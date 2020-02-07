Содержание: Что такое «интенсивный курс» и почему он вам нужен Стратегии, которые приведут к успеху ТОП-10 интенсивных курсов английского в Москве Таблица сравнения школ

Представьте: вы просыпаетесь и понимаете, что можете говорить на английском языке свободно. Только от осознания этого факта вы становитесь свободнее, сильнее и увереннее. Сразу многое меняется, правда? Перед вами открывается совершенно новый мир: вы можете больше путешествовать, впечатлять босса или даже получить ученую степень в англоязычной стране. Возможности – бесконечны, а вы – неудержимы.

Но реальность сурова. Вы с упоением занимаетесь английским, но до сих пор испытываете разочарование: прогресс слишком медленный. Часто задаетесь вопросами: «Да почему я не могу учить язык быстрее!?», «Почему я до сих пор не говорю бегло?!»

И тут где-то в разговоре узнаете, что ваш коллега/товарищ/друг посещает волшебные экспресс курсы английского в Москве. Курсы, которые, по его словам, обещают быстрые и хорошие результаты. Неужели это и есть ответы на интересующие вопросы? Неужели это то, что поможет свободно заговорить?

Ускоренные курсы английского действительно могут помочь вам существенно и быстро исправить ситуацию. И тут возникает следующий резонный вопрос: как выбрать интенсив курсы английского языка в Москве?

Однако, не будем забегать вперед. Прежде всего вы должны понимать, что изучение английского подобным способом требует много времени и усилий. И если вы хотите увидеть реальные результаты, то посещать такие занятия придется практически ежедневно. Также не забывайте, что без четкого плана и цели любые действия бессмысленны.

Хорошие новости: наша статья поможет вам не заплутать в многообразии экспресс курсов английского в Москве и выбрать один, но достойный.

Что такое «интенсивный курс» и почему он вам нужен

Итак, для начала давайте разберемся, что вообще такое интенсивный курс? Его нельзя сравнивать с уроками английского в школе, университете. Интенсив – это регулярные занятия со сжатыми сроками. Программа годового обучения здесь умещена в несколько месяцев. Такие занятия проходят с периодичностью 3-4 раза в неделю и длятся не менее 2-х ак. часов (для сравнения: студенты изучают язык в непрофильных вузах всего несколько часов в неделю).

Вот лишь несколько преимуществ интенсивных курсов английского:

Знакомство с языком через полное погружение. Вы «ныряете» в английский и его культуру также, как и носители языка, когда изучали его, будучи детьми.

Благодаря интенсивности занятий, изучаемый материал кажется интереснее, оттого и усваивается быстрее.

Постоянная и непрерывная практика помогает лучше запоминать новые слова и фразы и значительно ускоряет процесс освоения языка.

Стратегии, которые приведут к успеху

Ставьте цели. Важно четко обозначить цель перед тем, как идти на интенсив. Она должна быть конкретной, измеримой, достижимой, актуальной и своевременной.

Адекватно оцените, сколько времени можете реально посвятить данной задаче. Как и у всех, у вас всего 24 часа в сутках. Работу, отпуск, какие-то бытовые вопросы никто не отменял. Помните об этом, когда будете составлять график.

Продолжайте учиться и практиковаться. Интенсивный курс английского гарантированно повысит уровень за месяц, другой. Но этот «эффект» накопительный: его нужно постоянно поддерживать. Если по окончании курса, вы не продолжите практиковаться, все забудется.

