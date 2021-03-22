Первый шаг в поиске работы – грамотно составленное резюме. Создать резюме на английском языке в иностранную компанию может быть нелегко. Как правильно написать о себе в резюме? Какие блоки включить в CV? Как правильно оформить шаблон резюме?

Эта статья ответит на все ваши вопросы касательно написания англоязычного резюме и CV.

В чем разница между CV и резюме?

На сайтах работодателей вам попадались два определения на английском: resume и CV. У нас их не безосновательно считают синонимами. В Европе в ходу CV (curriculum vitae), в Америке распространено название resume. Разница между ними в объеме и фокусе на информации. CV больше подходит для описания академической деятельности, а резюме – для профессиональной. В этой статье собраны советы которые помогут составить и CV и резюме.

За многолетнюю практику рекрутеры просматривают сотни тысяч резюме от русскоязычных преподавателей и языковых носителей. Основываясь на опыте, они составили рекомендации и примеры CV на английском языке для подачи в иностранные компании.

Секреты успешного CV от рекрутеров

Curriculum vitae содержит концентрат информации о вашем образовании и опыте. Формулируйте и структурируйте предложения в резюме на английском так, чтобы HR-специалист мог четко составить ваш профессиональный портрет.

Правило первое: пишите на одном листе

Понравившуюся историю рекрутер распечатывает, представляет для одобрения руководителю компании или директору HRD. Если она написана на двух страницах, вторая часто теряется.

Для составления психологического портрета и профессионального профайла подавайте информацию кратко, но емко. Неполное резюме на английском сразу отправляют в шредер. Шанс на собеседование получают кандидаты, впечатлившие достижениями, удивившие нестандартным мышлением.

Правило второе: адаптируйте резюме под каждую вакансию

К соискателям, которые составляют универсальную анкету и подают сразу на несколько вакансий относятся с недоверием. Так поступают люди, не заинтересованные в профессиональном успехе.

Для максимального успеха резюме, вам необходимо адаптировать CV для разных компаний. Для этого меняйте текст в разделе о себе и карьерных целях, а также меняйте фокус на своих ключевых навыках. Чтобы не ошибиться, изучите требования в описании вакансии и позиционируйте себя как кандидат с подходящими для должности способностями. В списке примеров, ссылку на который мы привели выше, вы найдете множество образцом CV на работу на английском, например для Frontend Developer, PR Specialist, System Analyst.

Правило третье: структурируйте информацию

Неструктурированный текст раздражает, снижает восприятие информации. При составлении резюме уделите внимание оформлению. Ваша анкета должна выгодно выделяться на фоне других. Лучшим решением будет использование шаблонов резюме. Это сэкономит вам время и силы.

Инструкция: как составить резюме на английском

1. Personal information — имя и контакты

При заполнении Personal information в углу документа вставьте качественную фотографию, а слева внесите основную информацию. Пишите в Profile имя без отчества. Американцы и европейцы не указывают вторые имена, при чтении напрягающие рекрутеров.

В личной информации статус о семейном положении опустите. В образец CV на английском с переводом на русский вносят только address. Пример: 10 … Street, Apt. №, Moscow, Russiа. Достаточно написать название улицы.

Контактный номер пишите с кодом: +123 (00) ... как требует международный протокол. Для резервной связи оставляйте Email, аккаунт в Facebook. Страница в соцсети поможет составить психологический/социальный портреты. Заранее «почистите» сети и уберите компрометирующую информацию. Зарегистрируйтесь на профессиональном ресурсе Linkedin, оставьте ссылку на профиль.

2. Summary — аннотация, о себе

Это блок для презентации способностей, и игнорировать его не нужно. В нескольких фразах нужно суметь произвести положительное впечатление. Как примерно составить CV:

«Я увлечен делом, умею находить решения в критических ситуациях, оптимизировать рабочие процессы. Обладаю опытом управления проектами, в налаживании коммуникации, эксперт в сфере…»

Не пишите длинный опус, а ограничьтесь 50-70 словами. Не пытайтесь удивить рекрутера знанием английского, составляя сложные обороты. Пишите просто и информативно, что поможет избежать ошибок.

