Некоторые изучающие английский язык жалуются, что недовольны своим словарным запасом. К тому же, они признают, что плохо запоминают новые слова. Никогда не надо отчаиваться, потому что на помощь всегда придут специалисты, которые готовы поделиться полезными советами.

Как утверждают лингвисты, в английском языке самое большое число слов. И неважно, какой у вас уровень – начальный или продвинутый, вы постоянно пополняете свой словарь. С одной стороны, это абсолютно новые слова. Но вы также узнаете новые значения тех слов, которые вы уже знаете. В чем преимущество хорошего словарного запаса? Ответ очевиден – ваша речь становится беглой. Поэтому нужно взять за привило учить новые слова каждый день!

Конечно, если вы находитесь в англоязычной стране, этот процесс происходит естественным путем. Но и всем остальным не стоит опускать руки, потому что вы сами можете создать возможность и условия пополнения словарного запаса. Эксперты предлагают семь способов, которые зарекомендовали себя на практике. Но при одном условии – к ним вы обращаетесь каждый день. Итак, это:

Ведение словарной тетради Ежедневное изучение одной английской фразы – идиомы. Слово дня – изучение одного нового слова ТВ программы и передачи Чтение книг, периодических изданий Общение с носителями английского языка или изучающими язык Anki (программа флэшкарт).

Мы уже отметили, что в английском языке самое большое количество слов. Но почему так произошло? Дело в том, что английский язык на протяжении столетий находился под влиянием других языков – французского, датского голландского, немецкого, а также кельтских языков. Поскольку процесс заимствования слов из других языков происходит постоянно, то и словарный состав языка меняется. Историки говорят, что только Уильям Шекспир пополнил язык 1700 словами! Развитие интернет технологий также оказывает постоянное влияние на словарный состав современного английского языка. Например, благодаря им в английском языке появились такие слова как tweeting, meme, yolo (you only live once). Если вы заглянете в словарь синонимов, то увидите, что знакомое вам слово имеет несколько синонимичных слов, отличающихся оттенками значений. Знание синонимов особенно важно в письменной речи – при написании писем, эссе, статей и т.д.

1. ВЕДЕНИЕ СЛОВАРНОЙ ТЕТРАДИ

На уроках английского языка вы слышите большое количество новых слов. Понятно, что невозможно запомнить всю новую лексику, поэтому имеет смысл завести блокнот и записывать в нем все новые слова с переводом, с примерами употребления. К нему можно обращаться в свободное время, по дороге на работу и т.д. Сколько слов записывать на уроке? Ограничьтесь пятью словами, но повторять их нужно ежедневно. Как долго следует их повторять? До тех пор, пока они не войдут в ваш активный словарь, и вы сможете активно пользоваться ими в речи. Помимо перевода слова на ваш родной язык можно нарисовать картинку, иллюстрирующую слово, а также записать синонимы. Повторим эту мысль еще раз - обязательно напишите предложение с новым словом, т.к. очень важно запоминать слова в контексте. Например, если новое слово, которое вы записали, seagull (чайка), то вы можете нарисовать птицу, написать слово bird, предложение The seagull eats fish out of the ocean. Можно записать слова, которые помогут создать своеобразный контекст для слова seagull – beach, ocean. Но ведение словарной тетради — это только одна из стратегий для пополнения словарного запаса.

2. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ФРАЗЫ

В интернете вы можете найти различные ресурсы, на которых ежедневно публикуются устойчивые сочетания, например, идиоматические выражения или фразовые глаголы. Как правило, они хорошо иллюстрируются примерами и графическим изображением. Основное преимущество таких страниц в том, что выражения объясняются на английском языке. Такие устойчивые выражения как раз и могут входить в подборку новых пяти слов, которые вы записываете в словарной тетради. Как правило, это те фразы, которые вы вряд ли услышите на уроке английского языка, но польза от запоминания таких выражений очевидна – ваша речь станет более беглой. А на высоких уровнях владения английским языком она приближена к речи носителей.

3. СЛОВО ДНЯ

Если вы посетите сайты онлайн словарей (macmillan dictionary, merriam-webster dictionary и др.), то на них вы найдете раздел WORD OF THE DAY. Как правило, это синонимы известных вам слов, знание которых особенно полезно, если вам приходится делать выступления на английском языке или писать эссе, статьи, частные и официальные письма. Вы можете оформить подписку на такие страницы, и тогда вы будете получать информацию о слове дня по электронной почте.

