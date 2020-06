IELTS (International English Language Testing System) - это серьезный британский тест, который принимается в центрах IELTS по всему миру. Сдавать этот тест приходится во многих случаях: при приеме на соответствующую работу, для поступления на учебу во многие университеты мира, для эмиграции в Австралию.

Чтобы экзаменационный процесс не застал вас врасплох, нужно хорошо подготовиться не только умственно, но и психологически. Я попыталась разбить главные цели теста на “десять заповедей”, которыми хочу поделиться с вами.

1. Никогда не паниковать.

Если вы чувствуете, что нервы ваши на пределе, сделайте глубокий вдох и медленно выдыхайте, считая до десяти. Отвечая на экзамене, вы должны быть расслаблены, так как мозг работает эффективнее, когда вы не испытываете напряжения. Настройте себя на то, что сдача этого теста – быстрый и увлекательный процесс, наполните себя только положительными эмоциями.

2. Помните, что этот тест направлен не только на проверку ваших знаний английского языка.

Он одновременно проверяет уровень развития вашей логики и интеллекта, оценивает ваше стандартное и нестандартное мышление в самых разных ситуациях. Даже в самых простых темах для диалога обязательно найдутся вопросы с подковыркой, которые могут поставить вас в тупик.

Например, когда я сдавала IELTS, я была сначала счастлива, что из предложенных тем была одна удивительно лёгкая – СЕМЬЯ.

Но как только посыпались вопросы о проблемах бракоразводных процессов, детях в неполных семьях, я впала в лёгкий шок, поэтому заповедь третья:

3. Не бойтесь правдоподобно фантазировать.

Никто вас проверять не будет. На экзамене по говорению анализируют ваш разговорный поток, скорость, качество, доступность изложения, грамотность. Поэтому, если вам задают определённый вопрос, который лично для вас кажется неприемлемым, особенно не задумывайтесь и говорите то, что может быть правдоподобным. Главное - сразу же начать говорить, размышлять в пределах установленного норматива, не молчать и не увлекаться словами-паразитами и междометиями. Время – деньги, в вашем случае, время – это баллы.

Покажите, как вы умеете говорить, фантазировать, общаться обо всём подряд. Раскрывая тему или участвуя в диалоге, вы должны выглядеть очень уверенно, даже если не очень хорошо подготовились. При ответе употребляйте как можно больше вводных слов и фраз, которые дадут вам время привести в порядок мысли. Например, такие как:

I wounder if – интересно...

As for me – что касается меня

From my point of view – с моей точки зрения

I’d like to say that – мне бы хотелось сказать, что …

4. Не пишите на листке предполагаемые ответы на все вопросы.

Если на экзамене по SPEAKING вам дали карточку со списком вопросов и предложили две минуты для обдумывания с карандашом и черновиком в руке, то не стоит писать на листке предполагаемые ответы на все вопросы.

Законспектируйте коротко все вопросики и верните карточку экзаменатору. Важность этого пункта заключается в том, что в процессе ответа вы можете забыть половину ключевых вопросов и, соответственно, не дадите на них ответ. Это будет большим минусом! Даже если вы коротко успеете написать ответы на половину вопросов, вы всё равно легко и непринуждённо (как в разговорной беседе) их прочитать не сможете, всё равно придётся их между собой связывать, переплетать. Поэтому, если перед вами будет список вопросов, то, глядя на него, вы будете иметь больше шансов ответить на них лучше, точнее, не упустив ни одного вопроса.

5. WRITING. Не стремитесь писать больше установленных нормативов.

Чем больше вы пишете, тем больше можете наделать ошибок. Главное - незначительно вылезти из минимального норматива! За недописанное слово можете лишиться балла!

План должен быть примерно таким: Письмо (150-160 слов) = вступление (30-40), основная часть (80), заключение (30-40). Эссе (250-260 слов) = вступление (50-60), основная часть (150), заключение (40-50).

6. Не пишите тексты целиком на черновике.

Лучше набросать на черновике план. Если вам написание письма покажется простой задачей, то по плану с черновика начинайте писать сразу в чистовик (или вы рискуете не уложиться во время). Если организаторами предусмотрено написание эссе и письма простым карандашом, то забудьте про черновик однозначно (на нём составьте только план) и пишите в чистовик, на этом вы можете сэкономить до 10 минут времени, которое бы вам понадобилось для переписывания и проверки чистового варианта.

7. Важно: не "лить воду", особенно в письме.

Чётко затрагивайте АБСОЛЮТНО все поставленные вопросы и проблемы. Есть целые абзацы стандартных фраз, заучив которые, можно автоматически написать половину нужного объема, например, стандартное вступление, приветствие, благодарность, жалобу и т.д. Обязательно придерживайтесь стиля (официального или неофициального). Напишите абзац, карандашом, подсчитайте количество слов и отметьте его на полях, чтобы знать, сколько ещё необходимо написать. Как только написали письмо, сразу пишите эссе. Проверять будете потом на “свежую голову”.

8. WRITING. Пишем эссе.

Если у вас ступор по поводу того, как начать, то начните хитро. Перефразируйте тему эссе другими словами (отразите тот же смысл, не переписывая текст из названия!). И сделайте полувывод (согласен с утверждением, не согласен, вопрос спорный…). От этого можно будет ловко оттолкнуться в основной части.

В основной части щедро приводим примеры: рассуждения, личный опыт. Забудьте о честности! Главное - писать правдоподобно и, чтобы вам нравилось со всех сторон (грамматических конструкций, лексики, орфографии…). Заключение – общий вывод из написанного.

Главное:

- Тема должна быть раскрыта. - Грамматика – как можно проще, но не стоит увлекаться примитивом. Пишите предложения коротко, но не односложно, и понятно.

9. READING. Тут не откладывайте на дальнюю полку свою логику.

Готовьтесь к тому, что все вопросы тут будут запутанными, и даже если вам попадётся в тексте кусок, слово в слово написанный как в вопросе, не факт, что в этом предложении будет содержаться правильный ответ! Так просто тут не бывает! Ловушки расставлены в самых непредсказуемых местах.

Главная рекомендация – пройдитесь по всем вопросам от начала до конца, ответив, таким образом, на все простые вопросы. На сложных вопросах долго не сидите, лучше вернуться к ним спустя некоторое время! Даже если вы совсем не знаете ответа, обязательно ставьте галочку на удачу.

10. Золотое правило теста - не останавливайтесь непозволительно долго на одной задаче.

Управляйте своим временем без потерь для главного дела! Особенно это важно для LISTENING. Проковырялись с одним вопросом, рискуете пропустить следующие. Повторять вам никто ничего не будет. Если вы чувствуете, что не можете ответить на какой-то вопрос - оставьте его, забудьте про него, смиритесь с потерей и быстро переходите к поиску следующего ответа!