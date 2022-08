Использование слова “пожалуйста” в английском языке не ограничивается простым “sure” или “anytime”. Этот язык разнообразен и поэтому способов сказать “пожалуйста” существует великое множество. Сегодня мы рассмотрим разные варианты употребления этого выражения - от формальных до дружеских и неофициальных. Это поможет разнообразить вашу речь и быть готовым продемонстрировать знания в любой ситуации. А помогут нам в этом книги, фильмы и диалоги из жизни.

1. You are welcome! - Всегда пожалуйста

Фраза “всегда пожалуйста” является наиболее распространенным вежливым вариантом ответа на чью-то благодарность.

Пример:

Thank you for the ride. Without you I would be late.

You are welcome!

Перевод:

Спасибо, что подвез. Без тебя я бы опоздал.

Всегда пожалуйста!

Фразу можно усилить, добавив к ней “Very” - You are very welcome.

2. Don’t mention it - Не за что/не стоит благодарности

Является самым часто используемым эквивалентом “you are welcome" и употребляется, чтобы сказать другому человеку “не стоит благодарности, я был рад помочь/оказать услугу и для меня это не составило труда”.

Приведем пример из книги “Спутанные мысли маленькой девочки” Марии Антинс. Главная героиня вспоминает свою семью, благодарит брата за красивый подарок и за заботу о ней:

We stood there for a while thinking about Gran, thinking about Mom and Dad.

I can't thank you enough, but still thinks, - I said.

Don't mention it, - he replied and his smile faded into a serious look.

Перевод:

Мы стояли некоторое время, думая о бабушке, думая о маме и папе.

Я не смогу достаточно тебя отблагодарить, но все равно спасибо, - сказала я.

Не стоит благодарности, - ответил он, и его улыбка стала серьезной.

3. It was the least I could do - Это меньшее, что я мог сделать

Вы можете использовать это выражение, чтобы сказать, что вы сделали что-то с большой готовностью и вы хотели помочь.

Рассмотрим пример из книги Марджери Льюти “Необыкновенная помолвка”. Главная героиня благодарит Марка Райна за поддержку в очень трудной ситуации:

Thank you for the sustenance and the kind thought, Mr….

Ryan, - he said. - Mark Ryan.

Well, thank you again, Mr. Ryan. - She said and turn to go.

It was the least I could do, - He replied.

Перевод:

Спасибо за поддержку и за доброту, мистер…

Райан, - сказал он. - Марк Райан.

Что ж, еще раз спасибо, мистер Райан, - сказала она и повернулась, чтобы уйти.

Это наименьшее, что я мог сделать, - ответил он.

4. My pleasure - Не за что/мое удовольствие/мне только в радость

«My pleasure» - используется для ответа на благодарность и похоже на “you are welcome”, только имеет более вежливый оттенок. Часто употребляется в официальном разговоре, когда кто-то благодарит вас за оказанную услугу, и вы хотите дать понять собеседнику, что были рады помочь.

В фильме “Машинист” герой отвечает на благодарность, формально выражая, что был рад выслушать:

Ok, give me a minute.

I appreciate you making time for me, you are the only one I can talk to.

My pleasure.

Перевод:

Хорошо, дай мне минуту.

Я ценю, что ты уделяешь мне время, ты единственный, с кем я могу поговорить.

С удовольствием.

Фразу “my pleasure” можно дополнить словом genuine - искренний/подлинный - чтобы показать, что вы делали что-то от чистого сердца.

5. I’m happy to help - Рад помочь

Используется в случае, если человек, поблагодаривший вас, приносит извинения за ваши усилия/жертву т.е. вы ему очень помогли.

Примером послужит цитата из книги “Из-за нее” Эшли Факундо. В книге главная героиня по имени Эшли решила поблагодарить Энди за то, что он помог на экзамене по математике:

She was putting away her things as she looked up at him:

We will thanks again andrew for everything.

Andrew had a grin spread across his face as he looked at her:

Really, I'm happy to help.

Она отложила вещи, посмотрев на него:

Мы еще раз поблагодарим Эндрю за все.

Эндрю улыбнулся, глядя на нее.

На самом деле, я рад помочь.

6. No worries - Не беспокойся/не волнуйся

Выражение “no worries” является более неформальным вариантом таких фраз, как "do not worry about that", "that's all right". Фраза широко используется в австралийской речи и показывает дружелюбие и оптимизм:

I have never been in this town. Thank you for helping me find the bus stop.

Oh, no worries. Glad to help!

Перевод:

Я никогда не была в этом городе. Спасибо, что помогли мне найти автобусную остановку.

О, не беспокойтесь. Рад помочь!

7. It was nothing - Пустяки!

Рассмотрим пример из рассказа Бобби Траута “Сигнал”. Мальчики благодарят Гилберта за спасение жизни, а он им вежливо отвечает, что это пустяк или мелочь и он был готов прийти на помощь друзьям.

Thank you, Gilbert, - said Billy Ray. - I knew one day you would come through.

Oh, it was nothing, - replied Gilbert.

Nothing, - spoke up Big Sam. - Oh, it was something alright, - he said. - You saved our lives and we are proud of you.

Перевод:

Спасибо, Гилберт, - сказал Билли Рэй. - Я знал, что однажды ты придешь.

О, пустяки, - ответил Гилберт.

Пустяки? - сказал Большой Сэм. - Это было что-то, окей, - сказал он. - Ты спас нашу жизнь, и мы гордимся тобой.

Может употребляться в форме настоящего времени - it is nothing.

8. Not a problem - Нет проблем

Неформальный способ ответить на благодарность или на чье-то беспокойство.

Пример:

Thank you for your help and concern. I really appreciate it.

Not a problem. I wanted to help.

Перевод:

Спасибо за вашу помощь и заботу. Я очень ценю это.

Нет проблем. Я хотел помочь.

9. No need for that. - В этом нет необходимости

Используется, чтобы сказать, что в благодарности нет необходимости.

Примером послужить диалог из книги Кимберли Фогель “ДЭНИ: коллекция”. Главная героиня говорит герою, что любит его, а он отвечает ей взаимностью:

I am glad for that. Thank you, - sweetly smiling still she dropped her head to break eye contact.

No need for that, - he replied as he pulled himself out of the haze. - You don’t need to thank me for loving you.

Перевод:

Я рада. Спасибо, - сладко улыбаясь, она опустила голову, чтобы отвести взгляд.

В этом нет необходимости, - ответил он, приходя в себя. - Тебе не нужно благодарить меня за любовь к тебе.

Существует еще много способов сказать “пожалуйста”, мы разобрали самые интересные. Вот еще несколько:

Sure thing! - Пожалуйста!

- Пожалуйста! Not at all! - Не стоит благодарности!

- Не стоит благодарности! Anything for you! - Что угодно для тебя!

- Что угодно для тебя! It’s all right! - Все в порядке!