ТОП-10 интенсивных курсов английского в Москве

1. American Club of Education На сайт школы American Club of Education – одни из пионеров в области английскому языку в Москве. Школа предлагает широкий выбор групповых и индивидуальных программ в online и offline формате. Одной из наиболее популярных программ ACE, является интенсивный курс английского языка в мини-группах. Вот несколько ключевых характеристик этого курса: Курс ведут лучшие преподаватели ACE – bilingual и носители языка с сертификатами CELTA, DELTA, TEFL, TESOL и т.п.;

Быстрый результат – прохождение 1 уровня по общеевропейской шкале CEFR занимает 2,5 месяца. Это 28 уроков по 2 часа 15 минут;

Небольшое количество участников – от 2 до 7 человек. В среднем в группе обучается 4 студента;

После обучения выдаётся признанный сертификат;

Онлайн уроки проходят в платформе Zoom– просто и удобно;

Преподаватели используют технологии по максимуму – показывают презентации и видео, используют виртуальные комнаты для работы в парах, пишут на электронной доске;

Удобное расписание – можно заниматься утром или вечером 3 раза в неделю. Обучение ведётся по всем уровням от Starter до Advanced. Доступен тест на уровень английского и пробный урок в будущей группе (обе опции бесплатно).

2. Интенсивные курсы английского в ВКС-IH На сайт школы ВКС-International House – одна из самых востребованных школ английского языка. Причин этому множество, но, пожалуй, одна из главных – школа единственная в стране, кто в праве принимать все экзамены Cambridge и IELTS. ВКС-IH выбирают за качество образования, мощный преподавательский состав, результативные методики преподавания. Среди всех прочих программ ВКС-IH предлагает и курс интенсивного английского. Кому он подойдет: если нужно в сжатые сроки (от 1,5 месяцев) закрепить или освоить новые знания;

подтянуть теорию;

в срочном порядке подготовиться к важному мероприятию (презентация, командировка, переезд). Как проходит обучение на курсе интенсивного английского в ВКС-International House: заниматься можно на выбор: в будни или выходные дни в удобное для вас время (желательно 2-3 раза в неделю);

есть возможность заниматься в Skype;

группы одновременно ведут 2 преподавателя, что дает больше практики общения;

программа составлена таким образом, что на ее прохождение уходит в 2 раза меньше времени, чем на стандартный курс;

большая часть времени посвящена разговорной практике, отработке ситуативных диалогов;

курс занимает в среднем от 1,5 до 4 месяцев.

3. Foxeng Foxeng – нестандартная школа в общем ее понимании: это онлайн обучение английскому языку. В последнее время оно пользуется большим спросом, потому как у него масса преимуществ: занимаешься, когда и где удобно тебе;

экономишь время и деньги на проезд до школы;

в целом стоимость онлайн обучения ниже, чем у офлайн. Школа Foxeng предлагает своим студентам курс интенсивного английского. Кому он подойдет: если язык необходим для работы;

если есть желание или необходимость освежить школьные знания;

если хочется избавиться от языкового барьера;

если за короткий срок необходимо освоить английский с нуля. Занятия проходят с опытными преподавателями по Skype в любое удобное для вас время. Если по какой-то причине вы вынуждены пропустить урок, главное – предупредить об этом преподавателя заранее, и урок перенесут. Также школа гарантирует полный возврат средств, если что-то пошло не так. Можно пройти бесплатный 45-ти минутный пробный урок. После чего, если все понравилось, будет поставлена цель и разработана программа. На каждом уроке преподаватель старается уделить внимание всем аспектам языка: вы учите новые слова, проверяете домашку, отрабатываете аудирование, практикуетесь в разговорной речи. У Foxeng очень лояльное отношение к клиентам: школа каждый месяц радует своих учеников подарками (книги, доп. учебные материалы, бесплатные занятия, пробные уроки для друзей).

4. Интенсивные курсы в школе STUDYWORK Языковая школа STUDYWORK стремительно набирает популярность среди студентов, желающих свободно говорить на английском языке. И этому есть множество причин: молодой и амбициозный преподавательский состав: абсолютно все – сертифицированные специалисты, выпускники ведущих вузов России и зарубежья, эксперты по подготовке к международным экзаменам и даже с опытом проживания и преподавания за границей; уютный и современный офис школы в самом сердце Москвы – в 5-ти минутах от нескольких станций метро; нескучные учебные программы и совсем нестрашная грамматика, которая здесь подается в игровой форме; вариативное расписание: здесь вам обязательно помогут адаптировать свой график под занятия в школе. Помимо разнообразия языковых программ (подготовка к экзаменам, общий курс в соответствии с уровнем ученика, разговорная практика и пр.) школа также предлагает интенсивный курс изучения английского. Попробуйте, подойдет ли он вам, на бесплатном пробном занятии. Почему стоит выбрать STUDYWORK: гибкое расписание, которое подстроят лично под вас;

