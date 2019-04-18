Вы изучаете английский язык, у вас хороший словарный запас, вы неплохо разбираетесь в грамматике, а вот своим произношением недовольны. Не надо отчаиваться! Давайте попробуем над ним поработать. Как? Мы дадим вам шесть практических советов.

Совет 1. Что у меня не получается?

Прежде чем начать работать над проблемой, нужно четко представлять себе, в чем она заключается. Английское произношение не является исключением. Необходимо определить, какие английские звуки вам трудно произносить, в чем заключается ошибка и как их нужно произносить. Конечно, у каждого изучающего язык будут свои ошибки в произношении, но при этом нужно помнить, что важным фактором в работе над произношением является ваш родной язык. Знаете ли вы, какие английские звуки не имеют аналогов в вашем родном языке? Как правило, именно они вызывают особые трудности.

Например,

носителям арабского языка трудно различать английские звуки “b” и “p”. Носители корейского и японского языков затрудняются в дифференциации звуков “r” и “l”. Россияне и испанцы часто произносят звуки “f” /” v” вместо межзубных “θ” /” ð”. Из гласных звуков определенные трудности может вызвать звук “ɜː”.

Это самые типичные проблемы, с которыми сталкиваются многие изучающие английский язык. Поэтому перед тем как делать следующий шаг в работе над произношением, уделите внимание тем звукам, которые вам трудно произносить.

Совет 2. Следите за органами артикуляции – губами и языком.

Язык и губы участвуют в артикуляции большинства звуков, но изучающие язык иногда забывают, что даже небольшие изменения в положении артикуляционных органов приводят к ошибкам в произношении. Постарайтесь следить за тем, где находится язык, когда вы произносите английские слова и предложения. Вспомните, как преподаватель объяснял вам артикуляцию звуков “θ” /” ð” или звуков “f” / “v”. Постоянно напоминайте себя, как правильно расположены артикуляционные органы при произнесении английских звуков.

Для постановки английских звуков лучше всего обратиться к профессиональному преподавателю, так как преподаватели владеют методикой постановки произношения. Если у вас есть возможность общаться с носителями языка, попросите их произнести слова, которые вы считаете трудными для произнесения и показать положения языка при их артикуляции. Единственное замечание – произносить слова носители должны медленно, чтобы вы смогли проследить за движением языка и губ. Возможно, каждое слово будет произнесено несколько утрированно, но зато очень наглядно. Ваша задача – повторить за ними слова, зафиксировав положение артикуляционных органов.

Совет 3. Записывайте свою речь.

Давайте смотреть на вещи реально – иногда вы не знаете, над какими аспектами произносительной стороны речи вам нужно работать. Предположим, что у вас нет преподавателя или знакомого носителя языка, которые могли бы регулярно исправлять ваши ошибки. В этом случае вы можете помочь себе сами – сделайте аудио запись своего произношения. Вы можете записать фрагмент текста, начитанный носителем языка, а потом запишите свое чтение этого же отрывка. Аудиозапись можно отправить преподавателю или англоязычному знакомому и попросить их отметить все ваши произносительные ошибки. Вы сможете отрабатывать сложные звуки или сочетания звуков, максимально приблизив их звучание к речи носителей языка.

Всегда прислушивайтесь к советам преподавателей английского языка, носителей, а также ваших друзей, владеющих языком. Иногда при прослушивании своей речи в аудио записи вы можете сами услышать свои ошибки и работать над ними самостоятельно или под руководством преподавателя.

Совет 4. Не забывайте о вариантах и региональных акцентах английского языка.

В большинстве языков есть диалекты или региональные акценты. Английский язык не является исключением. Даже если вы только начинаете изучать английский язык, вы узнаете об основных вариантах языка – британском (British English) и американском (American English). Как правило, ваш преподаватель говорит на одном из них. В языковых школах вам подберут преподавателя с учетом ваших пожеланий. Британский и американский варианты языка, как и региональные диалекты, имеют свои фонетические особенности. Скажем, произношение жителя Техаса будет значительно отличаться от произношения жителя Калифорнии. Например, в британском варианте английского языка слово “advertisement” произносится [ədˈvɜː(r)tɪsmənt], а в американском английском – [ˌad-vər-ˈtīz-mənt]. Ударение сместилось на третий слог и вместо звука [i] в слоге “tis” произносится звук [ai]. Кстати, в британских и американских словарях используются разные системы фонетической транскрипции.

Эксперты рекомендуют остановиться на одном диалекте или варианте языка. Например, на британском. И работать над произносительной стороной, соблюдая правила артикуляции звуков именно этого варианта.

Совет 5. Не спешите!

Многие изучающие иностранные языки часто совершают одну серьезную ошибку. Они стараются говорить быстро, примерно так же, как говорят носители языка. Но большинство преподавателей английского языка скажут вам, что это очень плохая привычка, если вы ставите цель улучшить произношение. Носители языка говорят бегло, потому что они не думают о выборе слов, не думают об артикуляции звуков – их речь носит спонтанный характер. Для изучающих английский язык (особенно на начальном этапе обучения) такая манера речи практически не приемлема. Быстрый темп речи не позволяет вам добиться правильной артикуляции. Особенно это касается сложных для произнесения слов. А это приведет к тому, что звучание вашей речи не будет соответствовать норме.

Замедленный темп речи и тщательное проговаривание каждого звука позволят вам оказаться в более выигрышной ситуации, чем те, кто стараются говорить быстро. Между прочим, носители языка и сами прибегают к этой тактике, если общаются с аудиторией или хотят сделать речь более эффектной. Произносите предложение, замедлив темп речи на треть от вашего привычного темпа, сосредоточившись на словах и звуках, которые вы произносите. Кроме того, преподавателю английского языка будет легче выявить все ваши фонетические ошибки. После того как произносительный навык будет сформирован, вам будет легко проговаривать все слова, но уже с нормальным темпом речи, приближенным к речи носителей.

А вот наш последний совет покажется вам странным…

Совет 6. Совсем необязательно иметь … идеальное произношение!

Большинство людей во всем мире, изучающих английский язык, не ставят целью овладеть произношением на уровне носителя. Это относится даже к студентам, владеющим языком на продвинутом уровне. Не будем отрицать, что идеальное произношение даст вам определенные преимущества в рабочей среде (если вы работаете в иностранной компании) и произведет положительное впечатление на работодателя, но для общения в социальных сетях, с друзьями или просто для общения с другими людьми во время поездок вам достаточно иметь правильное произношение. То есть оно не должно затруднять понимание вашей речи.

Бывают случаи, когда изучающие английский язык проводят долгие часы, отрабатывая произношение, но строение артикуляционного аппарата может создавать определенные трудности. Для произнесения некоторых английских звуков особенно важны строение гортани, расположение голосовых связок, прикус, форма рта. Поэтому для некоторых людей английское произношение является самым трудным аспектом языка. В то же время, другие таких трудностей не испытывают. В любом случае, постановка правильного произношения – процесс постепенный. Конечно, погружение в языковую среду во время проживание в одной из англоязычных стран станет положительным фактором и приблизит ваше произношение к уровню носителей.

Итак, если вы поставили цель иметь правильное английское произношение, воспользуйтесь нашими советами. Удачи!