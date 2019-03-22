Просмотр фильмов на английском, это прекрасная возможность изучать язык, наслаждаясь увлекательным сюжетом.

Но, если человек только начинает обучение, то для него будет весьма проблематично с ходу понять смысл каждой реплики.

И, даже находясь на уровне upper - intermediate, есть риск встретить пару-тройку сложных выражений.

Поэтому важно сделать процесс обучения максимально продуктивным.

Какую методику выбрать, чтобы существенно расширить словарный запас?

Стоит ли включать субтитры?

Сколько раз пересматривать фильм?

Нужно ли выписывать новые слова?

Обо всём этом и многом другом по порядку.

Step № 1. Выбор фильма

Для начала нужно выбрать фильм.

Здесь возникает извечный вопрос: посмотреть что-то новенькое или остановить свой выбор на излюбленной картине?

Если вы не раз видели фильм, знаете каждую фразу героя и можете с закрытыми глазами пересказать сюжет, то это конечно поможет лучше ориентироваться и примерно понимать, о чём говорит актёр на английском.

Ну, а если вы хотите усложнить задачу, то можно посмотреть новый фильм.

Step № 2. Просмотр фильма без субтитров

Когда с фильмом вы уже определились, самое время переходить к его просмотру.

Если картина для вас абсолютно новая, то можно:



- сначала посмотреть фильм на русском языке, это поможет познакомиться с сюжетом, героями, примерно запомнить о чём будут диалоги.;

- сразу отдать предпочтение просмотру кино на английском, без субтитров.



Напрашивается логичный вопрос: почему?

Ответ довольно прост.



На первом этапе нужно постараться всецело погрузиться в океан новой лексики, послушать произношение, вникнуть в сюжет и попытаться всецело раствориться в фильме, не переживая о том, что ряд диалогов будет непонятен.

Так будет легче привыкнуть к темпу речи, интонациям и почувствовать язык.

Внутренне нужно быть готовым к тому, что некоторые слова, фразы и выражения могут вызывать вопросы.

Для новичка эффективнее всего будет подойти к делу основательно и посмотреть киноленту сначала на русском, а только потом на английском, либо выбрать уже известный фильм.

Благодаря этому, в ходе вторичного просмотра, уже на английском, будет намного проще соотносить факты между собой.

Step № 3. Просмотр фильма с субтитрами

1) Если фильм уже просмотрен на английском, значит время подключать субтитры, сперва русские.

На этом этапе нужно кропотливо соотносить каждую произнесённую фразу с её переводом.

В особенно сложных моментах ставьте видео на паузу и вчитывайтесь в предложения, обращая внимание на эмоциональную окраску реплики.

Такая работа с кинолентой занимает довольно длительное время, но даёт, пожалуй, самые значительные результаты при условии действительно обстоятельного подхода к обучению.

При необходимости можно пересматривать кино несколько раз.

От количества просмотров напрямую зависит то, насколько хорошо усвоиться новая информация.

2) Ну и наконец, когда огромный пласт работы проделан, можно смело переходить к просмотру фильма на английском, с английскими субтитрами.

На этой ступени все полученные знания помогают если не стереть языковые барьеры, то сделать их преодолимыми благодаря субтитрам.

В идеале, большая часть диалогов должна быть уже достаточно понятной, но если всё же возникают трудности стоит обратиться к субтитрам, чтобы все вопросы были сняты.

Step № 4. Просмотр фильма на английском без субтитров

Длинный путь рано или поздно приведёт к моменту, когда конкретный фильм изучен уже настолько глубоко и всестороннее, что можно будет просто расслабиться и наблюдать за героями, сюжетной линией, слушая диалоги на английском, без субтитров.

Это высший пилотаж. И, пожалуй, самая большая награда за все труды!

Стоит оговориться, что прежде чем вы сразу сможете смотреть любой фильм на английском пройдет какое-то времени и потребуется немало труда.

Но все старания моментально окупятся ровно в то мгновение, когда вы будете просто наслаждаться картиной, не задумываясь над тем, как переводиться то или иное слово.

Note!

- Повторяйте фразы за актерами

Выберите отрывок из фильма и постарайтесь одновременно с героем произнести фразу с его скоростью.

Такое упражнение отлично тренирует произношение.

- Проводите аудирование

Прослушайте часть какого-то отрывка, выключив субтитры, а затем постарайтесь записать на лист услышанный монолог, либо диалог.

После, проверьте себя.

Такой навык отлично помогает не только в устной, но и в письменной речи.

- Заведите словарь

Нелишним будет завести словарь.

Выписывая новые выражения, словосочетания, фразы и, уделяя хотя бы час в день их повторению, вполне возможно в разы увеличить свой словарный запас.

Good luck!