куратор, который будет вести вас весь период обучения, решать ваши вопросы и отслеживать прогресс;

вы гарантированно добьетесь успеха при условии регулярного посещения;

в школе работают представители издательства Кембриджского университета (Cambridge University Press), которые также являются консультантами. Вы гарантированно достигнете намеченной цели при регулярном посещении интенсивных курсов в STUDYWORK. За более подробной информацией обращайтесь к специалистам школы.

5. Языковой центр «Евразия» В Евразии очень удобная система выбора программы. Достаточно на сайте проставить необходимые фильтры: цель изучения, интересующее время и место, сроки обучения, уровень языка и предпочтения в выборе преподавателя (носитель или русскоязычный). И вуаля – система сама подберет для вас оптимальный вариант. Вне зависимости от ваших пожеланий, график выстраивается таким образом, что в неделю у вас будет выходить порядка 10-20 часов занятий (в среднем 3 ак. часа занятие). Вы можете заниматься индивидуально, а можете в группе – максимум 5 человек. Если изучаете английский «для себя», чтобы путешествовать, понимать носителей, смотреть фильмы в оригинале, чтобы просто чувствовать себя уверенно и не бояться заговорить на неродном языке, тогда вам подойдет практический интенсивный курс. Если же новые знания нужны вам больше для работы: предстоит важная командировка, деловые переговоры, заключение договора с новыми иностранными партнерами, повышение по карьерной лестнице, – то для вас разработан специальный бизнес интенсив. В Евразии можно посетить бесплатное пробное занятие. Все учебные материалы, дополнительные аудио и видео файлы, которые используются на занятиях, входят в стоимость курса.

6. Интенсивы в «Now I Speak English» Школа английского языка Now I Speak English предлагает 2 варианта интенсивных курсов: Классический. Модульный. Оба из них можно посетить для знакомства бесплатно. И там, и там есть занятия с носителями языка. Единственное их различие состоит в системе оплаты (в модульном есть возможность оплаты частями) и гибкости расписания (здесь опять же выигрывает модульный курс). Занятия проходят в небольших группах (до 6-ти человек), что дает отличную возможность полностью проработать все самые важные аспекты: увеличить словарный запас, снять языковой барьер и разговориться, максимально натренировать слух, прочувствовать всю мощь английской грамматики. Школа дарит приятные бонусы ученикам – учебные материалы и доступ к мобильному приложению с необходимой лексикой (для классического интенсива). Также есть возможность отработать пропущенные занятия. Сейчас действует акция на обучение: скидки студентам и их друзьям. В школе постоянно проходят акции: онлайн занятия, тренинги в подарок, скидки на обучение до 30%. Об актуальных предложениях стоит узнавать на сайте.

7. Погружение в английский в «Свобода слова» У «Свободы слова» поистине беспрецедентное предложение – пройти годовой курс английского за неделю. Самоуверенно, правда? Но это действительно так. Нет, вы не будете днями и ночами на протяжении 8-ми дней жить в школе без сна, отдыха и еды. Этот интенсив проходит в непринужденной обстановке за пределами Москвы – в комфортабельном пансионате. Программа построена таким образом, что вы будете думать, говорить и даже спать на английском. Она базируется на разработках наших ученых, которые доказали эффективность избытка (а местами даже переизбытка) информации. Занятия начинаются в 8 утра и заканчиваются в 11 вечера. Но построены они таким образом, что ни один ученик не чувствует усталость или переутомление: частая смена видов деятельности; формат игры; профессиональные преподаватели, которые проходят строжайший отбор; запланированное время на 1,5 часовой отдых в течение дня. Этот интенсив гарантирует результат именно за 8 дней: вы повысите уровень английского на ступень; увеличите лексикон на 4500 новых слов; научитесь свободно выражать английские мысли; станете увереннее. Здесь не стоит вопрос о возврате денежных средств: организаторы уверены в продукте на 200% и готовы дать письменную гарантию.