3. Employment History — опыт работы

Ваша задача убедить работодателя в профессиональной компетенции. Если в трудовой книжке большой послужной список, в резюме на английском вверху напишите последние 3-4 должности, выдающиеся заслуги. Выбирайте динамичные выражение, не употребляйте канцеляризм как «duties include» для перечисления обязанностей через запятую. Используйте сильные глаголы:

«Управлял штатом из 15 сотрудников, разработал правила коммуникации с клиентами...»

4. Education and Qualifications — информация об образовании и ключевых квалификациях

Внесите полное название учебного заведения и всю информацию из диплома: специальность, квалификационный уровень. Если в наличии 2-3 штуки, записывайте данные в обратной хронологии. Вчерашним студентам имеет смысл написать об успешной учебе или курсовой на релевантную тему.

В пункт «дополнительная квалификация» занесите сертификаты об окончании курсов, тренингов, имеющих отношение к профессии. Подробно напишите, где учитесь. Если хотите занять должность менеджера, сведения об окончании курсов по гончарному делу будут лишними.

5. Что и как писать в CV о навыках Hard и soft Skills?

Выделяют профессиональные технические навыки (Hard Skills - хард скилс), которые нужны для выполнения должностных обязанностей и универсальные навыки (Soft Skills - софт скилз) — личностные качества.

Hard Skills заполняют следующим образом:

В поле Language skills перечислите знания иностранных языков. В графе Computer literacy укажите с какими программами работаете. В пункте Driving license сделайте пометку о наличии водительских права. Графа Hobbies подразумевает сжатый рассказ об увлечениях. Достаточно описать 2-3 хобби.

Personal Qualities или Soft Skills.

Универсальные компетенции сложно измерить количественными значениями, но именно они делают работу успешной. Софт-скиллы («мягкие» навыки) помогают работать в команде, коммуницировать, достигать успеха. Personal qualities зависят от темперамента человека и опыта. У каждого преобладают свои качества: инициативность, лидерство, творчество, устремленность, и их нужно указывать.

К каждой профессии прилагается определенный набор качеств, которые хотят видеть работодатели. Амбициозность и инициатива в приоритете у менеджера, внимательность и усидчивость – у аналитика и бухгалтер. В качестве CV примера на английском подходят:

Communication — общительность;

Leadership — лидерство;

Teamwork — командный игрок;

Decisiveness — смелость;

Flexibility — гибкость.

6. Awards — награды

Раздел для соискателей должности с опытом. В последовательной хронологии пишите о личных достижениях, отмеченных грамотами, других заслугах, удостоенных внимания. Если награда касается профессии, внесите в предыдущий раздел.

Как дополнение вашей академической деятельности, вы можете включить блок Research experience, который посвящен научным трудам. Если не занимались исследовательской деятельностью, пропустите. Также вы можете добавить блон Memberships. Это графа для тех, кто состоит в международных организациях. Просто перечислите названия, например, Managers Association.

7. Publications — публикации

Сюда вносите название публикаций, ссылки, рецензии, другую информацию по теме. Если вы не журналист или в портфолио нет научных работ, то проигнорируйте.

8. References — рекомендации

В зарубежных фирмах часть корпоративной культуры составляют рекомендации. Раздел можно проигнорировать или получить для себя преференцию. Укажите в резюме с переводом на английский references бывших работодателей, оставив ссылки. Если считаете информацию конфиденциальной, напишите, что предоставите доступ по запросу.

Как оформить резюме по правилам

При написании придерживайтесь стандартов, корректно форматируйте. В блоках обходитесь без жирных выделений, подчеркиваний, следите за межстрочным интервалом. Шаблон резюме оформляйте в Office Word, для надежности сохраните в PDF.

Выберите классический или строгий шрифт для документации. Больше подходят Arial или Calibri. Для лучшей читаемости не забывайте выделять подзаголовки.

Составляйте текст без подробностей, вводных оборотов и ошибок. Подстрахуйтесь и попросите проверить анкету на грамотность человека, владеющего английским. Пишите о себе правду. При скрупулезной проверке ложь станет очевидной, и вы испортите себе репутацию на рекрутском международном рынке.

Успехов в составлении резюме!