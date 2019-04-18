Чтение параллельных текстов – один из наиболее интересных и доступных методов изучения иностранного языка, однако методика работы с параллельными текстами не так проста и прозрачна, как может показаться на первый взгляд.

При чтении нужно освоить большой объем новой информации: вам встретятся новые слова и новые или не совсем усвоенные вами грамматические конструкции. Этот объем информации может или сильно задержать чтение, или просто бесследно ускользнуть. Мало того, попытки читать таким образом англоязычную литературу иногда не только не обогащают знание иностранного языка, но и препятствуют элементарному пониманию содержания текста. Бывает очень обидно, когда работа со сведенными текстами разочаровывает или кажется бесполезной.

Комментарии можно читать по-разному – и до, и во время, и после чтения текстов. Для того чтобы найти оптимальную последовательность чтения мы советуем начать читать комментарии после прочтения текста на английском языке (независимо от того, какой текст – на русском или английском языке – вы читаете первым).

Для того чтобы параллельное чтение было плодотворным, быстро продвигало вас в накоплении знаний и в совершенствовании умений, необходимо следовать заранее намеченной методике, поставить перед собой реальные цели и выработать стратегию, отвечающую этим целям. Выработать свой метод, свою стратегию, достаточно просто. Следующая часть статьи содержит некоторые советы, которые помогут быстрее это сделать.

Зачем и что читать?

Очень важно, чтобы чтение параллельных текстов было именно чтением, а не упражнением, то есть наибольшее внимание нужно уделять содержанию текста. Язык стремится быть полезным и нужным, и чтение – одно из естественных применений вашего знания языка. Именно поэтому совершенно не обязательно читать абсолютно все сведенные тексты, которые вам доступны: выберите те, которые вам действительно интересны. Это могут быть и художественные тексты, и публицистика, и научная литература.

Некоторые начинают, например, с чтения руководств по эксплуатации компьютерных программ (их перевод, правда, часто оставляет желать лучшего). Если вы сосредоточитесь именно на содержании текста, вы будете более непосредственно воспринимать новые слова и грамматические конструкции и более естественно выбирать слова для запоминания.

В ближайшее время на сайте study.ru мы начнем публиковать тексты разных жанров и тематик. Раздел «Читаем классику» будет, соответственно, заполняться классическими произведениями (или их фрагментами) англоязычной и русскоязычной литературы; в раздел «Вокруг света» будут входить научно-популярные и публицистические тексты; в разделе «Что говорят в сети» будут помещены тексты, написанные обитателями интерактивных страниц англоязычной зоны Интернет. Мы постараемся, чтобы тексты были как можно более разнообразными и по содержанию, и по стилю.

Выбор направления перевода

Мой двенадцатилетний гость, увидев на столе книжку, где на одной странице текст был на английском языке, а на другой странице – на русском, желая пошутить, спросил, зачем «такое надо». Когда я ответила, что такие книжки нужны, чтобы читать на двух языках одновременно, он, желая пошутить, мудро заметил, что «так не бывает»: «Вы что – одним глазом по-английски читаете, а другим – по-русски?» В каждой шутке, как известно, есть лишь доля шутки: он был по-своему прав. Как бы мы ни старались создать иллюзию чтения на двух языках, мы, тем не менее, читаем на одном языке, а текст на другом языке может лишь дублировать уже прочитанное нами.

То, на каком языке вы читаете фрагмент первый раз, определяет результат вашей работы.

У меня сложилось впечатление, что большинством считается, будто идея параллельных текстов подразумевает только чтение фрагмента текста на английском, а затем чтение перевода этого фрагмента. На самом деле обратное направление – чтение на русском языке, а затем чтение перевода на английский – не менее, если не более, продуктивно. Все зависит от того, чего вы хотите достичь, то есть зачем вы, собственно, читаете параллельные тексты.

Английский – русский

«Классическое», традиционное направление чтения – от английского текста к русскому – предполагает тренировку восприятия, понимания иностранной речи и самопроверку – чтение перевода. Основной ошибкой при таком направлении чтения является недостаточное внимание к оригиналу. Многие полностью полагаются на русский текст, а английский читают «вполглаза». Нельзя сказать, что такое чтение вообще не приносит результатов, – конечно, что-то фиксируется и запоминается, но основная задача – чтение и понимание иностранного текста – остается недосягаемой. Часто такое случается не столько из-за отсутствия прилежности и работоспособности, сколько из-за неверного выбора алгоритма действий.

Для успешного чтения важно понять, что основной вашей задачей является самостоятельное чтение текста на английском языке и его понимание. Сорасположенный перевод нужен для того, чтобы уточнить нюансы, проверить, правильно ли вы поняли отрывок, расшифровать недоступные пока места.

Ключевым моментом в стратегии чтения является выбор длины фрагмента, который вы будете читать, не заглядывая в перевод. Чем более податлив текст, тем длиннее будет этот отрывок. Это не значит, что такие фрагменты будут одинаковыми во всех текстах: при чтении одного текста такой фрагмент может равняться части сложного предложения, при чтении другого – странице: все зависит от доступности и привычности стилистики текста и процента незнакомых слов. Кроме того, важную роль играет непосредственно ваша цель чтения текстов. Если вы просто тренируетесь в восприятии английской речи, «плотность» штудирования текста будет менее основательной, чем в том случае, когда вы задаетесь целью серьезно обогатить свой лексический и грамматический запас, то есть как бы вобрать в себя изучаемый текст.

Не бойтесь экспериментировать с длиной фрагмента, увеличивать его по ходу чтения текста – иногда только кажется, что чтение объемного фрагмента вам не под силу: удивите себя, увеличив фрагмент и «одолев» его. Именно тогда, когда вы мудро и осторожно усложняете задачу, происходит ваш рост.

В том случае, когда чтение дается вам достаточно легко, можно читать «до непонятного места» и дублировать чтение только тех фрагментов, понимание которых дается вам с трудом.

В любом случае, важно «делать вид», что вы самостоятельно читаете на английском, и лишь страхуете себя чтением перевода. Перевод поможет вам проверить себя, не даст неправильно понятым словам увести в сторону ваше понимание текста. Отрегулируйте длину читаемого вами фрагмента и обращайтесь к переводу только после попыток разобраться с оригиналом.

Ваше восприятие оригинала должно быть активным (другими словами, вы должны вдумываться в то, что вы читаете). Многие могут возразить мне: существует мнение, что даже при пассивном (машинальном) чтении оригинала язык «подсознательно» усваивается, и именно такое чтение параллельных текстов идеально. Я на это могу сказать, что предпочитаю, чтобы мое обучение, по возможности, проходило не в бессознательном состоянии. Пассивное чтение оригинала, как мне кажется, идеально не для тех, кто действительно хочет «продвинуть» знание языка. Отсутствие попыток активно воспринимать оригинал часто превращается в создание у самого себя иллюзии чтения «на двух языках» и в полное игнорирование английского текста, его машинальное, неизвестно зачем существующее прочтение.