8. Tom`s House Школа с более чем 20-ти летним опытом работы в сфере образования и обучения английскому языку в частности. Клиентами Tom`s House являются такие крупные компании, как Газпром, L`oreal, Siemens, S7, Audi и пр. Среди множества обучающих программ школа также предлагает и курс интенсивного английского. Кому подойдет: тем, кто собирается в путешествие или важную заграничную командировку;

кто планирует подняться по карьерной лестнице;

для ищущих работу;

для планирующих переезд в англоязычную страну на ПМЖ. Интенсивный курс в Tom's House – это: обучение в комфортных и современных учебных классах в мини группах;

учебники, тетради и CD диски, которые входят в стоимость;

занятия с носителями языка;

вероятность сдать международные экзамены после прохождения курса достигает 86%;

бесплатное первое занятие. Преподаватели школы работают по коммуникативной методике. Заниматься можно не только в группе, но и индивидуально и дистанционно. До конца марта действует скидка на курс – 20%.

9. Globus Languages Globus Languages – одна из самых успешных языковых школ. Ее основатель – учитель из Великобритании. 15 лет плодотворной работы, и сегодня Globus Languages – это: более сотни квалифицированных преподавателей из разных стран;

множество обучающих программ;

высокое качество образования;

более 90% студентов приходят учиться по рекомендации. Интенсивный курс английского от Global Languages один из самых лучших и востребованных. Здесь он представлен сразу в нескольких вариантах: общий курс: группы для занятий по будням, выходным и курс английского за месяц с индивидуальным графиком;

профильные курсы: для путешествий и для бизнеса;

сезонные: формируются в зависимости от сезона соответственно (новогодний, летний и т.д.). Оплатить интенсив можно единовременно или по месяцам. Группы формируются небольшие – максимум 8 человек. Актуальное расписание лучше узнавать непосредственно в школе. Еще одно выгодное преимущество интенсива в Global Languages – это то, что занятие ведут одновременно 2 преподавателя: русскоязычный и носитель языка. Перед тем, как начать обучение вы можете посетить бесплатный пробный урок, а по окончании обязательно получите сертификат о прохождении.

10. Полиглот Центр иностранных языков «Полиглот» обучает студентов с 2011 г. Здесь вы гарантированно получите качественное образование. В вашем распоряжении 3 офиса в Москве с уютными и оборудованными классами, есть даже кинокласс с широкоформатным экраном, где студенты смотрят фильмы и сериалы в оригинале. Среди прочих программ «Полиглот» также предлагает курс интенсивного английского. Группы набираются по 3-8 человек, даже не смотря на то, что ежегодно число желающих учиться здесь увеличиваться в геометрической прогрессии. Интенсив в школе представлен в 3-х форматах: Общий курс (прохождение каждого уровня языка по ускоренной программе). Для туристов. Курс с «погружением» (для более свободных в графике, потому как занятия проходят ежедневно по 6 ак.часов). Занятия на курсе (кроме «погружения») длятся в среднем 4 ак. часа. Можно прийти на пробный бесплатный урок. Курс действительно способствует прогрессу в учебе. Главное – прочувствовать его реальные преимущества и видеть перед собой четкие цели. Ну и быть реалистом: изучение языка не заканчивается вместе с интенсивом.

Таблица сравнения школ

Цены на интенсивные курсы английского языка в Москве

В таблице ниже отражена стоимость интенсивных курсов английского языка в Москве (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.

Период Минимальная цена Средняя цена Максимальная цена Академический час 340 руб. 510 руб. 610 руб. Месяц 4399 руб. 9500 руб. 13900 руб. Курс 32400 руб. 52600 руб. 109000 руб.

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