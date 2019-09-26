Содержание: Puzzle English OpenCulture Lit2go Storynory Scribl Miettecast Англоязычной литературы в аудиоформате Аудиокниги для начинающих Аудиокниги для среднего уровня Аудиокниги для высокого уровня Что в итоге?

Люди бегут. На автобус, по беговой дорожке и от обязательств. Самые смекалистые понимают: время терять нельзя, так что необходимо заниматься саморазвитием везде, где только можно.

Решили помочь вам не тратить время зря. Вы же только и ждали, что мы выпустим самый полный и классный обзор приложений, в которых можно слушать аудиокниги на английском. Ну, конечно же, мы это сделали.

Понимай английский на слух!

Онлайн-сервис Puzzle English предлагает разные варианты для самостоятельного изучения английского языка: видео- и аудиопазлы, тренажеры слов, подкасты и многое другое.

Раздел книг с профессиональной озвучкой доступен на сайте и в приложениях для iOS и Android.

Аудиозаписи произведений сопровождаются текстом, который подсвечивается при чтении. Чтобы увидеть перевод незнакомого слова, нужно по нему кликнуть. Откроется карточка слова с озвучкой, объяснением значения и примерами. Слова можно добавлять в личный словарь.

В библиотеке более 70 книг. В карточке произведения указан уровень сложности и акцент, с которым говорит диктор (британский, американский или австралийский). Ассортимент неплохой: есть приключенческие романы (Дж. Лондон, Р.Л. Стивенсон), юмористические произведения (П.Г. Вудхаус, Д. К. Джером), классика (Д. Остин, Ч. Диккенс), большой выбор детской литературы (Б. Поттер, Р. Киплинг, Д. Барри и другие).

В бесплатном режиме доступен ограниченный текст книги. Чтобы свободно слушать все, что хочется, нужно купить подписку.