while your father is away.

Oh, this means a lot to me. Thank you!

Перевод

Я позабочусь о тебе, пока твой отец в отъезде.

Это много значит для меня. Спасибо!

8. You shouldn’t have. — Да не нужно было

Чаще всего используется для выражения благодарности за щедрость, особенно при получении подарка.

Пример:

I know, that you like roses, so I bought you this flowers.

Thank you, but you shouldn't have.

Перевод:

Я знаю, что ты любишь розы. Я купил тебе эти цветы.

Спасибо, но не нужно было.

9. I’m grateful for that. — Я очень благодарен за это.

Употребляется, чтобы показать глубокую признательность за доброту, полученную возможность или пользу.

В драматическом фильме “Экипаж”, главный герой, после того как чудом остался жив, выражает благодарность за то, что не погиб:

Cause every morning is special now. I'm grateful for that. I wish I could bottle this feeling that I have. About how beautiful every last breath of life is.

Перевод:

Потому, что каждое утро теперь особенное. Я очень благодарен за это. Хотелось бы удержать это чувство, которое у меня есть - о том, как прекрасен каждый последний вздох жизни.

10. You’ve made my day. — Спасибо, вы улучшили мой день.

Означает, что кто-то сделал или сказал то, что вас очень осчастливило и подняло настроение.

Пример:

Have you been on a diet? You look good, like you've lost weight.

Thanks. You've just made my day.

Перевод:

Ты сидел на диете? Ты выглядишь хорошо,так, будто похудел.

Спасибо. ты только что улучшил мой день.

Существую гораздо больше способов сказать “спасибо” в английском языке, мы выбрали лишь самые интересные, с разным значением и степенью благодарности.

Если поблагодарили вас, вот несколько вариантов ответов:

That’s OK! - Не за что.

- Не за что. It’s nothing! — Это пустяк!

— Это пустяк! You're welcome! — Пожалуйста!

— Пожалуйста! No problem! — Не за что, нет проблем.

Спасибо за внимание!