4. ПРОСМОТР ТВ ПРОГРАММ И ПЕРЕДАЧ

Телевидение дает возможность смотреть передачи, шоу, фильмы англоязычных стран (Австралия, Англия, США, Канада). Вы обязательно найдете то, что вам подходит по возрасту и по интересам. Часто фильмы и новостные программы сопровождаются субтитрами, а, значит, у вас есть прекрасная возможность пополнить словарный запас. Хорошо, если у вас есть возможность смотреть фильмы и передачи на DVD, потому что вы всегда можете сделать паузу и выписать новое слов, посмотреть его в словаре, если о его значении вы не можете догадаться по контексту. Особенно полезно смотреть передачи, которые затрагивают вашу профессиональную сферу, потому что в этом случае вы можете пополнить ваш профессиональный тезаурус. Например, юристы могут смотреть программу Law and Order, врачам будет полезно посмотреть Grey’s Anatomy или House. Есть программа для научных работников The Big Bang Theory. Конечно, просмотр художественных фильмов также очень полезен, но не всегда можно выделить один-два часа, чтобы посмотреть фильм. Преимущество передач, как раз, в том, что их продолжительность не превышает 30 минут.

5. ЧТЕНИЕ КНИГ И ПЕРИОДИКИ

На самом деле, чтение не должно ограничиваться книгами, газетами и журналами. Комиксы, блоги, рекламные объявления, тексты песен и т.д. Чтение – это самый доступный способ увеличения словарного запаса. В настоящее время можно подобрать книги, соответствующие вашему уровню владения языком. Многие издания сопровождаются CDrom, т.е. вы можете читать и слушать книгу в аудиозаписи. При чтении не обязательно смотреть каждое слово в словаре, достаточно подчеркнуть новое слово или обвести его в кружок, а посмотреть значение можно позже, ведь при чтении главное получить удовольствие от знакомства с новыми героями и местами, от сюжета, от языка автора, который всегда очень индивидуален. Обязательно читайте новостные сайты и сайты крупных периодических изданий, чтобы пополнить словарный запас, позволяющий говорить о текущих событиях – The New York Times, The Economist, BBC и CNN. Не все материалы доступны бесплатно, но определенное количество статей (от 5 до 10) в месяц вы можете читать, не покупая подписку. Чтение подобных изданий не только позволяет пополнять словарь, но и выполняет чисто познавательную функцию – тексты дают вам новую информацию. Есть издания, которые дают возможность отдохнуть, развлечься. В качестве примера можно привести People (светские новости), Cosmopolitan (журнал для женщин), GQ(журнал для мужчин). Блоги дают возможность принимать участие в обсуждениях, высказывать свое мнение по интересующим вас вопросам. Да, и не забывайте делать записи в словарной тетради!

6. ОБЩЕНИЕ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

Чтобы общаться на английском языке, совсем не обязательно жить в англоязычных странах, потому что англоязычный мир уже у вас дома! И у вас всегда есть возможность практиковаться в общении с носителями языка или другими изучающими английский язык. Где? Великолепным ресурсом являются социальные сети. Например, Facebook. Пользователи Facebook могут стать членами различных групп и сообществ, включая профессиональные. Если это зарубежная группа, то общение будет проходить на английском языке. Там же вы можете найти новых друзей. Также, можно порекомендовать Verbling, Live Mocha, Couchsurfing. Есть сообщества, которые используют программу Skype для общения в формате видеоконференций. Не теряйте время, введите в поисковике Google слова interest groups и сферу своих интересов, изучите результаты поиска и выберите те группы, которые вас привлекают. Вы можете найти группы, созданные изучающими английский язык, в которых есть чат (видеочат) для общения. В чем преимущество таких групп? Вы приобретаете уверенность, выражая свои мысли на английском языке. Да, вы можете делать ошибки, но вас могут поправить, переспросить, посоветовать правильный вариант предложения и т.д. Запомните, что говорение – важнейший аспект языка.

7. ANKI

Anki – это специальная программа для запоминания иностранных слов. Во-первых, у нее много преимуществ - разнообразные настройки вида карточек, поддержка Multimedia, настройка алгоритма обучения, синхронизация и др. Вы можете воспользоваться готовыми флэшкартами, созданными другими пользователями, дополняя их иллюстрациями, переводом на ваш родной язык. Очевидный плюс этой программы в том, что карточки со словами, которые вы уже запомнили, будут показываться вам редко, а карточки с трудными или новыми словами будут предъявляться программой чаще. Программа Anki, установленная на вашем компьютере, может быть синхронизирована с другими приложениями, которыми вы пользуетесь. Например, вы можете получить доступ к своим картам на мобильном телефоне.

Мы остановились на нескольких популярных способах пополнения словарного запаса. Конечно, нельзя игнорировать радио, всевозможные подкасты, приложения. Уверены, среди вас много любителей музыки, и если вы изучаете тексты песен, то непременно находите новые слова, или же новые значения знакомых слов. Главное – сделать первый шаг. Итак, берем тетрадь, пишем сегодняшнее число и первое английское слово сегодняшнего дня!