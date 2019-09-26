Содержание:

  1. Puzzle English
  2. OpenCulture
  3. Lit2go
  4. Storynory
  5. Scribl
  6. Miettecast
  7. Англоязычной литературы в аудиоформате
    1. Аудиокниги для начинающих
    2. Аудиокниги для среднего уровня
    3. Аудиокниги для высокого уровня
  8. Что в итоге?

Люди бегут. На автобус, по беговой дорожке и от обязательств. Самые смекалистые понимают: время терять нельзя, так что необходимо заниматься саморазвитием везде, где только можно.

Решили помочь вам не тратить время зря. Вы же только и ждали, что мы выпустим самый полный и классный обзор приложений, в которых можно слушать аудиокниги на английском. Ну, конечно же, мы это сделали.

1. Puzzle English 

Понимай английский на слух!

Онлайн-сервис Puzzle English предлагает разные варианты для самостоятельного изучения английского языка: видео- и аудиопазлы, тренажеры слов, подкасты и многое другое. 

Раздел книг с профессиональной озвучкой доступен на сайте и в приложениях для iOS и Android.

Аудиозаписи произведений сопровождаются текстом, который подсвечивается при чтении. Чтобы увидеть перевод незнакомого слова, нужно по нему кликнуть. Откроется карточка слова с озвучкой, объяснением значения и примерами. Слова можно добавлять в личный словарь. 

В библиотеке более 70 книг. В карточке произведения указан уровень сложности и акцент, с которым говорит диктор (британский, американский или австралийский). Ассортимент неплохой: есть приключенческие романы (Дж. Лондон, Р.Л. Стивенсон), юмористические произведения (П.Г. Вудхаус, Д. К. Джером), классика (Д. Остин, Ч. Диккенс), большой выбор детской литературы (Б. Поттер, Р. Киплинг, Д. Барри и другие).

В бесплатном режиме доступен ограниченный текст книги. Чтобы свободно слушать все, что хочется, нужно купить подписку.

Puzzle English Цена: Бесплатно
Puzzle English Цена: Бесплатно

2. OpenCulture

9 открытых культур из 10

Открываем культуру английского и аудиокниги с сайтом OpenCulture. Потрясающий выбор на любой вкус и цвет. Тут и Сунь Дзы, и Ницше, и Джейн Остен. В общем, кого бы вы не искали, он тут есть в аудиоформате на английском.

Да, интерфейс сайта оставляет желать лучшего, и, скорее всего, он будет удобен только тем людям, которые последний раз заходили в интернет в 2009 году. Но OpenCulture можно простить все, вы видели, сколько там книг?

3. Lit2go

Порекомендовать не стыдно. 10 из 10

Возникает ощущение, что перед всеми, кто ведут сайты с аудиокнигами, ставится ультиматум: или удобный интерфейс, или качество контента. С огромной радостью отмечаем, что почти все выбирают второе.
Несомненный плюс Lit2go - адаптированный текстовый файл произведения или отдельной главы под каждым аудио. Для людей, у которых проблемы с аудированием, самое то. Слушаешь, если сомневаешься - читаешь.

Что касаемо ассортимента книг… Их очень много.  Найдутся аудиокниги и для начинающих, и для продвинутых пользователей английским. Внизу страницы очень удобная алфавитная навигация по названиям произведений.

4. Storynory

10 счастливых детских улыбок из 10

Классный сайт для детей и их родителей. Тут и иллюстрации, и сказки, и детская классика. Все книги, как и на сайтах выше, бесплатные. Сайт удобный.

5. Scribl

10 довольных отзывов из 10

Супер-сайт хотя бы потому, что там есть отзывы и рейтинги книг, большинство произведений бесплатные, и там не только классика! Ресурс хранит в себе и научпоп, причем довольно современный, и художественную литературу.

В комментариях к книгам пользователи частенько делятся впечатлениями, а еще подсказывают, для какого уровня английского книжка подойдет, а для какого - не особо.
Дизайн, кстати, вполне ничего. Хоть и передает привет из 2010.  Но нам же важны книги, да?

6. Miettecast

9 красивых барышень в левом верхнем углу из 10

В чем особенность этого ресурса? Там есть и русскоязычные авторы, точнее переводы их произведений на английский. В озвучке.

И, само собой, огромный выбор аудиокниг на английском в целом. Очень удобная навигация по авторам. Текста под записями нет. Рейтингов и отзывов тоже. Но можно спокойно скачать аудио себе на носитель.

А теперь вишенка на торте англоязычной литературы в аудиоформате

Подборка адаптированных аудиокниг на английском и для начинающих, и для почти носителей. Почему это замечательно? Потому что темп речи умеренный, все слова произносятся четко, разборчиво и неторопливо. Выдерживаются паузы. На экране дан двуязычный текст -- на русском и английском. Произведения подобраны довольно интересные и прекрасно адаптированные под каждый уровень владения языком.

Аудиокниги для начинающих в одном плейлисте

Полный плейлист ТАП

Список произведений:

  1. Ленивый Джек
  2. Гензель и Гретель
  3. Кот, который гулял сам по себе
  4. Дары волхвов
  5. Новое платье короля
  6. Мастер всех мастеров
  7. Питер Пэн, часть 1. Из-за большого объема произведение без текста на экране. Хуже от этого оно не становится.

Аудиокниги для среднего уровня в одном плейлисте

Полный плейлист ТАП

Список произведений:

  1. Дама с собачкой
  2. Развести костер
  3. Нищий
  4. И грянул гром
  5. Мы вам все припомним
  6. Загадочная история Бенджамина Баттона
  7. Самая опасная дичь
  8. Дверь в стене
  9. Маленький принц
  10. Аравия
  11. Убить пересмешника. 1 часть. Без текста на экране.
  12. Приключения Тома Сойера. 1 часть. Без текста на экране.

Аудиокниги для высокого уровня в одном плейлисте

Полный плейлист ТАП

Список произведений:

  1. Сельский врач
  2. Рептилоиды 

Что в итоге?

Не стоит придумывать оправдания и ссылаться на нехватку времени. Время найдется, главное -- желание. И хорошие книги. 

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